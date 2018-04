T-Mobile bude omezovat internet

T-Mobile zavádí od října FUP pro (E)GPRS

Již jen pár dní nás dělí od okamžiku, kdy další z českých mobilních operátorů zavede pro uživatele neomezených datových tarifů Fair Usage Policy. Jaká bude nová FUP a jak moc bude omezovat váš internet?

Jak jsme vás již informovali, tak T-Mobile se rozhodl zavést klasické FUP, kdy se vám po přenesení určitého objemu dat (konkrétně jsou to 2 GB) za dané období sníží přenosová rychlost na určitou, poměrně nízkou úroveň – v tomto případě je to 32 kbps, a to pro všechny služby (tedy je jedno, zda stahujete data z FTP, používáte P2P sítě a nebo jen surfujete po internetu).

Ono „dané období“ závisí na tom, zda používáte předplacenou kartu a nebo tarifní program. U předplacených karet se dynamicky počítá posledních 30 dní, u tarifních programů se pak objem přenesených dat počítá podle zúčtovacího období.

Jsou 2 GB málo nebo moc?

Limit 2 GB za 30 dní (pokud budeme počítat pre-paid) nám dává možnost každý den přenést v průměru přes 66 MB dat. Pokud byste používali připojení přes GPRS, je to relativně dostačující množství. Jestliže jste ale v oblasti, kde je k dispozici EGPRS, patrně vás nové FUP nepotěší. Za jeden den lze totiž při rychlém připojení poměrně bez problémů stáhnout celých 66 MB i pouhým surfováním po webu nebo stahováním pošty.

V tomto ohledu Eurotel se svým FUP zvolil poněkud vstřícnější strategii, zejména pak, co se objemů dat týče. Je ale nutné mít na paměti, že jeho FUP je primárně zaměřeno na CDMA, které je přeci jen rychlejší než (E)GPRS.

Že by příprava na UMTS TDD?

Omezením objemu dat přenášeném u EGPRS si T-Mobile možná připravuje prostor pro UMTS TDD, které přijde na trh patrně již v říjnu. Příchod UMTS TDD by mohl znamenat definitivní konec (E)GPRS v pozici nahrazující fixní připojení k internetu. Přeci jen rychlosti a zejména latence GPRS jsou pro dnešní dobu již poměrně nevyhovující.

EGPRS je na tom s rychlostmi sice o něco lépe, ale přesto je myšleno spíše pro ty mobilní účely, kde 2 GB měsíčně budou asi bohatě stačit. UMTS TDD je oproti tomu již od počátku koncipováno jako „fixní“ či nomádské připojení, které má konkurovat ADSL. Nechme se tedy překvapit, co nám ještě říjen přinese.