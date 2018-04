Symbian je open source a bude prý otevřenější než Android

S několikaměsíčním předstihem oproti původnímu plánu oznámila minulý týden Symbian Foundation dostupnost nejnovější verze svého operačního systému v rámci open-source licence. Vývojáři si tak mohou stahovat téměř libovolné části zdrojového kódu, mohou je upravovat a používat na jakýchkoli zařízeních.

Pro operační systém Symbian to znamená možnost rychlejšího vývoje a širšího použití. Nokia, která Symbian Foundation ovládá, tak čelí tlaku konkurenčních operačních systémů, především Google Androidu, který je považován za nejotevřenější systém dneška. Urychlení vývoje symbianu a jeho uvolnění v rámci open source licence je v souladu se spekulacemi, že Nokia pravděpodobně ve svých telefonech vynechá verzi Symbian^2 a v nových telefonech bude nabízet rovnou verzi Symbian^3. Uvolněný zdrojový kód a vývojářský kit obsahuje už její části a platforma Symbian^3 by měla být dokončená do konce března.

To je oproti původním plánům urychlení vývoje a právě proto možná Nokia přeskočí druhou verzi systému. V současnosti totiž v nejnověji představovaných telefonech stále používá verzi Symbian^1, která je vlastně jen mírně změněným Symbianem S60 5th Edition a není dostupná zdarma. Je pravděpodobné, že někteří výrobci ale telefony s Symbian^2 (tedy první open source verzí systému) připravují a jejich představení bychom se mohli dočkat už v nejbližších týdnech.

Zástupci Symbian Foundation tvrdí, že Symbian bude otevřenější než operační systém Google Android. V případě Androidu je prý volně dostupná jen asi třetina kódu, ostatní jsou proprietární součásti. V případě Symbianu má být dostupná drtivá většina kódu, byť některé části jsou zatím dostupné s omezením. Od tohoto přístupu si nadace slibuje rychlejší rozvoj systému a možnost snazšího začlenění dobrých nápadů a vhodných řešení třetích stran. Proto také nadace zveřejňuje plán vývoje Symbianu a v každé fázi dovolí programátorům z celého světa připomínkovat použitá řešení a může brát v potaz jejich návrhy.

Symbian tak nebude vyvíjet pouze samotná Symbian Foundation, ale celá komunita soustředěná kolem ní. Právě to má být konkurenční trumf dnes trochu zastarávajícího systému pro nadcházející měsíce a roky.