T-Mobile a Orange se chtějí spojit. Zatím ale jen ve Velké Británii

, aktualizováno

Britská společnost T-Mobile UK se hodlá spojit s domácím konkurentem Orange. Vznikl by tak největší mobilní operátor v Británii. Sloučená skupina by měla 28,4 milionu zákazníků. Kontrolovala by zhruba 37 procent britského trhu, takže by předstihla současnou jedničku, firmu O2.