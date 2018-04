Symbian s potenciálem prodejního hitu. Recenze Nokia C6-01

Kovová Nokia C6-01 by se mohla stát jednou z nejprodávanějších dotykových nokií. Oblým tvarem, výbavou a zaměřením navazuje na populární model 5800. Přináší ovšem řadu vylepšení a mnoho uživatelů by tak mohlo 5800 tímto modelem nahradit.

Mohlo by je nalákat především kovové provedení a ve střední třídě u Nokie také poprvé instalovaný kapacitní displej. Pro toho, kdo hledá ještě levnější alternativu, má Nokia méně vybavený model C5-03 s rezistivním displejem, nižším rozlišením fotoaparátu a také obyčejnější konstrukcí.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní zpracování

slušný displej Proč nekoupit? pomalý systém

fotoaparát bez autofocusu Kdy? V prodeji Za kolik? 8 250 Kč

Nokia C6-01 a C5-03 jsou modely, které by mohly ve střední třídě udržet pro operační systém Symbian ještě nějakou dobu velmi dobrou pozici. Na druhou stranu nevýhody systému tu jsou, při dlouhodobém používání jsme se setkali s řadou drobných nepříjemností.

Vzhled a konstrukce – pevný kovový oblázek

C6 bude lákat uživatele už na svůj elegantní vzhled a kvalitní použité materiály. Model se neveze na vlně dnešních supertenkých telefonů a s tloušťkou 13,9 mm by řada neznalých uživatelů očekávala, že se z těla vysune klávesnice. Ta ale u telefonu s půdorysem 103,8 × 52,5 mm chybí. C6 je na dnešní poměry docela tlouštík, ale sluší jí to. Díky zaoblení boků a hran telefon velmi dobře padne do dlaně. Na druhou stranu se až povážlivě často stávalo, že nám mobil vyklouzl z ruky.

Pevné kovové tělo a krycí sklíčko Gorilla odolné proti poškrábání však telefon ochránily ve všech případech, i když drobné vrypy se objevily i na kovu. Celkově ale můžeme konstatovat, že C6-01 je velmi robustní a špičkově zpracovaný mobil. Líbí se nám i řešení krytu baterie, který drží pevně na svém místě, ale přitom jde poměrně snadno sundat. Uložení krytu se zdá být trvanlivé, drží stejně jako na začátku i po řadě pádů a mnoha sejmutích krytu.

Kvalitní zpracování a pořádná porce kovu ale znamenají, že C6 je i na dnešní poměry dost těžký telefon. Hmotnost 131 gramů bychom očekávali spíš od špičkově vybaveného nadupaného smartphonu než od modelu střední třídy. Navíc při menších rozměrech se hmotnost méně rozloží v dlani a telefon se zdá ještě těžší. C6 tak určitě není pro toho, kdo nemá rád těžké telefony.

Displej a ovládání – protestující Symbian

Kapacitní displej i nový Symbian^3 už známe z některých předchozích modelů, C6 ale tyto prvky premiérově přináší do cenově přijatelných výšin. Princip ovládání známe už řadu let, poslední vylepšení symbianu jsme mohli vyzkoušet už v dražších modelech C7 a N8.

Líbí se nám vylepšená grafika systému, která vypadá dobře i na větších displejích. Displej C6-01 má ale úhlopříčku 3,2 palce a pro systém typické rozlišení 360 × 640 pixelů. Zobrazení je tak v tomto případě hezky jemné a AMOLED displej je příjemný i podáním barev.

Trojice obrazovek pro widgety je v případě symbianu dostatečným množstvím, miniaplikace a zkratky totiž na rozdíl od Androidu podstatně méně plýtvají místem. Na druhou stranu nemají často tak pokročilou funkcionalitu.

Vůči symbianu máme různé výtky, ale asi nejvíce nám vadí nekonzistentnost jeho běhu. V jednu chvíli vše šlape jako na drátkách, za malý moment ale začne telefon vzdorovat našim příkazům, aby se zase po chvíli bez zjevné příčiny rozeběhl opět normálně.

Hodně nás také zlobilo zamykání displeje. To se děje pomocí posuvného tlačítka na pravém boku telefonu. Telefon někdy displej bez problémů zhasl nebo rozsvítil přesně podle potřeby, jindy ale proces zlobil. Displej se třeba rozsvítil, ale na pokyny nereagoval. Správně se rozsvítil a odemkl na několikátý pokus. Občas se displej správně nezamkl, i když dle pokynu zhasl a ukázal nastavený spořič obrazovky v podobě hodin. V systému nám také vadí některé nepřímočarosti, jako složitější výběr příjemců zpráv.

Naopak Nokia zapracovala na některých nelogičnostech v menu, to je také nově méně zanořené.

Baterie – překvapivý držák

U modelu C6-01 nás velmi příjemně překvapila výdrž na baterie. Akumulátor s kapacitou 1050 mAh totiž dovede telefon živit na poměry chytrých mobilů až nezvykle dlouho. Když jsme nejprve telefon používali bez neustálého připojení k e-mailové schránce, dokázal naprosto bez problémů na jedno nabití vydržet i více než pět dní.

Když jsme nastavili push sychronizaci s firemním exchange serverem, výdrž rapidně klesla, ale stále C6 překonává drtivou většinu konkurentů. Při plném pracovním nasazení vydržela C6 vcelku bez problémů dva dny, při trochu střídmějším používání jsme se dostali na tři, možná čtyři dny.

Telefonování a zprávy – starý známý symbian

V oblasti telefonování a zpráv má symbian asi nejlepší vlohy ze všech mobilních operačních systémů, i když ho konkurence už hodně dohonila. Vyzváněcí profily ale stále konkurenti považují za něco zbytečného, natož pak filtrování hovorů právě v závislosti na profilech.

Propracované jsou i seznamy volání, jednoduše také funguje vyhledávání v telefonním seznamu. Líbí se nám i klávesnice, ať už klasická alfanumerická telefonní nebo plnohodnotná qwerty při zobrazení na šířku. O to méně jsme ale spokojeni s tím, že políčka pro zadávání textu mnohdy jenom otevřou jakýsi zvláštní editor textu, a teprve po potvrzení se opět vrátíte třeba do celého procesu odesílání zprávy.

U zpráv nám také nevyhovuje vyhledávání v seznamu. Nejprve je nutné klepnout na ikonu pro přidání příjemce, vyhledávání pak probíhá způsobem jako u některých navigací. Telefon tedy nenabídne klasickou klávesnici, ale jen abecedně seřazená písmena. Po stisku jednoho zmizí písmena, která se už dále v záznamech nevyskytují. Potíž je v tom, že písmena se takto neustále posouvají a rychlé vyhledávání je nemožné. Také je nutné počkat na to, až se klávesnice překreslí. A to někdy může při vrtkavosti reakcí symbianu chvilku trvat.

Už nějakou dobu symbian umí řadit zprávy do konverzací, vyhnuly se mu ale potíže některé konkurence, kde nešlo jednotlivě mazat zprávy. SMS jsou totiž nadále přístupné i starým klasickým způsobem. Na dotykovém displeji se vcelku příjemně píše, vibrační odezva telefonu je tak akorát.

Organizace a data – letitá klasika

V oblasti organizace a dat nebylo příliš potřeba něco měnit a přidávat. Symbian je v tomto ohledu vybaven nadprůměrně již delší dobu. Samotná C6 je také hardwarově dobře nadaná. Telefon nabízí samozřejmosti jako wi-fi, Bluetooth, podporu HDSPA, GPS a podobně.

Nokia zatím nezavedla možnost telefon použít jako wi-fi hotspot. Zato jej vybavila funkcí USB Host. K telefonu tak lze snadno připojit jakýkoli externí USB flashdisk nebo harddisk s vlastním napájením. Pochopitelně ale nefungují oblíbené notebookové přenosné disky s přímým napájením z USB. Škoda, že telefon není (na rozdíl od N8) vybaven HDMI výstupem, který by z C6 dovedl vyrobit příležitostné multimediální centrum.

Nebyla by to pořádná chytrá nokia, kdyby jí ve výbavě chyběla oblíbená navigace Ovi Mapy. Ty jsou i po delší době pořád relativně výraznou konkurenční výhodou, protože mapy si nemusí data stahovat z internetu, uživatel si je může do telefonu přednahrát. Nokii ale v této oblasti roste konkurence, třeba HTC také připravilo podobnou možnost pro nové modely.

S telefonem se v balení dodává 2 GB paměťová karta, vnitřní paměť pojme asi 380 MB dat. To rozhodně nestačí ani pro navigační data třeba celé Evropy a bude nutné si dokoupit větší kartu. Pro základní použití je ale výbava dostačující.

Po softwarové stránce je výbava opět typická, součástí je sada Quickoffice pro práci s Office dokumenty a dokumenty PDF. V obou případech funguje pouze prohlížení. Vylepšení se dočkal i internetový prohlížeč. Konkurence má ale stále v této oblasti náskok nejen v rychlosti i kvalitě vykreslování, ale také v celkové práci s prohlížečem. Díky kapacitnímu displeji C6 podporuje multi-touch.

Zábava – osm mega bez ostření

Ani v zábavní oblasti není výbava C6 špatná, byť špičkovým modelům konkurovat nemůže. Řada potenciálních zájemců je jistě zvědavá především na fungování fotoaparátu. Nokia se poněkud překvapivě rozhodla u některých nových modelů potlačit fotoaparát tím, že mu sebrala automatické ostření. C6 je jedním z takto postižených modelů, jeho na první pohled zajímavý osmimegapixelový čip se musí obejít bez autofocusu. Přísvětlovací dioda ale zůstala a vzhledem k relativně tlusté konstrukci těla C6 moc nechápeme, proč k tomuto kroku výrobce přistoupil.

Na druhou stranu snímky nejsou vůbec špatné i bez automatického ostření. Na to, že válka fotomobilů už dávno skončila a výrobci se začali předhánět v jiných oblastech, jsou výsledky opravdu docela dobré. Velký problém je s makrofotografiemi, pro focení blízkých předmětů fotoaparát prostě není. Foťák také nahrává video v rozlišení 720p s frekvencí 25 snímků za sekundu. Na pomalé a statické záběry je to dostatečné řešení, jakmile je ale obraz rozpohybován, mění se video na velkou, rozmazanou šmouhu.

Ostatní výbava v zábavní oblasti víceméně odpovídá lepším modelům C7 a N8. Hudební přehrávač opět trochu zaostává za konkurencí, svůj účel ale splní. Videopřehrávač je na tom podobně. Nokie se symbianem se také naučily zacházet se sociálními sítěmi, byť prozatím neposkytují tak široké možnosti synchronizace jako u jiných platforem.

Po stránce her si s C6 po vybalení z krabice moc nepohrajete. Ve složce s hrami totiž najdeme jenom OviMapsChallenge a Climate Mission. Druhá jmenovaná hra vás má zábavnou formou poučovat o ekologii, OviMapsChallenge je zase kvízová hra o jednotlivých zemích světa.

Shrnutí – kvalitní mobil, který musí zlevnit

Nokia C6-01 není mobilní telefon bez chyb, ale zároveň má řadu kladů. Největší překážkou je cena. Podobně vybavené konkurenční přístroje totiž seženeme spíš za cenu odpovídající modelu C5. Rozdílem většinou bude fotoaparát, který má sice u C6 vysoké rozlišení, ale postrádá autofocus. C6-01 stojí kolem osmi tisíc korun a to opravdu není málo.

Na tu pravou vlnu popularity si model bude muset počkat na dobu, až jeho cena trochu klesne. Přijatelná je zhruba někde na hranici šesti a půl tisíce korun. V této kategorii totiž sice může na soupeře ztrácet v kvalitě samotného operačního systému, ale velkým argumentem je kovová konstrukce a velmi solidní zpracování. Za osm tisíc je to mobil především pro ty, kdo hledají náhradu za některou ze starších dotykových nokií a za každou cenu chtějí zůstat věrni značce.

Ti ostatní mohou sáhnout po některém z konkurenčních přístrojů s Androidem. C6-01 bude bojovat třeba se Samsungem Galaxy Ace nebo HTC Wildfire S. Milovníci symbianu mají ještě jednu alternativu, kterou je výprodejový Sony Ericsson Vivaz. Ten nabídne lepší fotoaparát, ale horší zpracování.

Nokia C6-01 a konkurence

Nokia C6-01 Nokia C6-01 zaujme novým Symbianem^3. Na rozdíl od svého předchůdce, modelu C6, postrádá qwerty klávesnici. Bohatá výbava nabídne osmimegapixelový fotoaparát, veškeré datové technologie, a to včetně Bluetooth 3.0 a GPS. Sleva: 8 250 Kč

Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace, který běží na operačním systému Android, uspokojí i náročnější uživatele. Ve výbavě nalezneme A-GPS navigaci, hudební přehrávač, FM rádio a vestavěný fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 7 650 Kč

HTC Wildfire S HTC Wildfire S používá pro Android typické rozlišení displeje 320 × 480 pixelů, které už je na úhlopříčce 3,2 palce dostatečně jemné. Telefon padne příjemně do ruky a se svými poměrně drobnými rozměry nebude překážet v žádné kapse. Neprodává se