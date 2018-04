Synchronizační kabel USB pro Palm

Náš předchozí seriál článků pojednával o konstrukci nabíječky pro Palm a samotného nabíjecího kabalu z USB portu. Dnešní článek bude o rozšíření nabíjecí kabelu a také o synchronizaci s velkým stolním PC. A donutili mne k němu někteří čtenáři, kteří mi napsali email se žádostí o něj. Tak jsem napsal volné pokračování - uvedl konstrukční popis zapojení synchronizačního a nabíjecího kabelu z USB konektoru. Dnes se stále častěji setkáváme s různými udělátky do USB konektoru. Ten je velice univerzální a nalezneme ho u všech stolních počítačů, ale i u notebooků. Proto nabíječka vyrobená jako kabel a připojená do tohoto Univerzal Seriál Bus by byla velice malá, skladná a na mnoha místech využitelná. Jen namátkou jmenujme kancelář, školu, internetovou kavárnu, služební cestu s notebookem a další sp o usta situací. Synchronizace je oproti klasickému sériovému portu také nesrovnatelně rychlá. Konstrukční popis

Ten je velice jednoduchý. Nemusíte se totiž starat o jmenovité napětí, nabíjecí proudy, stabilizaci a fyzikální veličiny spojené s nabíjením vestavěných akumulátorů. Jediné, co potřebujete, je konektor do Palmu a USB konektor, popř. USB kabel, který na jednom konci ustřihnete a zapojíte do Palmu. Ten seženete např. zde.

Jeho zapojení je také jednoduché.

Multimetrem si ověříme polaritu napájecího napětí ze zdroje (tím je

USB port

v počítači). Napájení na USB konektoru je situováno na jeho krajních pinech. Pokud koukáme na konektor zepředu na piny, tak pin č. 1 je úplně vpravo a bude na něm po zapojení do samice v základní desce PC

+5V

pin zcela nalevo je pin. č. 4

zem

jsou mezi napájecími a umístěny tak, jak vidíte na obrázku.







a je na něm situována, nebo-li kostra a mínus pól zdroje. Póly

Poté rozšroubovaný konektor pro Palm a osadíme část s piny a přiletujeme záporný pól (mínus zdroje, zem) na pin č. 1 a kladný pól (plus zdroje, napětí) na pin č. 16. Číslování je zleva doprava a se zasazenou částí, která obsahuje piny do spodní části plastového konektoru s placatým výstupkem. Než přiletujeme drátky, nezapomeneme provléct gumovou bužírku konce konektoru. Po správně realizovaném napájení můžeme přistoupit k realizaci synchronizačních USB pinů D- a D+. Pól D+ nalezneme na pinu č. 2 a pól D- nalezneme na pinu č. 3 . Po naletování již pouze konektor secvakneme rukou a do dírek zašroubujeme křížovým šroubovákem oba šrouby. Stačí je pouze jemně dotáhnout, při velkém utahovacím momentu můžete strhnout závit!











Konektor do zařízení zacvakneme a pro jeho uvolnění používáme prolis s označením

PUSH

. Ten zmáčkneme a konektor jde lehce vyjmout z P

DA.

Pro synchronizaci, kdy kabel není vybaven HotSync tlačítkem, musíme vždy ve správci aplikací (Launcher) spustit aplikaci HotSync a po jejím spuštění tapnout na velké středové tlačítko zobrazující modrou a červenou šipku, pak se již provede automatická

synchronizace mezi Palmem a Desktop PC.