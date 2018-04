T-Mobile: budeme mít EDGE, MDA III i Blackberry

T-Mobile na Invexu uspořádal tiskovou konferenci. Jak vypadají komplexní řešení, která T-Mobile nabízí zákazníkům?

Partnerský program se skládá ze čtyř částí: První jsou SMS aplikace. Ty lze využít i pro další účely než jen běžnou komunikaci (viz dále). M2M aplikace (machine to machine): co si pod tímto představit? Komunikaci přístroje s jiným přístrojem. Děje se tak prostřednictvím SMS nebo datových přenosů. Vzdálený přístup do kanceláře: k důležitým dokumentům, e-mailům a podnikovému informačnímu systému. Mobilní sběr dat: umožňuje pracovníkům v terénu zadávat zjištěná data rovnou do podnikového systému. K tomu jsou třeba nová mobilní zařízení, která mají velký displej a umožňují komfortní zadávání údajů. Této aplikace využívá např. společnost Ferrero Česká republika. Její obchodníci používají iPaq nebo MDA II.

Na samotném stánku T-Mobilu můžete dále shlédnout nabídku sedmi partnerů. Tyto aplikace jsou určené jednak pro firemní klientelu (správa vozového parku, zjišťování platební morálky firem přes SMS nebo wap, zabezpeční výtahů), ale i pro jednotlivce (každý by asi uvítal možnost vzdálených odečtů plynu nebo elektřiny).

Dlouho očekávané MDA a Blackberry

MDA III Compact má operační systém Microsoft Windows Mobile. Začne se prodávat v průběhu prosince, v současné době prochází testováním. Dotovaná cena se bude pohybovat kolem 10 000 Kč, plná předpokládaná zřejmě kolem 15 000 Kč včetně DPH.

Další velmi očekávané zařízení je MDA III. To se pyšní výsuvnou plnohodnotnou klávesnicí a bezdrátovým přístupem k internetu pomocí Wi-Fi. Dotovaná cena bude přibližně kolem 16 000 Kč, plná na hranici 22 000 Kč. Tato dvě zařízení nabídne zřejmě i Eurotel.

Pouze T-Mobile ale nabídne Blackberry.

Blackberry kromě samotného přístroje zahrnuje i okamžitý přístup k e-mailu, kdy se zprávy stahují přímo do zařízení. Kromě e-mailů Blackberry obsahuje samozřejmě i kancelářské funkce jako kalendář, adresář. Díky tomu, že má vlastní operační systém postavený na Javě, lze do něj případně přidat další programy. T-Mobile bude nabízet Blackberry verze 6230.

Na stánku T-Mobilu je také k vyzkoušení technologie EDGE. Do konce roku bude v nabídce T-Mobilu datová PC karta do notebooku s podporou EDGE.