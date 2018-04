Symbian S60 je odsouzen k záhubě, nástupnická verze nebude kompatibilní

Ačkoli před sebou máme ještě několik let, kdy se budeme potkávat s novými telefony s operačním systémem Symbian a jeho nadstavbou S60 ve stávající podobě, programátoři aplikací již musí začít myslet do budoucna. Nadcházející verze Symbian^4 totiž odhodí uživatelské prostředí S60 a stávající API Avkon bude nahrazeno prostředím Qt, respektive novou sadou objektů uživatelského prostředí s názvem Orbit.

Symbian Foundation, která momentálně operační systém rozvíjí a má jej poskytnout jako open source, se tak rozhodla stávající operační systém zbavit zastaralého API a přejít na modernější rozhraní. Pro uživatele to bude mít většinou jen pozitiva – nové uživatelské prostředí by mělo být rychlejší díky lepší sadě instrukcí, které s ním budou komunikovat. Běh systému a vykreslování UI bude vyžadovat méně prostředků, což následně zrychlí i běh ostatních programů. Očekávat také můžeme celkově přívětivější uživatelské prostředí, které se odpoutá od již po generace zajetých kolejí. Nevýhodou ale z počátku může být nedostatek dostupných programů.

Programátoři totiž budou muset většinu svých výtvorů pro nové prostředí přepsat. Fungovat budou jenom ty programy, které jsou navrženy k běhu na pozadí a nepotřebují s uživatelem komunikovat přes stávající UI. Nastane tak podobná situace jako při přechodu ze Symbianu 8 na současnou verzi 9 (respektive S60 2nd Edition na S60 3rd Edition).

Výrobcům mobilních telefonů přinese nová verze Symbianu možnost vytvářet své vlastní grafické nadstavby uživatelských prostředí, tak jako je tomu třeba u Windows Mobile nebo Androidu. I u Symbianu to dnes jde, ale v omezené míře. Telefony různých výrobců s tímto systémem se tak budou moci od sebe prostředím výrazněji odlišit, programátoři se tím ale na druhou stranu nebudou muset tolik trápit. To je pozitivní příslib do budoucna – již by se neměla opakovat situace, kdy vedle sebe existovala dvě vzájemně naprosto nekompatibilní uživatelská prostředí postavená na jednom operačním systému (UIQ a S60).

V současné době nás ale tato záležitost ohledně Symbianu nemusí příliš trápit. Symbian Foundation před nedávnem teprve dokončila převzetí Symbianu a v současné době finišuje vývoj verze Symbian^2, která vychází ze současné verze Symbian S60 5.1. Vývoj plně funkční a stabilní verze by měl být ukončen koncem roku. Tou dobou budou k dispozici již první verze generace Symbian^3 – tedy poslední verze, která bude kompatibilní se současnými aplikacemi. Její finální verze se očekává v polovině roku 2010 – do konce tohoto roku se pak pravděpodobně objeví v některých nových telefonech.

Verze Symbian^4 by se měla poprvé objevit někdy v polovině příštího roku a stabilní funkční verze bude k dispozici na konci roku 2010. Je tak možné, že první, se současnými aplikacemi nekompatibilní, zařízení se objeví až třeba koncem roku 2011 nebo začátkem roku 2012. Navíc je stále ve hře varianta, že první verze Symbian^4 by jistou zpětnou kompatibilitu poskytovaly, ale za cenu zpomalení systému. Tuto možnost Symbian Foundation stále zvažuje.