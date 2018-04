Zní to jako zázrak, Swatch chystá chytré hodinky bez dobíjení

V době, kdy by měl Apple začít prodávat své chytré hodinky Apple Watch, by se měly na pulty prodejen dostat i chytré hodinky od společnosti Swatch. Hodinky od Swatche mají mít jednu podstatnou výhodu, neměly by potřebovat dobíjení. To o nich řekl šéf firmy Nick Hayek v rozhovoru pro Bloomberg.

Ovšem jak toho chce firma dosáhnout, už neprozradil. Spekuluje se, že by energii mohly získávat mechanickým principem, tedy pohybem zápěstí. Takto získávají energii automatické mechanické hodinky. Jenže ty jí potřebují jen velmi málo.

Šéf koncernu Swatch obrátil Dříve se šéf Swatche Nick Hayek stavěl k chytrým hodinkám dost rezervovaně. Firma už dokonce kdysi jedny „chytré“ hodinky nabízela. Model Paparazzi uměl přijímat zprávy a na vývoji se podílel Microsoft. Hit to ale nebyl.

Chytré hodinky s připojením na internet budou zcela jistě energeticky náročnější. Takže druhou možností je použití obyčejné baterie, která se prostě jednou za čas (otázkou je, jak dlouhý ten čas bude) vymění. I tak se zdá takové prohlášení velmi odvážné.

Swatch by touto funkcí výrazně zaútočil na největší slabinu chystaných Apple Watch, které podle předběžných zpráv nevydrží na jedno nabití baterie ani jeden den.

Výbava chytrých hodinek Swatch je prozatím pouze naznačená. Komunikovat mají přes internet a mají podporovat mobilní platby pomocí technologie NFC. Už také víme, že je bude možné spárovat se smartphony se systémem Android nebo Windows. Kompatibilita se systémem iOS zatím nebyla potvrzena.

Pokud mají mít hodinky Swatch velkou výdrž, tak je pravděpodobné, že budou mít nějaký velmi úsporný displej, možná jen z elektronického inkoustu.

Swatch si zakládá na mnohdy docela divokém designu. Ty by měly mít i připravované chytré hodinky. Cílit by tak měly především na mladé zákazníky. V prodeji mají být podle šéfa společnosti Swatch Nicka Hayeka za dva až tři měsíce. Cenu zatím neprozradil.