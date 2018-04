T-Mobile i O2 „oprašují“ odměny. Nejvíc získají noví zákazníci

V programu Našim za dobití budou moci všichni Twist zákazníci využívat některé ze tří nabízených zvýhodnění. K čerpání však bude nutné se nejdříve do programu přihlásit, a to prostřednictvím textové zprávy na číslo 4603 ve tvaru podle zvoleného zvýhodnění (viz tabulka).

NASIM VOL pro volání zdarma do sítě T-Mobile každý den od 19:00 do 7:00 NASIM INT pro internet v mobilu (FUP 100 MB/4 týdny; týdenní limit činí 25 MB) NASIM SMS pro 1+1 SMS do jakékoli sítě zdarma (každá druhá SMS)

Zvolené zvýhodnění bude zákazníkům automaticky aktivováno po každém navýšení kreditu. Při dobití kreditu částkou do 300 korun bude platné po dobu jednoho týdne, čtyři týdny pak při částce nad 300 korun. O platnosti bude operátor informovat textovou zprávou. Rozhodne-li se zákazník využívat jiné zvýhodnění, může změnu provést nejen textovou zprávou v příslušném tvaru, ale také prostřednictvím samoobsluhy Můj T-Mobile či zavoláním na Zákaznické centrum T-Mobile.

S novou edicí Twistu volání nebo internet v mobilu zdarma

Od 1. srpna se v nabídce T-Mobilu objeví nová edice předplacených Twist karet, a to ve dvou variantách: Twist karta s Voláním zdarma a Twist karta s Internetem v mobilu zdarma. V obou případech nabídne také výhodnější ceny za SMS (1,90 Kč) a volání (5,90 Kč/min). Zvýhodnění je na Twist kartách ze speciální edice nastaveno již automaticky na tři měsíce.

Po uplynutí této doby zůstane nastavení výhody zachováno v rámci programu Našim za dobití. Do něj budou všichni zákazníci se speciální edicí Twist karty přihlášeni automaticky, výhodu budou moci nadále čerpat ale až po navýšení kreditu. Délka zvýhodnění se pak bude řídit podle výše dobité částky. I v tomto případě si bude moci zákazník zvolit zvýhodnění, které mu vyhovuje nejvíce. Tedy například u Twist karty s Internetem v mobilu zdarma bude moci přejít na volání (či SMS).

O2 nabídne u Internetu na doma volání zdarma

Novým zákazníkům, kteří si u O2 objednají od 1. srpna službu Internet na doma Optimal (rychlost 16/1 Mbps) za 650 korun měsíčně, nabídne operátor při uzavření smlouvy na jeden rok jeden ze tří zvýhodněných balíčků: vzájemné neomezené volání v rodině na jakákoli čtyři O2 mobilní telefonní čísla, digitální televizi O2 TV s nabídkou až 46 televizních programů nebo tablet Prestigio s operačním systémem Android.

V balíčku s rodinným voláním si budou moci zákazníci zvolit až čtyři mobilní čísla v síti O2. Ta si pak budou moci mezi sebou volat zcela zdarma a nebude přitom rozhodující, zda se jedná o předplacenou kartu či paušální číslo.

U balíčku s O2 TV budou mít zákazníci možnost volby dalších dvou programových balíčků k základní nabídce O2 TV Flexi. Objednání této služby přes O2 e-shopu navíc operátor zvýhodní bez navýšení ceny možností přidání balíčků HBO, Kino, Cinemax a Privat a pronájmem set-top-boxu za korunu měsíčně (běžně 49 korun).

Lovení kachniček zdvojnásobí kredit z Coca-Coly

O2 rozdává v letní akci společně s Coca-Colou kredity za 20 milionů korun. Všichni zákazníci s chytrými telefony, kteří v období od 1. července 2012 uplatnili kód ze spodní strany víčka půllitrové lahve Coca-Coly, si budou moci díky mobilní aplikaci získaný kredit zdvojnásobit. Pro připsání kreditu je nutná registrace a vyplnění kódu z víčka. Každý účastník jich může uplatnit až 100. Akce platí také pro všechny, kteří si půllitrovou láhev teprve koupí.

V aplikaci 25kredit, kterou lze stáhnout na portálu O2 Active, se uživatelům smartphonů zobrazí jejich okolí a seznam míst, kde se nachází virtuální kachničky. Ty operátor ukryl na více jak 600 místech po celém Česku, od zajímavých turistických lokalit, přes prodejní místa Coca-Coly až po své prodejny. Některé kachničky mají přitom i podobu QR kódů. Každá ulovená kachnička jim pak zdvojnásobí kredit z 25 na 50 korun.

Aplikace je v tuto chvíli dostupná pro smartphony s Androidem, v nebližší době operátor uvede i verzi pro iOS. "Chytré telefony jsou mezi našimi zákazníky stále oblíbenější. V naší síti se za první pololetí tohoto roku prodalo 65 procent chytrých telefonů. Nyní dáváme majitelům těchto přístrojů možnost zábavnou formou získat kredit na využití všech možností chytrých telefonů," řekl Petr Matějovský, ředitel segmentu mobilních hlasových a datových služeb společnosti Telefónica Czech Republic.