Symbian - když Windows everywhere hoří koudel

Dnes bude řeč o společnosti Symbian. Možná jste o ní slyšeli, možná že ne - informovali jsme již před prázdninami o této nové firmě vzniké spoluprací několika gigantů. Nicméně pro fandy mobilní komunikace a kapesních počítačů se určitě jedná o zásadní věc a proto vznikl tento článek, aby měli čtenáři Mobil serveru veškeré informace.

Na začátek, jde o spojení čtyřech obřích firem se zvučnými jmény, tedy PSION Plc. jako leader v oblasti kapesních počítačů, a firmy Ericsson, Motorola a Nokia. Celý projekt se týká samozřejmě bezdrátových zařízení. Cílem je vytvořit tzv. smart-device (chytrá zařízení). Tato zařízení budou softwarově zaštítěna firmou PSION konkrétně OS EPOC32 a ostatní bude na zbývajících firmách.

Podle výzkumu pouze 2.6 procenta obyvatel Země (podle společnosti Symbian bude jejich řešení pro 5.924.262.779 obyvatel) používá bezdrátové technologie. Dále předpokládají, že v roce 2001 bude přes 600 mil. mobilních telefonistů. Navíc tvrdí (cituji) "Mobilní telefonie je tu. Mobilní počítače jsou tu také. Propojme je !". A to je právě úkol Symbianu. Podle něj budou existovat zařízení ve dvou kategoriích

a) tzv. Smartphones - chytré telefony - hlasový telefon s informačními funkcemi

Podařilo se mi získat snímek konkrétního přístroje od fy Philips. Velmi impozantní. Přístroj je vybaven 4MB paměti a dotykovým 640x200 displejem. Navíc je vybaven IR portem příp. RS-232 rozhraním. Samozřejmostí je práce s emaily, WWW a faxy a SMS zprávami.

b) tzv. Communicators - komunikátory - informační centra s hlasovými funkcemi

V podstatě plnohodnotné "mašinky" s veškerými funkcemi, kdy Smartphones budou vlastně jen jejich light verze. Spektrum nabízených přístrojů bude podle Symbianu širší , různé barvy, velikosti, tvar, klávesnice (reálná x virtuální , PSION x PamPilot). Kromě nich pak i GeoFOx.

To vše samozřejmě potřebuje Sw. Ten musí být výkonný a uživatelsky přívětivý, především pak stabilní a musí běžet v podstatě na čemkoli. Volba padla samozřejmě na společnost PSION. Ta dodá jednak OS (EPOC32) ale i další aplikace (nejspíš nějakého WWW a Email klienta atd.).

Pár informací o těchto společnostech

PSION Plc.

Společnost z VB založená roku 1980, která je známa jako leader v oblasti kapesních počítačů. To dokazuje i jejich vzrůstající prodej (např. v roce 1997 zisk o 14% procent vyšší než v roce 1996). Společnost má zastoupení nejen ve VB, ale i USA, Japonsku, Německu + 55 nezávislých distributorů po celém světě ( u nás např. POINT.X) Zařízení této společnosti (např. PSION 5) již vyhrály celou řadu cen.

Nokia

Společnost označovaná jako pionýr mobilní komunikace. Kromě bezdrátové komunikace a příslušných zařízení a příslušenství dodává systémy pro běžno kabelovou komunikaci. Dodává celé spektrum telekomunikační techniky od satelitů až k kabelovým přijímačům, multimediálním zařízení, ale i monitory....

Její GSM řešení používá 68 operátorů v 35 zemích světa. Dodává mobilní telefony do 130 zemí světa. Více než 38.000 zaměstanců, z toho 1/4 ve vývoji. Hrubý zisk 52.6 miliard finských marek . Společnost sídlí ve Finsku.

Ericsson

Historie této společnosti sahá do roku 1876, kdy si pan Lars Magnus Ericsson otevřel dílnu na opravy telegrafních zařízení. Brzy pochopil, že potřebují jistá vylepšení a na nich začal pracovat...

Dnes má společnost přes 100.000 zaměstanců a její hrubý zisk byl v roce 1997 přes 167 mil SEK. I tuto společnost zajímají telekomunikace - to asi naše čtenáře neudiví.

Jako důkaz, že to opravdu Smybian myslí vážně, snad může posloužit zpráva z června tohoto roku o zapojení Symbianu do projektu Bluetooth (modrý chrup !?) a zařazení se tak mezi dalších 17!!! společností jako např. IBM, Intel, Toshiba ... Ericsson a Nokia dodají know-how z oblasti rádiové komunikace, IBM a Toshiba pak mají na starosti vývoj zařízení dle specifikací. Intel bude vyrábět čipy a zároveň bude v roli SW experta. No a Symbion dodá OS EPOC32 a uživatelské aplikace. Snahou je vytvořit skutečně globálně pracující bezdrátová zařízení. Používat se bude celosvětově volné pásmo 2.45GHz. Konkrétní zařízení připravují u Motoroly. Lucent tech. a napříkald i 3COm (počítá se s PalmPilotem). Samozřejmá je i podpora "drátového" připojení a to např. přístup na Inet přes ISDN, LAN atd.

Abych vám dal možnost vytvořit si určitou představu, přikládám přeložený text přímo z site Symbianu:

Mobilní uživatel se připravuje na vnitropodnikovou prezentaci produktu. Poznámky má v komunikátoru a snímky v digitálním fotoaparátu. V průběhu prezentace má komunikátor v náprsní kapse (cílem je bezdrátová komunikace bez přímé viditelnosti). Uprostřed prezentace dostane krátkou zprávu. Protože má hodinky !!! podporující specifikace Bluetooth je o zprávě vyrozuměn pípnutím hodinek a zprávu čte před jejich displej: "Výkonná rada potřebuje okamžitě zprávu. Jane". Přeruší prezentaci a odešle snimky z kamery do komunikátoru , propojí text a snímky a vytvoří email pro výkonnou radu a ještě pro jistotu vytiskne kopii na místní tiskárně. Bezdrátově a bez opouštění místnosti.

Abych řekl pravdu, na mně to udělalo veliký dojem. Doufám, že tato iniciativa nebude jen souhrnm reklamních slibů ale bude završena skutečnými zařízeními prodanými širokému spektru zákazníků. Vzhledem k tomu, že zatím je dostupných jen málo konkrétních informací, očekávám druhý díl tohoto článku. Případné aktuální informace hledejte kromě Mobil serveru na www.symbian.com.

Spolupráci firem pod společnou střechou Symbianu schválila 12.8.98 i Evropská komise. Tím padla případná překážka. Rozhodnutí padlo po důkladném přezkoumání záměrů a struktur společností, zda nepůjde o vznik monopolu.