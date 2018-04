Swisscom chce koupit rakouský Telekom

Rakouská privatizační agentura jedná se švýcarským telefonním operátorem Swisscom o prodeji dominantního rakouského provozovatele pevných linek Telekom Austria. Jednání dnes potvrdily obě strany, a ukončily tím měsíce spekulací na toto téma.

Agentura OeIAG uvedla, že prodej podílu 47,2 procenta do rukou Swisscomu je jednou ze dvou hlavních alternativ, jež úřad zvažuje. Druhou možností je prodat část akcií na vídeňské burze a později prodat na trhu zbytek. Se Swisscomem již OeIAG jednal a dozorčí rada agentury hodlá jednat o této záležitosti v neděli.

Švýcarská skupina potvrdila, že s rakouskou agenturou jedná o možnosti fúze s rakouským operátorem. Dodala však, že žádné rozhodnuti ještě učiněno nebylo. Swisscom uvedl, že má u Telekomu zájem jen o získání většinového podílu a že menší podíl koupí jen při garanci pozdějšího získání zbytku.

Dohody o spojení obou operátorů se objevují již léta, znovu se však rozšířily na konci minulého týdne. Rakouský list Die Presse s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že Swisscom nabízí za akcii Telekomu 15 až 16 eur na akcii. To by bylo k nedělní závěrečné ceně 13,6 eura navíc deset až 17 procent a celou firmu by to ohodnotilo až na osm miliard eur.

Až dosud OeIAG a vládní činitelé za preferovanou volbu prohlašovali prodeje na burze a zachování nezávislosti Telekomu. Ten je předním titulem vídeňské burzy a na její kapitalizaci se podílí zhruba pětinou. Možnost prodeje Telekomu do rukou Švýcarů kritizují rakouské odbory i někteří politici ve vládě pravého středu v obavě ze ztráty pracovních míst a konkurenční schopnosti celé země.