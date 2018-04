Svezli jsme se „vysmátou“ tramvají T-Mobile

Vánoční televizní reklama operátora T-Mobile vznikala poměrně na rychlo. Minulé pondělí jsme se účastnili jejího natáčení, od neděle přitom již reklama běží v televizích. Filmaři tak měli necelý týden na sestříhání hromady materiálu, který tvořily především záběry "vysmátých" obličejů.

Až do středy poběží spot v televizích ve své plné šedesátisekundové verzi, kterou vám u tohoto článku také nabízíme. Poté se na obrazovkách setkáme jen se zkrácenou čtyřicetisekundovou variantou.

Celý spot vypadá velmi jednoduše a samotný nápad opravdu jednoduchý je. Najatí herci měli za úkol rozesmát nic netušící cestující, kteří do tramvaje na víceméně pravidelné trase přistupovali. A filmaři zabírali smějící se obličeje.

Ona na první pohled běžná tramvaj číslo 25 vyjížděla ze smyčky v zastávce Palmovka – vstup do ní měli jen filmaři a především přední vagón tramvaje jimi byl již docela slušně zaplněn. V tramvaji byly nainstalovány skryté kamery a kameramani namísto klasických kamer používali digitální zrcadlovky se schopností natáčet video. Ty jsou nenápadnější a také u cestujících nevzbuzují tolik pocitů nejistoty – když na vás někdo míří fotoaparátem, pořád je to příjemnější než být v hledáčku kamery.

Tramvaj postupně na své trase z Palmovky do obratiště Špejchar nabírala cestující. Ti zhola nic netušili, ale někde kolem zastávky Pražská tržnice začalo při naší jízdě to správné divadlo. Najatí herci se postupně začali smát a s nimi se rozesmáli i další lidé. Bez jakéhokoli důvodu. Opravdu to docela fungovalo, smát jsme se museli i my, kteří jsme o scénáři byli informováni.

Sledovat reakce nic netušících cestujících nás bavilo téměř celou cestu na Letnou, pak přeci jen smích začal ustávat. Falešný revizor, který měl v rozesmáté tramvaji způsobit ještě větší povyk, při naší jízdě svou roli trochu pokazil, což následně režisér na konci trasy ocenil hlasitým nadáváním.

Tramvaj svou trasu během dne projela asi osmkrát a pro natáčecí štáb to opravdu žádná legrace nebyla. Asi nejtěžší součástí práce štábu bylo odchytávání smějících se náhodných cestujících. Pokud totiž chtěli filmaři jejich obličeje v reklamě použít, museli s nimi na místě natáčení rovnou sepsat smlouvu. To ale nebylo tak jednoduché, protože kameramani museli vystupující, které měli předtím v záběru, identifikovat, pracovníci na zastávkách je pak měli za úkol "odchytit" a přesvědčit je k podpisu.

Nová reklamní kampaň tak vypadá podstatně jednodušeji, než jak ve skutečnosti vznikala. Podobně jednoduchá je prozatím i celá vánoční nabídka operátora T-Mobile; pro zákazníky si připravil soutěž, v jejímž rámci rozdá 100 000 mobilních telefonů. - čtěte T-Mobile rozdá ve vánoční soutěži přes sto tisíc mobilů. Šanci má každý