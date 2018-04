Systém dražeb frekvencí není tak úspěšný jak se zdálo

Zákonodárci v Kongresu Spojených států v tichosti urychlují přípravu nového zákona, který vrátí celkem více než jednu miliardu dolarů těm společnostem, které sice licence v dražbě vylicitovali, ale už za ně nebyly schopny zaplatit. Normálně FCC (Federal Communications Commission) uštědřuje těmto společnostem penále a tento tvrdý postup se nyní americký Kongres snaží změnit.

"Tohle není správné," tvrdí Mark Kroloff, vice president společnosti Cook Inlet Region, která nemá zatím problémy s placením, "vláda napíše šeky těm , kteří přihazovali nad rozumnou hranici."

Zástupce FCC k tomu řekl, že komise zatím studuje připravovaný zákon.

Republikán W.J. "Billy" Tauzin, člen Commerce Committee's telecommunications subcommittee říká, že je nutné jít touto cestou, protože podmínky FCC vedou společnosti k bankrotu a licence jsou pak vázány v soudním řízení místo aby se vrátili do aukce.

"Máme před sebou totální krach celého procesu" tvrdí Tauzin. "Jestliže chceme udržet rozvoj mobilních komunikací v přijatelných cenách, nemůžeme nechat proces zkolabovat."

Lidé k tomu povolaní se snaží již více než rok najít cestu k úpravě jinak velmi úspěšného aukčního systému. V předešlém kole aukce FCC se snažila přilákat nové zájemce o podnikání v oblasti radiových komunikací nabídkami nízkých poplatků, ale když aukce skončila v květnu roku 1996, vyšlo najevo , že vítězové musí zaplatit za licence inflační částku - celkem 10,2 miliardy dolarů. Banky jim odmítly poskytnout půjčku na splacení poplatků a výstavbu sítí.

Tři největší dražitelé NextWave Telcom Inc., General Wireless Inc. a Pocket Communications Corp. hledají cestu, jak se zachránit před bankrotem. V září dostali od FCC šanci - mohou vrátit získané licence, zaplatit 10 procent poplatku a smazat tak svůj dluh, nebo vrátit jen část licence a dluh tak snížit.

Při veřejném hlasování schválila Commerce Committee nový plán, podle kterého mohou dražitelé vrátit licence FCC bez jakýchkoliv poplatků a peníze již složené jim budou vráceny ve formě foršusu/debitu na budoucí aukce. Pokud se již aukce nezůčastní, mohou je prodat ostatním dražitelům. Dražitelé by tedy dostali zpět celkem 1,3 milardy dolarů, které již zaplatili FCC a další platby by byly pozastaveny až do příští aukce. Jak to celé dopadne závisí na Kongresu.

Tauzin včera také kritizoval FCC, která zaplatila $750,000 právnické firmě Sidley & Austin za konzultace ohledně poplatků. Stejná společnost totiž zastupuje AT&T Corp. a jiné společnosti, konkurující vítězům z aukce. Podle FCC na tom není nic divného ani nepatřičného.

