Válka v zimě 1999

Současná téměř hysterie týkající se satelitních telefonů se odehrává v zajímavém vzduchoprázdnu. Zdá se, že jediný způsob jak se domoci slušného mezinárodního roamingu je zakoupení třistapadesátigramového satelitního přístroje s výdrží baterie pouhých 8 hodin za cenu mezi 12 a 15 sty dolarů. Tento názor přehlíží některá zcela zjevná fakta tákající se obchodních a soukromých cest z USA do Evropy, Australie, Jižní Afriky, Israele, Severní Afriky, Číny a dalších zemí pokrytých sítěmi GSM. Většina návštěvníků totiž po dobu svého pobytu v cizině neopustí oblasti pokryté pozemním signálem digitálních mobilních sítí. Většina cílových zákazníků pak cestuje mimo USA pouze několikrát ročně - ideálním řešením by byl mobilní telefon schopný pracovat s několika cizími standardy. Pokud jde o Evropu, tak tam už vůbec není co řešit; oblíbené cestovní cíle v Evropě, Severní Africe a na Středním východě jsou pokryty signálem tak dokonale, že se i reklamní kampaň Iridia trhům Evropské Unie vyhnula.

Telefon vážící 4 unce a s přijatelnou cenou 200 - 300 dolíků má největší naději na úspěch u milionů zákazníků v USA, Evropě a Asii a desetkrát delší pohotovostní čas tuto skutečnost jen podtrhuje. AT&T nakoupilo přístroje TDMA-GSM a operátorům CDMA budou muset kontrovat s přístrojem umožňujícím GSM roaming, i když jim to bude trvat trochu déle. Po technické stránce je sloučení amerického GSM - 1900 s GSM 900 používaným ve 130 zemích po celém světě daleko jednodušší a příští zimu již budou telefony pro světový roaming představovat vážnou konkurenci předraženým satelitním mamutům.

Satelitní telefony neměly v žádném případě letmý start pokud jde o výrobce; všechny telefony pro Irirdium jsou opožděné a Globalstar od Ericssonu se také zpožďuje. Tisková zpráva to říká takto: "Ericsson očekává serii R290 v prodeji v omezených množstvích na konci roku 1999 a v množstvích dostatečných začátkem roku 2000." Ti, kdo si již zvykli na řeč á la Ericsson si to bez námahy přeloží jako ztracenou vánoční sezonu pro výrobek, který měl být na trhu letos na podzim. Tisková zpráva podtrhuje váhu Globalstaru - pod 350 gramů - jako narážku na telefony Iridium, ale mizerný čas stand-by Globalstaru přechází velebným, bergmannovským (pro Čechy zemanovským - PK) mlčením.

Porovnání cílového trhu satelitních telefonů a multibandových mobilních telefonů je poučné. Satelitní telefony jsou tím nejlepším řešením pro návštěvníky pustých, řídce obydlených oblastí jako jsou pouště a neobydlené ostrovy. Telefony pracující v několika standardech jsou zase určeny pro uživatele navštěvující msta a vesnice s více než 2000 obyvateli. Závěr týkající se velikosti obou segmentů trhu je zcela nabíledni.



Rozhodnutí o vánocích

Nelze dost dobře odhadovat budoucí rozšíření sítí GSM a nezmínit překotný technický rozvoj telefonních přístrojů.

Nová, americká verze Ericssonu T28 by měla "umět" americký i evropský standard GSM, mít interní vibrační zvonění, předvídavé vkládání textu a hlasové vytáčení a to vše - fanfáry prosím - v přístroji o váze 3 unce. Nikoliv třináct, tolik by potřeboval podobný přístroj s jinými standardy než GSM 900/1900. Na americkém trhu se určitě objeví několik modelů o váze 10 - 12 uncí a výrobce bude zákazníky přesvědčovat, aby vyměnili své malinké a dokonalé telefony za jeho přístroje a získali tak světový roaming. GSM modely pro příští zimu nabídnou stejné výhody, aniž by obětovali velikost, váhu a nebo cenu. Motorola se chystá sloučit tři GSM standardy do 110 gramového přístroje s pohotovostním časem, který vám vezme dech.

Američtí operátoři dosud neobjevili v globálním roamingu zdroj zisku, ale po nejnovějším sloučení dosáhne Voicestream dvou milionů uživatelů již příští zimu - pokud před tím nespolkne Aerial nebo jinou lokální síť. Příští zima by měla být prubířským kamenem zájmu zákazníků o celosvětový roaming. První vlaštovkou je reklamní kampaň, která začala v Evropě po posledním obchodu Voicestream. Hlavní nápor telefonů GSm 900/1900 se začíná nyní objevovat na trhu následujíce avantgardní modely firem Bosch a Ericsson, které trpěly nedostatkem podpory ze strany operátorů. Od té doby se situace na trhu změnila hlavně díky rychlému růstu počtu roamingových dohod. Možná nejpodstatnější částí smlouvy Voicestream je 950 milionů dollarů, které Hutchison do společnosti vložil a který mu zajistil podíl 30%. Hutchison již vlastní důležitý podíl v Orange, který je pravděpodobně, v celosvětovém hledisku, premiantem mobilních operátorů - o příštích vánocích by měl Orange mít podepsáno téměř 200 roamingových smluv na 100 trzích.

Lepší přístup k Huthchisonovu know how a peníze snad konečně udělají pořádek ve zmatku roamingu v USA. TO je samozřejmě také cílem Hutchisonu - mají podíly v Evropských i Asijských operátorech a svou cestu kolem světa chtějí završit podstatným ziskem v Americe. Hutchison má přesně ty zkušenosti s globálním roamingem a prodejem pokročilých datových komunikací, které na severoamerickém trhu chybějí. Stlačení roamingových poplatků pod jeden dollar by se mělo dát uskutečnit příští jaro - tím spíše, že se nyní nabízí šance hodit klacek pod nohy satelitním telefonním společnostem.



Ztráty na obzoru; tedy na orbitu

Pro satelitní telefony se možná najde trh: objevitelé hledající prehistorické památky v džunglích Bolivie či meditující v pouštích Mongolska. Zda dokáží satelitní telefonní společnosti najít během pěti lety 5 - 10 milionů (jak udávají nejodvážnější odhady) podobných cvoků je velmi nepravděpodobné. A zda bude průměrný Indiana Jones svůj telefon radostně třikrát denně dobíjet uprostřed amazonských pralesů je další zajímavá otázka. Od okamžiku kdy padnul snový scénář prodeje telefonů Iridium za cenu okolo 3 000 dollarů přičemž Globalstar by nabízel modely za tisícovku pro méně movité zákazníky, ocitly se satelitní společnosti v divné situaci. Dražší operátor nabízí telefony se slevou až 65% aby se vyhnul krachu a Globalstar tak nemůže nabídnou žádnou cenovou výhodu; pohotovostní čas Globalstaru je navíc daleko horší než telefonů Iridia. Cenové plány se, podle mého názoru, také změní podle toho, jak se budou provozovatelé snažit najít zákazníky. Ani ty nejdivočejší slevy však nepřiblíží poměr cena/výkon na dostřel k telefonům s globálním roamingem operujícím v pozemních mobilních sítích.

Pokud nezkrachují v příštích dvanácti měsících, rozbolí satelitní telefonní společnosti hlava z absence datových komunikací a ostatních běžných funkcí mobilní telefony nabídnou kromě globálního roamingu.

Tvrzení, že satelitní telefony nejsou přímým soupeřem mobilních telefonů je vytáčka clintonovských rozměrů. Zákazníci rozmazlení malými rozměry, sofistikovanými funkcemi a nízkými cenami se nespokojí s ničím menším. Zákazníci, kteří si koupí futuristický satelitní přístroj nakonec zjistí, že přístroj má velikost, váhu a pohotovostní čas muzeálního analogového exponátu z roku 1991.

Zatímco se satelitní telefonní společnosti po desetiletí hnali za snem o vytvoření celosvětového komunikačního přístroje, svět se poněkud pootočil. Celosvětový výskyt a sofistikovanost pozemních mobilních digitálních standardů jsou daleko dál, než se očekávalo na počátcích projektů Iridium a Globalstar. Tehdy byl jejich protivník těžkopádný a drahý mobilní telefon, který měl slušné pokrytí jen v obydlených oblastech. Dnes má i inuitský honák sobů v Laponsku v kapse mobilní telefon a místa bez signálu se zmenšují den za dnem. Bude zajímavé sledovat příští zimu realizaci obchodního plánu z roku 1990 v prostředí moderního trhu mobilních komunikací.