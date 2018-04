Svítíme si na internet

Posviťme si na internet se jmenuje akce, kterou za četné podpory sponzorů pořádá NetCentrum. Narozdíl od předchozí akce - Březen měsíc internetu - zvolilo NetCentrum spíše formu putovní show nebo cirkusové atrakce. Nejde totiž o nic jiného, než pestrobarevný stan (dle barev hádám, že ho platil Telecom) nadupaný počítači (AutoCont + Intel + Microsoft), satelitní linkou (128 kbps á la Internet on Line) a především lidmi.

Lidí bylo opravdu požehnaně - stan se totiž mezi 6.-9. zářím rozplacatil v dolní části Václavského náměstí a přehlédnout jej téměř nelze alespoň v případě, že nestojíte za stany těch hnusných igelitových restaurací, které se dole na Václaváku rozmáhají. Původně jsme o akci hodlali psát již včera, ale neboť mi to nevyšlo, šel jsem se podívat dnes ještě jednou. Nezměnilo se nic - stan opět praskal ve švech a na patrně non-stop jedoucí přednášky byla deklarovaná kapacita přednáškové části (sálu?) 60 osob hrubou teorií.

Jedinou radikální změnou byl nad vchodem visící nenápadný kancelářský papír s nápisem vyjetým na tiskárně: NO EMAIL. Zahraničním turistům se tím taktně a neoblobmně dávalo najevo, že počítače jsou určeny k surfování a seznámení s internetem a nikoliv k psaní Hello from Prague.

Uvnitř stanu se na slušně nadupaných počítačích AutoCont Office 5000 proháněl Internet Explorer pod Windows 98 - zasurfovat si můžete kamkoliv, pokud byste tápali, přiskočí mladík v modrém tričku se žlutou žárovkou (ta je také na tričku) a poradí. Jen u vchodu narazíte na človíčka z Expandia Banky - ten hlídkuje, zda náhodou nepotřebujete bankovní účet spravovatelný po mobilním telefonu nebo po internetu. Expandia Banka je totiž také dalším sponzorem projektu. Abych řekl pravdu, kam mi paměť sahá, nevzpomínám si aktuálně na nikoho z internetu, kdo by v Expandii neměl účet. V naší firmě je jedinou výjimkou Péťa Mitošinka - ten spravuje firemní účet v IPB přes zdejší homebanking - a FUF - Expandia Banka totiž nefunguje z Lynxe.

Posviťte si na internet vypadá být hezkou akcí - její pražské bienále bylo příjemným překvapením, zejména v okamžiku, kdy jsem vycházel ze stanu. Tehdy ke mně totiž přiskočil mladík, snažíc se mi vnutit prospekty na internetové připojení. Děl jsem, že já internetové připojení momentálně jaksi nepotřebuji. Pravil: berte, každý ho jednou budeme potřebovat.

A co mi připadlo obzvláště mazané? Obrovský nápis Vstup zdarma. To v Čechách musí fungovat!

Harmonogram celé akce - kdy a kam dorazí putovní stan - najdete zde. A zde si můžete přečíst o tom, co si Martin Křivka myslí o Březnu měsíci internetu - a nejenom o něm (Kacířské eseje).