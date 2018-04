Symbian už má datum svého pohřbu. Na onen svět se odebere za pět let

Eldar Murtazin neustále přináší zákulisní novinky z dění v Nokii. V jednom ze svých aktuálních postů na Twitteru tvrdí, že Nokia přestane Symbian podporovat v roce 2016, přístroje s tímto systémem se prý přestanou prodávat už dokonce v roce 2014.

Murtazinovy informace korespondují s posledním tvrzením současného šéfa Nokie, kanaďana Stephena Elopa. Softwarové aktualizace Symbianu můžeme očekávat nejméně do roku 2016, tvrdí Elop v rozhovoru pro čínskou verzi blogu Nokia Conversations. Nejméně do tohoto data bude Symbian fungovat prakticky jako doposud. To znamená, že Nokia zachová zákaznickou podporu a podporu vývojářů a služeb.

Nokia postupně přejde na Windows Phone jako hlavní chytrou platformu. To je fakt známý již nějakou dobu. Zatím ale firma nepotvrdila, kdy opravdu přestane Symbian prodávat, respektive dávat do nových modelů. Jisté tak je, že od roku 2016 bude tento operační systém jakousi živoucí mrtvolou. Je pravděpodobné, že si systém bude žít nějakou dobu vlastním životem.