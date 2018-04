Švihák z nejnižších vrstev s FM rádiem – recenze Sony Ericsson T250i

Předem je potřeba říci, že dnes recenzovaný telefon si nehraje na žádného chytráka. Bohužel už neplatí nepsaná zásada, kdy Sony Ericsson vkládal i do nejlevnějších přístrojů uživatelské prostředí mobilů z vyšších tříd, které bylo pouze lehce poupravené či zbavené některých funkcí. Model T250i si musí vystačit s velmi jednoduchým prostředím předvedeném už v přístrojích SE K220i a J120i.

I přesto se nebude řadit mezi nejhloupější telefony na trhu a v jeho výbavě naleznete třeba FM rádio, infraport, prohlížeč jednoduchých internetových stránek a vcelku povedený kalendář. Všechny případné další nedostatky hravě dožene svým vzhledem, za nějž by se nemusel stydět ani o dvě třídy dražší přístroj. T250i však šel s cenou možná až příliš vysoko, což bývá v kategorii low-endů rozhodující údaj.

Katalog mobilů:

Nejbližší sourozenec rovněž s FM rádiem - SE K220i, Alcatel OT-E805 vybavený MP3 přehrávačem a dnes recenzovaný SE T250i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: SE T250i není vzhledem k ceně příliš dobře vybavený telefon. Zato nabízí výtečný design, jednoduché ovládání a FM rádio.

Design a konstrukce – návštěva z vyšších pater

Do redakce dorazila elegantní stříbrná varianta, která upoutá černým lemováním displeje a chromovaným rámečkem na bocích přístroje. Celá konstrukce je velmi jednoduchá a výrazně se neodlišuje od posledních modelů výrobce. Netradiční je umístění systémového konektoru do pravé části horní hrany přístroje, což nepovažujeme za dvakrát nejšťastnější a posunutí zdířky více do středu by nebylo na škodu.

Stejně tak musíme jinak perfektnímu designu vytknout zbytečně vystouplý fotoaparát, který způsobuje kymácení při položení na rovný povrch. Nehledě nato, jaké může mít drsná plocha dopad na sklíčko objektivu. Dobrou zprávou naopak je, že kromě matnější části okolo displeje nezůstávají na přístroji žádné otisky prstů, což se často stávalo i u daleko dražších kousků od Sony Ericsson.

T250i se svými rozměry (100x45x13 mm) řadí mezi ty nejmenší telefony s klasickou konstrukcí na trhu a především jeho štíhlost by mu mohl závidět leckterý zástupce low-endů. Vahou 82 gramů rovněž žádnou kapsu výrazněji nezatíží. Vše navíc drží jako přibité a to včetně zadního krytu baterie, na jehož odjímání se budete muset naučit správný grif.

Klávesnice a ovládání – návrat polštářků

Sony Ericsson v poslední době dosti experimentoval s tvarem tlačítek a nabídnul už vše od malých válečků až po úzké proužky. T250i se vrací k osvědčeným polštářkům mezi nimiž jsou dosti velké mezery, takže k překlepům rozhodně nedochází.

Podobně je řešena i dvojice kontextových kláves a červený a zelený telefon. Stříbrné střední tlačítko však neposlouží k potvrzování voleb. V pohotovostním režimu se lze s jeho pomocí dostat k FM rádiu, zprávám, seznamu kontaktů a fotoaparátu. Menu přístroje je velmi prosté a není přeplněno zbytečně mnoha nabídkami, které by mohly plést méně zkušené uživatele.

Displej a výdrž baterie – jednooký mezi slepými králem

T250i nabízí ve své kategorii relativně vysoké rozlišení 128x160 pixelů a zobrazení je velmi jemné. K tomu si přidejte podporu 65 tisíc barev, dobrou čitelnost na přímém slunečním světle a dostanete jeden z nejlepších displejů v nejnižší třídě.



Ani výdrží baterie si T250i nepokazí prozatím výtečnou reputaci. Při zhruba deseti minutách hovorů, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu rádia, přežil bez nabíječky více jak pět dní. Připomínáme, že testované přístroje na noc nevypínáme.

Telefonní seznam a zprávy – jedeme z kopce

Ke každému ze tří set kontaktů můžete uložit až tři telefonní čísla, ovšem s tím, že žádné další údaje bohužel k dané osobě nepřidáte. Na vymoženosti jako filtrování hovorů či třídění kontaktů do skupin rovněž nezbylo místo. T250i nepodporuje ani MP3 vyzvánění, které se už pomalu stává standardem i u low-endů.

Editor zpráv by byl téměř dokonalý, kdyby zobrazoval, do kolika částí bude zpráva rozdělena nebo kolik obsahuje znaků. Slovník T9 se učí nová slova, lze ho snadno vypnout a podle vašeho přání bude či nebude používat diakritiku. Do přístroje se vejde až 250 zpráv a T250i si poradí i s MMS, které se ukládají do sdílené paměti o velikosti 3MB.

Kalendář, FM rádio a ten zbytek

Organizovat čas si můžete skrze kalendář, který však zvládá pouze měsíční pohled. Ke každé připomínce lze nastavit připomenutí a částečně tak suplovat jediný opakovaný budík. Z dalších funkcí se může hodit časovač, stopky a jednoduchá kalkulačka.

Telefon neobsahuje mobilní Javu a budete se muset spokojit s trojicí her – Black Deal, Minigolf a Quadra Pop. Naopak FM rádio překvapí podporou RDS a slušnou kvalitou dodávaných sluchátek. Pro stanice bylo vyhrazeno dvacet míst v paměti. T250i je dokáže automaticky najít a uložit. U VGA fotoaparátu citelně chybí úpravy nastavení, na což samozřejmě doplácí výsledná kvalita snímků.

Závěr – pěkně zabalené rádio