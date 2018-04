T-Mobile bude mít internet za paušál!

Podle informací Mobil.cz nabídne na přelomu roku T-Mobile zákazníkům přístup k internetu přes GPRS za paušální měsíční poplatek, bez omezení množství přenesených dat. Nepůjde o samostatný tarif, obdobu Eurotel Data Nonstop, ale o promoakci na tarif GPRS Business. Mluvčí T-Mobile Jiří Hájek informaci nepotvrdil ani nevyvrátil.

Zákazníci by měli platit 699 Kč měsíčně bez DPH ze neomezený přenos dat. V současnosti u tarifu GPRS Business platí limit přenosu dat 50 MB, za každý KB navíc platí zákazník 0,015 Kč. Přesné podmínky této promoakce neznáme, ale podle náznaků které máme by měla být určená všem současným uživatelům GPRS Business a také těm, kteří si jej do určitého data aktivují.

Zjišťujeme pro vás další informace; zveřejníme je v okamžiku, kdy je budeme moci potvrdit.