Sx45CZ - ovládejte svůj Siemens pohodlně

Spousta uživatelů mobilních telefonů Siemens S45 / ME45 si určitě své mobilní telefony pořídila také kvůli jejich bohatým komunikačním schopnostem a bezchybnému dodržování obecně platných standardů. Také standardně dodávaný komunikační sériový kabel či vestavěný infračervený port společně s dodávaným softwarem pouze umocňují možnosti datového využití těchto mobilních telefonů. Přesto však může uživatelům chybět intuitivní a jednoduše ovladatelný program umožňující z pohodlí stolního počítače úplně ovládat svůj mobilní telefon Siemens.



Majité starších řad mobilních telefonů Siemens jistě znají skvělý freewarový program Sx35CZ českého autora Pavla Cibulky. Tento program umožňoval veškerou základní práci s těmito mobilními telefony, a přestože byl s omezeními použitelný i pro telefony řady x45, nedokázal starší program nabídnout uživatelům to, co by od něj očekávali. Proto je představení první verze nového programu Sx45CZ velmi potěšitelné.





Základní okno programu a pohled na doručené a přijaté textové zprávy .



Začněme tedy stručným přehledem vlastností tohoto programu. Sx45CZ dokáže s mobilním telefonem komunikovat prostřednictvím datového kabelu i infračerveného portu. Program nabízí intuitivní uživatelksé rozhraní, pyšnit se může také úplnou podporou standardu EMS. Prostřednictvím Sx45CZ teď dokonce můžete posílat i přijímat EMS zprávy i v případě, že váš telefon se svým aktuálním firmwarem EMS neumí! Užitečnou funkcí je také automatická aktivace přijatých a odeslaných textových zpráv včetně rozšíření EMS, zobrazení všech telefonních seznamů z telefonu v jednom okně i úplná podpora českých znaků.

Pro technokraty zde najdete také okno terminálu, kde můžete sami ovládat mobilní telefon prostřednictvím AT příkazů nebo sledovat právě probíhající komunikaci s mobilním telefonem. Praktické využití této funkce sice nebude příliš časté, podtrhuje ale komplexní nabídku služeb tohoto zajímavého programu.



Přehled telefonních seznamů v jednom okně a přehled AT komunikace s mobilním telefonem.



Kromě nových funkcí zde naleznete také užitečné vlastnosti programu Sx35CZ, jakými jsou například souhrnné technické informace o mobilním telefonu: informace o použitých protokolech, aktuálním firmwaru telefonu, EMI a IMSI číslo, číslo SIM karty, síla signálu i úroveň nabití baterie mobilního telefonu. Z prostředí stolního počítače můžete také pracovat s kalendářem a seznamem úkolů svého mobilního telefonu. Co si budeme nalhávat - kalendář je na Siemensech zpracován poměrně dobře, ovšem zadávání většího množství událostí či jejich další udržování již tak jednoduché není. Díky programu Sx45CZ a velké pohodlné klávesnici svého notebooku jsem opět začal kalendář v mobilu plně využívat. Samozřejmostí je práce s vyzváněcími melodiemi (MIDI formát), spořiči displeje i tapetami pracovní plochy.





Souhrnné informace o mobilním telefonu a náhled na kalendář a seznam ukolů.



Další užitečné utilitky se skrývají v nenápadném rozbalovacím menu s názvem Extra. Najdete zde přehledný grafický skladatel vlastních vyzváněcích melodií, přičemž vaše hudební dílka můžete buď uložit na pevný disk vašeho počítače pro pozdější úpravu nebo je rovnou poslat do mobilního telefonu. Doslova kouzelnou hračku je však dálkové ovládání telefonu - v okně programu můžete na virtuální klávesnici naklikat jakýkoli postup (stisky virtuálních kláves se totiž okamžitě přenášejí do mobilního telefonu). Takto vytvořenou ovládací sekvenci znaků lze snadno uložit a později použít jako makra pro snadné ovládání nejrůznějších funkcí: zapnutí či vypnutí infračerveného portu, otevření určité wapové stránky apod. Zde také najdete aktivátor servisního menu.





Skládáme vlastní vyzváněcí melodii a listujeme telefonním seznamem.





Aktivace servisního menu.



Snad jedinou vadou na kráse tohoto užitečného softwarového nástroje je fakt, že se již nejedná o freeware jako starší verze Sx35CZ, ale o shareware. Program je však plně funkční po dobu třiceti dní, máte tedy dostatek času pořádně si jej vyzkoušet. Naštěstí licenční poplatek není příliš vysoký a autorem požadovaná částka dvou set padesáti korun zřejmě nikomu neudělá díru do rozpočtu. Máte-li mobilní telefon Siemens řady 45 a osobní počítač, tento program musíte mít. A to není vše: program Sx45CZ je s využitím projektu Wine bez problémů použitelný také v operačním systému Linux.