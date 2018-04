T-Mobile: BlackBerry v Česku nebude, nahradí jej SideKick?

Na tiskové konferenci, která se konala minulý týden ve čtvrtek, seznámil T-Mobile přítomné novináře nejen se strategií rozvoje nehlasových služeb (Mobil.cz informoval), ale také s informací o nově připravovaných mobilních organizérech či chytrých telefonech. Dozvěděli jsme se kupříkladu, že současný smartphone se systémem PocketPC 2002 PhoneEdition T-Mobile MDA bude v dohledné době nahrazen modernějším modelem stejného výrobce - přístrojem HTC Himalaya.



Jak jsme již před časem informovali, všechny sítě T-Mobile s výjimkou České republiky mají v nabídce poměrně povedený komunikátor Blackberry. Podle sdělení českého T-Mobilu prezentované právě na zmiňované tiskové konferenci se bohužel tohoto zařízení v našich končinách nedočkáme. Důvodem neuvedení tohoto přístroje na český trh mají být problémy a finanční náklady na nutnou lokalizaci. Současně však byl vysloven tajuplný dovětek, že se uživatelé T-Mobile dočkají jiného zařízení tohoto typu.



Otočený displej plně

odkryje klávesnici.

Slot na SIM kartu najdete

na boku přístroje.



O jaké zařízení však půjde, oznámeno nebylo. Nezbylo nám tedy nic jiného než zapátrat v redakčním fotoarchivu a pokusit se odhalit, který přístroj nesoucí logo T-Mobile by mohl být tímto "tajemným komunikátorem". Komunikátor T-Mobile SideKick, se kterým se můžete seznámit na přiložených fotografiích, je ve své podstatě již před časem představeným a v zahraničí poměrně oblíbeným přístrojem HipTop (Mobil.cz obsáhle informoval).



Zavřený displej a dobře patrné

logo T-Mobilě.

Jiný pohled na SideKick

s odklopeným displejem.



Tento komunikátor při svém představení překvapil hned několika výstřednostmi. Asi nejzajímavější ze všeho je provedení velkého monochromatického displeje. Ten se neodklápí, ani neodsunuje, nýbrž otáčí okolo kloubu. Pod displejem je ukryta plná QWERTY klávesnice (existovat by údajně měla i QWERTZ verze), přičemž pro základní ovládání telefonu není nutné mít ke klávesnici přístup.



Komunikátor váží 150 gramů

a rozměry jsou 116 x 65 x 28 mm.

Přístroj disponuje pamětí

o velikosti 20 MB, z čehož je 16 MB

přiděleno uživateli.



K T-Mobile SideKick lze kupříkladu připojit i modul digitálního fotoaparátu, telefonovat se dá prostřednictvím hlasitého odposlechu, osobní hands-free sady i klasickým přiložením přístroje k uchu. S tímto přístrojem si prohlédnete nejen wapové stránky, ale také běžný web nebo můžete pracovat s několika emailovými účty (podporován je pouze POP3 protokol).



Že je celé zařízení určeno skutečně pro síť T-Mobile, je z přiložených fotografií či otisků obrazovky více než dobře patrné. Otázkou nezodpovězenou prozatím zůstává, zde je SideKick právě tou utajovanou náhradou za BlackBerry. Oproti tomutu přístroji hovoří pro SideKick především nižší pořizovací cena, menší velikost a snadnější rozšiřitelnost. Na rozdíl od BlackBerry pracuje SideKick s unicode znakovou sadou, tudíž podpora českého prostředí by nemusela být složitá ani nákladná. SideKick je zařízení, které při vhodném umístění kupříkladu do předplacené sady (byť s poněkud vyšší cenou, která by však nemusela přesáhnout deset tisíc korun) může oslovit i vášnivě textovkující uživatele, kteří by BlackBerry nezvolili kvůli jeho velikosti.