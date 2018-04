Symbian 7 - budoucnost chytrých telefonů?

I když je Symbian OS už relativně vyspělý operační systém, který je vzhledem ke své nenáročnosti na systém vhodný právě pro kapesní počítače a zejména pro chytré telefony, jeho nejlepší roky teprve přijdou. Stávající verze 6.x (používá ji například smartphone NOKIA 7650, který se ale zatím stále neprodává) bude nahrazena inovovanou verzí 7, která by si svou reálnou premiéru měla odbýt v mobilním "chytrém" telefonu Sony Ericsson P800. Na rozdíl od Windows CE ve verzi Stinger je Symbian 7 mnohem méně náročný na rychlost procesoru i paměť a také jeho funkce jsou výrazně propracovanější než OS Microsoftu určený pro smartphones.



Nová verze Symbian OS 7 (respektive UIQ) má nejen vylepšené a o něco "barevnější" grafické rozhraní, o čemž se ostatně můžete přesvědčit na spoustě obrázků (ze serveru infoSync). Inovované grafického rozhraní a vlastně i celá nová verze Symbian OS se v případě P800 nazývá jednoduše UIQ a celý operační systém doznal několika zásadních změn. Mezi hlavní devizy UIQ patří například vylepšený messaging, do čehož patří například posílání MMS, EMS a SMS zpráv, posílání faxů a emailů prostřednictvím standardů GSM, GPRS, EDGE, HSCSD, CDMA a cdma2000. Integrovaná správa kontaktů a práce s Agendou je patrně to nejlepší, co vůbec můžete na kapesních počítačích a smartphonech najít, vynikající jsou ale i ostatní aplikace. Mezi naprosté samozřejmosti patří vestavěná podpora rozhraní IrDA a Bluetooth, stejně jako WAP prohlížeč a plnohodnotný webový browser (s pochopitelnými omezeními danými velikostí displeje) s podporou HTML 4.01, HTTP 1.1, HTTPS přes SSL 3.0/TLS 1.0, podpora kaskádových stylů verze 1 a 2, XML 1.0, XHTML 1.0, Java skriptů v1.3, 128bitové šifrování a samozřejmě i podpora Java appletů respektive J2ME aplikací.



Synchronizace dat s jiným telefonem, kapesním počítačem, notebookem či desktopem, je možná přes všechna podporovaná rozhraní včetně sériového portu a SyncML servery. Zachováno samozřejmě zůstalo ovládání přes dotykový displej, co se týče ostatních vlastností UIQ, nezbývá než doufat, že úpravy se nebudou týkat zásadních věcí ohledně celého operačního systému. Proč o tom píšu? Jistě si totiž pamatuje na velmi neslavnou konverzi EPOC32 pro smartphone Ericsson R380, do kterého nejen že zcela nepochopitelně nejdou dohrát další aplikace, ale celý OS je v takovém stavu, že jeho uživatel často nevychází z údivu, jak se jednotlivé aplikace a zejména přepínání mezi nimi chová ve srovnání například s Psionem používajícím defacto o něco málo starší verzi EPOC32. Protože je ale přímo v licenci Symbian OS 7 dáno, které věci lze v případě zakoupení licence měnit a které ne, snad se v případě P800 dočkáme špičkového "chytrého" telefonu se špičkovým operačním systémem.