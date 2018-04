Synchronizace mobilu s počítačem nebývá bezproblémová

Telefonní seznam v mobilu (v paměti i na kartě SIM) je často velmi cenný. Spousta z nás si nedovede představit, že by o údaje z nějakého důvodu přišla – ale stává se to. Proto je více než vhodné udržovat si informace o telefonních číslech i jinde než jenom v mobilu. Například v osobním počítači. Zpočátku se možná rozhodnete, že si budete nová telefonní čísla pečlivě zapisovat do mobilu i do počítače. Ale nevydržíte to dělat dlouho a dříve nebo později budete mít na dvou místech odlišné záznamy. V tuto chvíli byste měli přemýšlet o tom, že necháte počítač a mobil, aby své údaje o telefonních číslech navzájem synchronizovaly a zálohovaly.

Stejně tak o této vymoženosti software a mobilní techniky budete uvažovat v okamžiku, kdy používáte mobilní telefony dva nebo mobily velmi často střídáte. Udržovat totiž aktuální telefonní seznam ve více mobilech je totiž poměrně náročné, a to i tehdy, když ke kopírování používáte kartu SIM (čímž se ale připravujete o výhody vícepoložkových telefonních seznamů). A přitom téměř ke každému manažerskému mobilu již dnes můžete zdarma získat software, který slouží pro synchronizaci údajů s osobním počítačem.

Jak se připojit?

V okamžiku, kdy se rozhodnete pro spojení mobilu a počítače, se budete muset rozhodnout i nad způsobem připojení. Na výběr máte podle schopností telefonu nanejvýš ze tří možností: můžete používat kabel, infračervený port nebo bluetooth.

Kabel je relativně nejpohodlnější. Mobil je s počítačem pevně spojení takže i když s ním libovolně pohybujete po stole a nebo z něj dokonce telefonujete, vůbec to nevadí a spojení se nepřeruší. Problém je ale v tom, že kabel se neprodává s každým mobilem a dávat několik stovek za plně funkční, ale neoriginální kabel (nebo i několik tisíc za originální) se vám asi nebude chtít. V poslední době jsme se v redakci setkali jen s málo telefony, které by měly v krabici i kabel – jsou to Siemensy S45/ME45 a Samsung SGH-Q200 (tam je ale kabel proto, že mobil nemá ani Bluetooth ani IrDA). Navíc kabel je zkrátka kabel. Musíte ho připojit do volného sériového portu (USB je zatím výjimkou), bude vám na stole překážet a dřív nebo později se vám podaří škubnout kabelem nebo o něj zakopnout takovým způsobem, že budete mít obavy o zdraví datového konektoru na mobilu.

U některých mobilů (malé nové Nokie) navíc není ani datový konektor. V takovém okamžiku se zřejmě rozhodnete pro infračervené spojení. Port IrDA je na velkém množství mobilů; nebývá ale zatím standardem u osobních počítačů. Na noteboocích se většinou port IrDA vyskytuje, ale pro standardní PC si jej musíte dokoupit. Ceny za externí infraporty začínají přibližně na tisícikoruně; rozhodně byste za něj neměli vydávat více než 1500 až 2000 korun – potom už platíte za design a značku. Spojení přes IrDA má výhodu v tom, že je univerzální. Pokud máte více mobilů, nepotřebujete několik infraportů (jako je tomu s kabely), stačí vám jeden. Využít ho můžete i pro další zařízení, jako jsou kapesní počítače nebo notebooky.

Nevýhodou ale je, že port IrDA na mobilu musí mít přímou viditelnost s IrDA připojeném k počítači. Když s mobilem nechtěně pohnete, spojení se obvykle přeruší. Pravda je, že se většinou podaří znovu během několika vteřin navázat a přenos dat pokračuje. Při komunikaci mobilu s počítačem také nemůžete telefonovat. Mobil samozřejmě hovor umožní, ale budete s ním muset pohnout a přijdete o spojení s počítačem. Řešením je hlasitý odposlech nebo používání hands-free. Že to není ideální, si uvědomíte v okamžiku, kdy takto budete přijímat nebo uskutečňovat hovor, mobil bude vyzvánět a poskakovat kvůli vibracím po stole a vy se budete rychle snažit připojit bondovku nebo přijmout hovor a zapnout odposlech, a to vše při neustálém kontrolování, jestli infraporty míří na sebe.

Jako ideální se při shrnutí výhod a nevýhod kabelů a infraportů jeví použití technologie bluetooth. S pomocí bluetooth komunikuje mobil s počítačem bezdrátově. V automatickém režimu stačí jenom přijít s mobilem na dosah počítače (teoreticky 10 metrů, prakticky 2-3 metry) a obě zařízení se rádiově spojí a začnou komunikovat. Vy přitom s mobilem můžete dělat cokoliv – psát SMS nebo telefonovat. Budete jenom muset počítat s tím, že během komunikace s počítačem bude mobil reagovat pomaleji. Spojení přes bluetooth není téměř vůbec náchylné k rušení (infračervené komunikaci občas vadí přímé sluneční světlo dopadající na port IrDA), můžete ho používat nejen pro komunikaci mobilu a počítače, ale i kapesních počítačů, notebooků a v budoucnu i ledniček nebo zabezpečovacích zařízení.

Problémem bluetooth je cena – nikoliv přenosu (je zdarma) nebo čipů pro bluetooth (jsou levné), ale v přídavných zařízeních pro počítače, které by komunikaci přes bluetooth umožňovaly. V tuto chvíli se prakticky vyrábí pouze PC karty pro notebooky, karty pro standardní PC jsou spíše výjimkou. Také mobilů s bluetooth je málo – dá se říct, že prakticky jediný výrobce, který bluetooth v mobilech podporuje, je Sony Ericsson (a to ještě u mobilů více Ericsson než Sony), což je ovšem dáno tím, že Ericsson je jedním z předních vývojářů technologie bluetooth. Ostatní výrobci sice bluetooth umí také, ale mají také problémy s kompatibilitou.

Jak se mobil s počítačem domluví?

Zkušenější a náročnější uživatelé mobilů, kteří již spojení mobilu a počítače řešili, vám možná potvrdí, že nejlepší je používat pro synchronizaci originální software. K tomuto názoru je dovedla zkušenost, kdy nejdříve vyzkoušeli spoustu sharewarových a freewarových programů, které měly spoustu zajímavých funkcí, ale nakonec se vrátili k originálním programům od výrobců mobilů, které možná nemají tolik možností a které nepochopily, co to je uživatelsky přívětivé ovládání a přehlednost, ale mají jednu výbornou vlastnost – fungují a s mobilem se bez problémů domluví.

Všichni přední výrobci nabízí na internetu aktuální verze programů určených pro synchronizaci s počítačem. Pokud je budete hledat, obraťte se raději na anglické stránky výrobců. Budete tak mít jistotu, že pracujete skutečně s aktuálním softwarem; podpora českých poboček a zejména aktualizace stránek totiž není nejlepší. Ne že by snad uživatelé vyžadovali od českých zastoupení synchronizační software lokalizavaný do češtiny (i když to by potěšilo...), ale rozhodně se nespokojí s verzí, která je starší než na centrálních anglických stránkách výrobce. Příkladem může být například Siemens – podívat se můžete na dvě servisní stránky určené pro model S45 – česká a anglická, kde najdete různé verze softwaru. Přitom paradoxně se softwarem z českých stránek možná budete mít problémy s českými Windows, na rozdíl od softwaru staženého z anglických stránek...

Rozhodně se nespokojte se softwarem z CD dodávaného k mobilu. CD totiž vznikají v minulosti, zatímco programy se vyvíjí a odstraňují se z nich chyby. Pokud se nechystáte instalovat program z CD jenom kvůli tomu, že jediný způsob připojení k internetu je pro vás spojení přes mobil, potom si vždy stáhněte aktuální verzi synchronizačního programu z webu.

Kontakty a údaje v kalendáři či úkolovníku byste měli čerpat nejlépe z Outlooku. Synchronizační software velmi často obsahuje vlastní adresář, kalendář a úkolovník, ale ten se nehodí k ničemu jinému než k tomu, aby výrobce mohl tvrdit, že tam je. Navíc pokud si udržujete tyto údaje v počítači aktuální, tak pro to stejně Outlook používáte. Pro většinu výrobců mobilů a jejich programy není problém ani synchronizace s největším konkurentem Outlooku – Lotus Notesy. Ovšem tento systém není výrobci mobilů až tolik podporovaný a častěji se zde setkáte s problémy.

To první, co vás zřejmě napadne, je sesychronizovat si všechny údaje z adresáře do mobilu. Udělat byste ale měli něco úplně jiného. Založit si podsložku, kam zkopírujete (nebo po zazálohování do jiné podsložky přesunete) ty kontakty, které chcete synchronizovat. Je možné, že v adresáři máte více telefonních čísel, než kolik se jich vejde do mobilu. Potom byste stejně museli provést výběr a založit si podsložku pro sychronizaci. Vyhnete se tak ale problému, že při synchronizaci do mobilu se nepřenesou české znaky (zkonvertují se na ty bez háčků a čárek). Potom se může stát, že synchronizační software usoudí, že v mobilu máte úplně jiná jména než v počítači a nakopíruje vám je tam všechny znovu – budete tak mít plno kontaktů vícekrát. Jednoduše stačí podsložku smazat, vytvořit znovu a zkopírovat do ní potřebné kontakty – jenom jim tentokrát odstranit diakritiku.

Problémy s češtinou se vyskytují velmi okrajově, ale přece jenom vyskytují. Na vině vždy není synchronizační software nebo firmware v mobilu, ale mnohdy i další programy nainstalované v počítači nebo některé doplňky do Outlooku. Je ale vždy lepší mít nepořádek v synchronizační složce než v hlavním adresáři v počítači. Rozhodně nemějte v počítači stejné kontakty ve více složkách (hlavní a synchronizační), nebo se vám začnou množit duplicitní záznamy a opět se v datech ztratíte. Rozhodně čas od času synchronizační složku zálohujte – ale s kontakty v záloze nepracujte, mějte je jenom „pro jistotu". A ještě jedna rada z praxe: poté, co si vytvoříte složku pro synchronizaci, nezapomeňte změnit nastavení v synchronizačním programu. Přednastavený je totiž hlavní adresář a možná se potom budete divit, co to máte v mobilu za záznamy...

Buďte trpěliví

Při synchronizaci se budete setkávat s problémy. Například vám může synchronizační software v určitém okamžiku pravidelně padat. Na vině je tedy zřejmě jiný nainstalovaný software. Nebo se může přerušovat infračervené spojení, přestože s jiným mobilem bez problémů pracuje. To jsou ale jenom drobnosti, kterými se nemusíte vzrušovat, pokud budete mít ve všech svých adresářích díky synchronizaci pořádek a v kalendáři mobilu budete mít praktické informace, a ne jen troje narozeniny a upozornění na to, že máte odpoledne zavolat té zajímavé dívce, kterou jste se včera večer někde snažili ohromit skvělým organizér v novém mobilu.

To ale samozřejmě neznamená, že bychom měli výrobcům odpouštět nedodělky v softwaru, nepoužitelné ovládání a chyby, které evidentně nejsou náhodné. I když je zřejmé, že synchronizace mobilu s počítačem se nepoužívá tak často, aby je trápil nějaký výraznější tlak uživatelů.

Kde hledat software?