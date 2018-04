T-Mobile bude mít nové tarify, Oskar spustí MMS

Po loňském chudém roku se mohou čeští majitelé mobilů těšit na letošní podzim. V tuto chvíli je již zřejmé, že příští týden oznámí zásadní novinky dva operátoři – podle tržního podílu dvojka T-Mobile bude mít nové tarifní programy a trojka Oskar oznámí spuštění podpory multimediální zpráv (MMS). A pokud se v Eurotelu nenechali ukolébat tím, že i přes téměř nulovou aktivitu jsou stále jedničkou českého trhu, jistě již mají podzimní překvapení pro své zákazníky připravené.

T-Mobile inovuje své tarify pravidelně s dvouletou periodou právě na podzim. Proto na pondělní tiskové konferenci představí nové tarifní programy. V tuto chvíli jsou známé podrobnosti o programu Student, nicméně podle našich důvěryhodných informací představí T-Mobile více tarifních programů, šitých více na míru konkrétním skupinám uživatelů.

Lákadlo pro studenty?

Tarif Student vychází ze současného tarifu T-Mobile 80. Liší se jen minutovými cenami. Za hovor do sítě T-Mobile a do pevných sítí zaplatíte 3,50 Kč ve špičce a 1,90 Kč mimo špičku (po 21. hodině). Za hovory do ostatních sítí platíte po celý den 4,50 Kč za minutu. Za jednu textovou zprávu zaplatíte 1 Kč (všechny ceny jsou bez DPH, v současnosti stále ještě 5 %). Měsíční poplatek je 190 Kč, za který získáte 50 volných minut (do všech sítí) a 30 bezplatných textových zpráv do sítě T-Mobile. V ceně jsou dále tři stažení z T-Zones (hry, loga, melodie…), odeslané MMS nebo dotazy služby Navigátor.

Abyste mohli tento tarif získat, musíte zaplatit 90 korun aktivační poplatek, musí vám být 18 až 26 let a musíte se prokázat potvrzením o studiu na střední či vysoké škole nebo průkazem ISIC (mezinárodní studentský průkaz). Po splnění těchto formalit se musíte upsat na 12 měsíců (po jejich uplynutí se změní tarif Student na T-Mobile 20 Start). Vedle toho se musíte rozloučit s výhodami, jako je zvýhodnění Hit (sleva 20 % na hovorné), získávání bodů programu Bonus nebo pořízení dotovaného telefonu. Připravte se také na to, že budete dostávat reklamní textové nebo multimediální zprávy (počet bude omezen). Tarif Student si můžete pouze nově aktivovat nebo na něj přejít z Twistu; z jiného tarifu na něj přejít nemůžete.

Tyto informace vycházejí z důvěryhodných zdrojů Mobil.cz a z článku serveru Mobilmag.

Oskar bude mít MMS

T-Mobile oznámí novinky v pondělí před polednem. Ve stejnou dobu, ale v úterý, bude mít tiskovou konferenci Oskar. Tam oznámí termín spuštění podpory multimediálních zpráv (MMS) a zveřejní také podmínky a ceny. V diskusních fórech se čile spekuluje o tom, kdy a za kolik u Oskara MMS budou.

V tuto chvíli je ale jasných jen několik faktů. Oskar neodkládá spuštění MMS z technických důvodů (skupina testerů, Technoidi, již více než měsíc MMS úspěšně používají), ale proto, že chce spolu se spuštěním služby nabízet i levné telefony s podporou MMS a digitálním fotoaparátem. Podle našeho názoru ještě teď Oskar tyto telefony mít nebude, ta pravá chvíle pro aktivaci MMS u Oskara nastane zřejmě na konci září či začátku října.

Zástupci Oskara v tuto chvíli také usilovně pracují na rozšíření roamingových smluv o GPRS a MMS. Finišují také jednání s poskytovateli obsahu o podpoře služeb Oskara. Používání multimediálních zpráv chce Oskar podpořit balíčky, které budou obsahovat několik MMS za paušál. Tento model se Oskarovi osvědčuje u jiných služeb a sáhne po něm i v případě multimediálních zpráv. Koncové ceny za MMS v tuto chvíli ještě neznáme, s výjimkou ceny za MMS z Oskarty, která bude rovných devět korun.

Jak zareaguje Eurotel?

Přestože Eurotel je zdánlivě ve své pozici české jedničky neohrožený, rozhodně by neměl usnout na vavřínech. V segmentu firemních zákazníků (zvláště v případě menších firem) mu pouští T-Mobile výrazně žilou (přesto má Eurotel stále i zde největší tržní podíl) a typické domácí uživatele také zajímají mnohem více ceny za volání než imageové reklamní kampaně.

Ovšem novými tarify stejně jako připravovanými Oskarovými podzimními balíčky by nikdo soudný neměl být překvapen a analytici Eurotelu by již dávno měli mít připravené odpovědi. Tradičním podzimním termínem Eurotelu pro zveřejňování novinek je začátek října a celý listopad. V říjnu obvykle Eurotel přijde se zásadními službami či novinkami. V listopadu pak dávkuje jednotlivé drobnosti tak, aby byl stále důvod se o Eurotelu zmiňovat.

S nákupem telefonů počkejte až na poslední chvíli

Podzimní nabídka operátorů nebude plná jenom novinek v oblasti služeb, ale také výhodných cen telefonů. Není tajemstvím, že prodeje mobilních telefonů v první polovině tohoto roku byly směšné. Některá česká zastoupení výrobců mobilů mají nůž na krku a kvůli pár prodaným mobilům navíc srazí ceny hodně nízko. V rukavičkách s nimi navíc nebudou vyjednávat ani operátoři – ti jsou právě letos připravení z nich sedřít kůži. Pokud tedy uvažujete o koupi nového mobilu, udržte nervy na uzdě a vydržte až na začátek prosince. V té době si rozhodně budete mít z čeho vybírat a navíc budete mít jistotu, že levnější než v té době už telefony nebudou.