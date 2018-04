Nizozemsko schválilo svobodné SIM. Operátory půjde měnit lusknutím prstu

SIM kartu, tedy malý čip, který identifikuje zákazníka v sítí operátora, doposud mohou vydávat jen samotní mobilní operátoři. Kdo nebyl dle zákonů (alespoň v EU) jako poskytovatel telekomunikačních služeb veden, SIM prodávat nemohl. SIM jako taková pak byla vždy vázána na daného mobilního operátora.

V Nizozemsku však teď dali prostor k tomu takový model změnit. Samotná SIM už totiž podle nových pravidel nemusí být právě s konkrétním mobilním operátorem svázaná. Tato novinka vypadá na první pohled trochu zbytečně, na druhý pohled však odhaluje větší možnosti svobody na telekomunikačním trhu.

SIM totiž budou moci vydávat různé subjekty, které pak budou přeprodávat služby operátorů podobně jako virtuální operátoři. Jenže namísto toho, aby takové subjekty kupovaly kapacitu od jednoho operátora, jednoduše si ji podle aktuální ceny a nabídky nakoupí u toho, u kterého to pro ně bude nejvýhodnější. Nejvíce se v souvislosti s touto možností hovoří o tom, že by se samotné nabídky telekomunikačních služeb koncovým zákazníkům mohli díky tomuto řešení ujmout samotní výrobci mobilních zařízení.

Hodně také novinka znamená pro oblast nastupujících moderních připojených zařízení – ať už třeba automobilů nebo prvků chytré domácnosti. Nové možnosti se nabízejí třeba v oblasti roamingu i samotného chování koncových zákazníků v závislosti na jejich aktuálních požadavcích. Zákazník, který by například nebyl vázán smlouvou, by mohl změnit operátora pouhým „přeprogramováním“ SIM přímo v telefonu, podle toho, jaké služby a ceny mu právě vyhovují. To samé by mohlo platit pro roaming – v zahraničí by si zákazník jednoduše vybral místního operátora a roamingové poplatky by tak eliminoval.

Prozatím je to však vše v podstatě jen teorie. Pokud bude takový systém fungovat jen v jedné relativně malé zemi, jeho význam bude velmi malý. Je však možné, že postupu Nizozemska si všimnou další státy (a zejména samotná EU) a zanedlouho by podobná svoboda mohla být zakotvena ve více zemích. V tom případě však na sebe nejspíš protesty mobilních operátorů nenechají dlouho čekat.