SX45 - první opravdu chytrý Siemens (preview)

Siemens začal v některých evropských státech prodávat mobil SX45, který je možné označit za první opravdu chytrý Siemens. Je to totiž chytrý telefon (smartphone). První seznámení s tímto mobilem jste si mohli přečíst už v našem zpravodajství z jarního CeBITu; finální verzi jsme si mohli vyzkoušet před několika dny na mnichovském Oktoberfestu (pivní slavnosti).

SX45 má základ v kapesním počítači se systémem Windows Pocket PC. Tomu se samozřejmě musely přizpůsobit rozměry (134,3 x 87 x 26,5 mm bez antény, 303 g) a design. Nicméně i s touto plackou se dá pohodlně telefonovat a po chvíli si na tvar odlišný od běžných telefonů zřejmě zvyknete (podobný jev jsme pozorovali už s podobným Trium Mondo).

Celému telefonu vévodí barevný displej s rozlišením 240 x 320 bodů při 65 tisících barvách. Rozměry displeje jsou 76,8 x 57,6 mm. Displej je aktivní - díky tomu je velmi jasný a čitelný. Vzdálenost mezi jednotlivými zobrazovacími body je 0,24 mm, což je údaj srovnatelný s kvalitními počítačovými monitory.

Velké barevné displeje u kapesních počítačů obvykle zapříčiňují krátkou pohotovostní i operační dobu. S Li-Ion baterií o kapacitě 1550 mAh můžete s SX45 pracovat po dobu přibližně dvou hodin. Spotřeba při telefonování nebo používání počítače je přibližně stejná. Pokud přepnete SX45 do režimu GSM (můžete používat jenom telefonní funkce), potom je pohotovostní doba až 300 hodin. V plném režimu máte k dispozici 150 hodin pohotovostní doby. Dobíjení by mělo trvat podle výrobce (neměli jsme možnost ověřit) nejvýše sedm hodin.

Nemá smysl se více rozepisovat o standardních telefonních funkcích typu přesměrování, blokování, konferenční hovory apod. SX45 všechny GSM funkce podporuje a doplňky typu budík, organizér nebo wapový prohlížeč jsou záležitostí počítačové části. Nejzajímavější údaj se týká datových přenosů GPRS - podporován je režim 4+1, což znamená maximální teoretickou rychlost přenosu dat až 85,6 kb/s. V praxi ale počítejte nanejvýš s 40 - 54 kb/s.

SX45 díky kapesnímu počítači podporuje práci s textovými zprávami a e-maily. Textovky se píšou v aplikaci Inbox (je to e-mailový klient), stejně jako e-maily. Při odesílání vybíráte příjemce z rozsáhlého adresáře, takže se ještě na poslední chvíli můžete rozhodnout, jestli pošlete SMS nebo e-mail. Ty je dokonce možné synchronizovat s Outlookem nebo Notesy (programy pro stolní počítače), a to jak přes GPRS, tak při připojení kabelem k počítači. Při přístupu na internet se nemusíte omezovat jenom na wapové stránky, použít můžete i internetový prohlížeč. Jde o upravený Internet Explorer pro Pocket PC, takže stránky vidíte s patřičným komfortem.

Samotný počítač rozhodně nelze označit za ořezávátko. Procesor pracuje na frekvenci 150 MHz. Paměť RAM má kapacitu 32 MB, rozšířit ji můžete prostřednictvím karet Compact Flash nebo MultiMedia Card. SX45 samozřejmě ovládáte prostřednictvím dotykové obrazovky a speciálního ukazovátka. Mimochodem, v SX45 je zabudovaný grafický akcelerátor, takže video přehrávané na displeji je opravdu velmi rychlé.

V Mnichově předváděl Siemens svůj SX45 s digitální kamerou od Casia. Úzkou spolupráci mezi mobilními divizemi obou firem oznámili jejich zástupci už na CeBITu v roce 2000 a SX45 je jedním z prvních plodů. Obrázky a video můžete upravovat přímo v SX45 nebo je můžete poslat do e-mailové schránky.

České zastoupení Siemensu v tuto chvíli zjišťuje zájem mobilních operátorů o SX45. Pokud by totiž měli zájem SX45 prodávat, potom by došlo k počeštění a tento zajímavý mobil byste si mohli koupit přímo v České republice. Protože Siemens do České republiky nedováží telefony, které neprodává některý z operátorů (jinak se totiž počeštění nevyplatí), setkáte se zatím jenom s neoficiálně dovezenými kusy. Pokud se rozhodnete pro nákup SX45 v zahraničí, potom počítejte s částkou 1100 € (přibližně 37 tisíc korun). Za digitální kameru zaplatíte dalších 300 € (asi 10 tisíc korun). Není to málo, ale když si spočítáte, kolik stojí samostatný mobil s rovnocenným kapesním počítačem, potom jde rozhodně o konkurenceschopnou cenu.