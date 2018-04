Symbióza mezi Wi-Fi a 3G na spadnutí?

Před nedávnem se těmto společnostem také podařilo v experimentální 3G síti vybavené i upgradem o technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) dosáhnout zatím maximální možné rychlosti 14,4 Mbps, což je zhruba třicetkrát rychlejší než běžné UMTS sítě.

Co to pro uživatele znamená? Teoreticky by mohl zahájit hovor nebo datový přenos v 3G síti a pokud by se přesunul na dosah bezplatného Wi-Fi hotspotu, telefon by se sám přeladil na rychlejší a levnější technologii. Tento vertikální roaming by mohl v budoucnu významně snížit účty za telefon.

Japonský operátor NTT DoCoMo také včera oznámil, že se mu v experimentální síti čtvrté generace 4G (mají tak trochu náskok) podařilo dosáhnout datové přenosu 1 Gbps. Cílový terminál se navíc pohyboval rychlostí 20 km/h. Hranice 1 Gbps pokořená již dříve Siemensem se vztahovala na stacionární terminál.