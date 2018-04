T-Mobile a jeho novinky na měsíc srpen

Uvítací pozdravy pro hlasovou schránku

Nabídka uvítacích pozdravů do hlasové schránky bude v období od 15. do 31. srpna 2003 pro zákazníky T-Mobile zdarma. Stačí vytočit číslo 6611 a zvolit si z řady namluvených pozdravů, rozdělených do několika tematických kategorií - od humorných až po profesionální -, a uložit si jeden z nich jako svůj osobní uvítací pozdrav. Výběr konkrétního uvítacího pozdravu je přitom velmi jednoduchý a uživatele na něj po vytočení uvedeného čísla navede hlasový systém. Volání na číslo 6611 je zpoplatněno částkou 3,15 Kč včetně DPH. Službu Uvítací pozdravy mohou využívat všichni zákazníci T-Mobile, kteří mají aktivovánu klasickou hlasovou schránku na čísle 3311.

Mobil.cz doplňuje: Sami můžete posoudit, nakolik se uvítací pozdravy T-Mobilu povedly. Nabízíme vám ke stažení archív ve formátu .zip, který obsahuje čtrnáct ukázkových uvítacích pozdravů. Předpokládáme, že hlavní cílovou skupinou této služby bude především školní mládež nebo notoročtí "hračičkové" a služba určitě neosloví uživatele z řad dříve narozených uživatelů. Částka vybíraná za zpoplatnění není příliš vysoká, ovšem daleko užitečnější by byla možnost pohodlného výběru a nastavení této služby kupříkladu z portálu T-Zones.

Privátní podniková síť

Od prvního srpna připravil T-Mobile výrazné zlevnění hovorů a celkové zpřehlednění sazeb u služeb Privátní síť a Privátní podniková síť. Na nákladech za volání tak uživatelé ušetří ještě více než doposud. Hovory uskutečněné v rámci obou služeb jsou nyní bez ohledu na využívaný tarif zpoplatněny jednotnou sazbou 1,50 Kč/min. Takovéto snížení cen znamená pro zákazníka například 62procentní úsporu oproti standardní sazbě u tarifu T20 Start, nebo dokonce 68procentní úsporu ve srovnání s programem Partner III. Služba Privátní síť, umožňující zefektivnění vnitrofiremních hovorů, je určena pro všechny zákazníky s pěti a více simkartami s paušálním programem. Větším společnostem s rámcovou smlouvou klíčového zákazníka T-Mobile nabízí službu Privátní podniková síť s rozšířenou funkcionalitou.

Mobil.cz doplňuje: Privátní síť (PS) je nabízeným řešením vnitropodnikové komunikace pro společnosti. Nabízí oproti běžným uživatelským tarifům jisté zvýhodnění mobilní komunikace jak uvnitř firmy, tak i s obchodními partnery a dalšími často používanými čísly. Privátní síť spojuje zaměstnance do jedné sítě s jednotným číslovacím plánem. Vlastní číslovací plán lze definovat jak pro zaměstnance, tak i pro další telefonní čísla v pevné i mobilní síti.

MMS do Rakouska a na Slovensko

Až dosud mohli zákazníci T-Mobile odesílat MMS pouze přátelům a známým v rámci domácí sítě, eventuálně sítě Eurotel. Díky propojení MMS center se společnostmi EuroTel Bratislava a T-Mobile Austria je nyní možné vyměňovat si obrázky i se slovenskými a rakouskými zákazníky využívajícími služeb obou zmíněných operátorů. Na rozšíření služby na další zahraniční operátory se mohou příznivci multimediální komunikace těšit v blízké budoucnosti. Cena za takto odeslanou MMS zprávu je shodná se sazbou za odeslání MMS v rámci České republiky: do konce srpna vyjde zákazníka na pouhé dvě koruny.

Mobil.cz doplňuje: Multimediální zprávy neboli MMS (Multimedia Messaging Service) vám na rozdíl od klasických textových zpráv umožní zasílat z mobilního telefonu na mobilní telefon kromě textů i barevné fotky, zvukové nahrávky nebo dokonce i krátké video nahrávky. S vašimi nejbližšími nebo známými se tak můžete kdykoliv spontánně podělit o aktuální okamžiky či atmosféru místa, kde se právě nacházíte. Možnost odesílání MMS také uživatelům do zahraničí nelze než přivítat.