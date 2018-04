Systém Klient CE česká aplikace pro Windows CE 2.0

Systém Klient CE je aplikací určenou pro mobilní homebanking, elektronickou komunikaci s peněžním ústavem. Přináší možnost pracovat s bankovními účty z kteréhokoliv místa a to nejen v České republice. Připojení do banky je v režimu "OFF LINE" bez okamžitého dopadu na účet nebo "ON LINE" v reálném čase, záleží na typu bankovního systému, přičemž se PalmPC klienta spojuje přímo s komunikačním uzlem banky. Během spojení se obousměrně zabezpečeně přenáší informace ve formě souborů.

Systém Klient CE je softwarovou aplikací vycházející z osvědčeného komunikačního modelu Client/Server. Je určen pro operační systém Microsoft Windows CE 2.0 (PPC s CPU MIPS, pro SH3 se připravuje).

Při vývoji systému byly použity nejnovější poznatky a vědomosti z oblasti zabezpečení informačních systémů, ochrany dat a komunikačních technologií dle platných mezinárodních standardů. K dispozici je česká, anglická a německá verze.

Architektura systému Klient CE je řešena s ohledem na možnosti a vlastnosti operačního systému MS Windows CE 2.0. Systém Klient CE zajišťuje:

· komunikaci s využitím protokolu TCP/IP

· prohlížení výpisů ve formátu jednotlivých bank IPB, KB a ŽB (připravuje se Erste Bank Sparkassen, Sparkasse Wildviertler, Volksbank, Union Banka a ČS)

· správu uživatelů, hesel a klíčů

Tyto funkce jsou základní součástí systému Klient CE, na požádání lze systém rozšířit o mnoho dalších:

· prohlížení výpisu pořízených v jiných datových formátech

· zabezpečení dat v PalmPC šifrováním proti zneužití

· zadávání různých typů bankovních příkazů a služeb

· formální kontroly správnosti zadání čísel účtů, splatností atd. Systém Klient CE má otevřenou architekturu, která podporuje několik různých způsobů elektronické komunikace mezi klientem a peněžním ústavem. Uživatel si tak může podle místních podmínek zvolit nejvhodnější způsob připojení na komunikační server banky a dosáhnout nejdostupnějšího a nejlevnějšího spojení.

Systém Klient CE umožňuje komunikaci prostřednictvím:

· veřejné telefonní sítě JTS

· Internetu, vytáčeného připojení

· Internetu, pevné linky

· Internetu přes GSM

· veřejných datových sítí

· synchronizace dat se stolním PC (homebanking na PC)

Hlavní výhody práce v systému Klient CE jsou:

· přehled o změnách na účtech a to i zpětně

· možnost stálého kontaktu s účty

· aktuální přehled o všech svých účtech v různých bankách

· místní nezávislost na komunikačním kanále

Zdarma je k dispozici verze Klient CE Lt, která je omezena pouze na synchronizaci dat s homebankingem na stolním PC. Standardně je verze Klient CE Lt dodávaná k Palm-size PC Everex Freestyle. Systém Klient CE Lt umožňuje synchronizaci a zobrazování bankovních výpisů používaných v IPB, KB a ŽB (připravuje se Erste Bank Sparkassen, Sparkasse Wildviertler, Volksbank, Union Banka a ČS).

Přímo spolupracuje se systémem Klient 3.0 (bezdokladový elektronický styk, homebanking, pro Windows 95/98/NT) dodávaným klientům Investiční a Poštovní banky, a.s. Aktuální informace k systému Klient CE naleznete na internetové adrese http://www.com-tech.cz. Dotazy a připomínky uvítáme na adrese elektronické pošty klientce@com-tech.cz. Verzi Klient CE Lt zasíláme zdarma, kontaktujte nás.