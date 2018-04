Systém Galileo bude zřejmě sídlit v Praze, prozradil vysoký diplomat

O umístění Galilea by měla rozhodnout prosincová schůzka ministrů dopravy členských zemí Evropské unie. Téma se totiž už dostalo do agendy jejich schůzky. Ministři se mají spolu s kolegy zodpovědnými za energetiku sejít 2. a 3. prosince, uvedl Radiožurnál.

O sídlo také usilují Němci a Nizozemci, kteří ale mají podle diplomatů mnohem nižší podporu. Podle informací Radiožurnálu záleží hlavně na Belgičanech, kteří teď Unii předsedají. Galileo provizorně sídlí v Bruselu a Belgie by mohla chtít, aby se v době nedostatku peněz nevynakládaly prostředky na jeho stěhování.

Pokud Česko sídlo získá, vznikne v Praze prestižní administrativní centrum systému. To bude dohlížet i na pobočky v západní Evropě. Z Česka by se také rozdělovaly potřebné akreditace, certifikáty a řídil by se odsud marketing a kontakt s firmami a jednotlivými zeměmi.

Družicový systém Galileo za 3,5 miliardy eur, tedy zhruba 90 miliard korun, by měl začít plně fungovat v roce 2014. Řídicí agentura by se pak mohla z Bruselu stěhovat již v polovině příštího roku. Zatím jsou na oběžné dráze pouze dva satelity, celkem jich má být třicet. Pro plné spuštění systému jich bude stačit osmnáct. Nejdůležitější službou Galilea budou navigační služby řidičům.