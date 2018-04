Symbian poodhalil prostředí příští generace systému. Stále jen dohání konkurenci

Nová generace Symbianu, která se na trhu objeví koncem roku nebo počátkem roku příštího, konečně přinese některé výraznější změny a systém se tak přiblíží konkurenci. Nově uvolněné SDK s platformou Qt ukazuje, jak bude vypadat úvodní obrazovka nového systému.

Celkově můžeme konstatovat, že změny nejsou kdovíjak zásadní, přesto jde o posun kupředu. Symbian Foundation zapracovala na grafice a také provedení některých prvků. Symbian se tak podle všeho po letech zbaví ukazatelů stavu signálu a baterie v horních rozích obrazovky. Tyto ukazatel se přesunou na dnes tak obvyklé umístění – do stavového řádku v horní části displeje. Pod ním bude ještě jakýsi servisní panel, pomocí kterého se uživatel dostane k nastavením úvodní obrazovky a do menu.

Zcela nový bude také font písma, který působí modernějším dojmem. Tento font by měla mít již verze Symbian^3 v Nokii N8. Symbian^4 také dostane více úvodních obrazovek, mezi kterými půjde listovat do stran. Množství obrazovek nebude pravděpodobně výrazně limitováno, na jednom ze screenshotů můžeme vidět sedm teček reprezentující tyto obrazovky. Widgety by měly mít atraktivnější grafické provedení. Systém by měl těžit z plné podpory 3D grafické akcelerace.

Je otázkou, jaké zásadnější změny proběhnou pod grafickou rovinou systému, jisté je, že se Symbian Foundation snaží Symbian^4 udělat pro uživatele více oku lahodící a snáze ovladatelný. Nevypadá to, že by se nová generace Symbianu v tomto ohledu zcela dotáhla na Android nebo iOS či Windows Phone 7, současný propastný rozdíl ale jistě zmenší. Pokud bychom měli podle prvních screenshotů systém k něčemu přirovnat, zvolili bychom asi příměr ke starším provedením prostředí TouchWiz od Samsungu.

Na konkrétní soudy si ale budeme muset počkat asi na počátek příštího roku. Právě tehdy by se měly začít objevovat první přístroje se Symbian^4. Kromě Nokie by tento systém měli používat i další výrobci jako Samsung, Sony Ericsson a další. Podle všeho se nový Symbian objeví spíše v cenově příznivých přístrojích než ve špičkových smartphonech.