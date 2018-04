Světový rekord překonán - nejtenčí mobil má opět Samsung!

Připravovaný model z řady Ultra Edition překonává dosavadního rekordmana, model X820, o jeden milimetr. Novinka, u které prozatím není známé typové označení, tak sesazuje z trůnu model z vlastní stáje. V současné době má Samsung nejtenčí mobily všech konstrukcí a i ten úplně nejtenčí na světě.

Samsung to myslí s ultratenkými mobily možná až příliš vážně. Tenké mobily jsou v kurzu, ale honba za co nejtenčím mobilem už může být kontraproduktivní. Obáváme se, že tak tenký mobil zhorší ergonomii ovládání a bude se špatně držet. Ale nechme se překvapit, třeba to vůbec špatné nebude.

Přes svoje extrémní rozměry nabízí nový Samsung bohatou výbavu. Chybět nebude 3,2 megapixelový fotoaparát, jehož umístění v horní části telefonu narušuje supertenkou boční linii. Telefon tak nenabídne tloušťku 5,9 milimetru po celé své délce.

Dále v novém Samsungu najdeme hudební a video přehrávač, Bluetooth a výstup na běžný televizor. Vestavěnou paměť 80 MB pravděpodobně nebude možné rozšířit pomocí paměťových karet. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM, sítě třetí generace nepodporuje.

Extrémní Samsung se začne prodávat v březnu letošního roku. Nejprve ho však Samsung oficiálně představí na veletrhu 3GSM v Barceloně. Výrobce jej bude nabízet pod označením Ultra Edition 5.9.