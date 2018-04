Světový prodej mobilů v 1Q/2002 - krize s kapkou optimismu

Před několika dny uveřejnila společnost Strategy Analytics výsledky celosvětového prodeje mobilních telefonů za první čtvrtletí letošního roku. Pro někoho jsou zveřejněné výsledky sladkým potvrzením optimistických prognóz, jiní se naopak musí zamyslet, jestli výrobu mobilů raději neopustit. Podle Strategy Analytics prodej mobilních telefonů za první čtvrtletí letošního roku oproti stejnému období roku loňského zůstal na stejné úrovni. Ještě pesimističtěji pak působí zpráva jiného průzkumu, který vydala minulý týden společnost Gartner Dataquest. Podle něj prodej mobilů meziročně dokonce poklesl o 3,8 procenta. Ač se oba průzkumy liší o několik desetin procenta, celkové vyznění je naprosto stejné. Na razantní růst prodeje, který trh mobilních telefonů doprovázel v minulých letech, můžou výrobci zapomenout, teď začíná bitva o každého zákazníka. Silní přežijí, ti slabší se budou muset poohlédnout po jiném oboru podnikání. Kdo zůstane?

Proč už zákazníci nekupují tolik telefonů jako dříve? Někde na ně nemají a jinde je už trh nasycen. Ekonomická krize v Latinské Americe nákupu nových mobilních telefonů jistě nesvědčí a západoevropský trh se již zdá byt nasycený. Naštěstí Asiaté a Severoameričané nové mobily stále nakupují a ve střední a východní Evropě lze najít určitý potenciál budoucího růstu. Snížení dynamiky růstu prodeje nových mobilů má určitě na svědomí i výrazné omezení dotací předplacených sad v západní Evropě a nízkou ochotu zákazníků měnit svůj starší telefon za nový, nyní již jako nedotovaný, tudíž za plnou cenu. Přesto do budoucna právě tento segment trhu především ve vyspělých zemích zaručuje určitou šanci na oživení poptávky. V Asii, největším světovém trhu s mobilními telefony, lze taktéž najít potenciál pro růst prodeje a ve většině asijských států ani není nutné řešit problémy s dotací telefonů, která v Asii zdaleka nedosahuje evropských rozměrů.

Nokia podle obou průzkumů stagnuje, respektive ztratila desetiny procenta. Přesto můžou být ve Finsku spokojeni, dominantní postavení na trhu drží nadále s obrovským náskokem. Druhé místo a mírné zlepšení může těšit narychlo zrestruktualizovanou Motorolu. A bronzová příčka? Z té musel sestoupit Siemens, ač si oproti výsledkům za celý loňský rok polepšil, aby se na stupně vítězů propracoval korejský Samsung. A právě u Samsungu mohou slavit, protože se jim v prvním čtvrtletí letošního roku podařilo získat o více než tři procenta celosvětového trhu více. V Evropě se to může zdát trochu podivné, ale z následujících grafů lehce poznáte, kde je síla Samsungu. Mírné zlepšení zaznamenal i Alcatel a další korejský tygr - LG. Všechny ostatní firmy ztrácely a některé z nich již s největší pravděpodobností spadnou v dalším žebříčku do kolonky ostatní. Na chvostu je Sagem, Philips a americký Audiovox. Špatnou zprávou pak pro ně bude i zjištění, že i tajemná kolonka „ostatní“ zaznamenala výrazný pokles. Na závěr trochu optimismu. Podle prognóz obou společností lze do konce roku předpokládat mírný růst prodeje, takže celoroční výsledky by měly překonat loňský rok o zhruba pět procent.

Následující grafy sledují výsledky uveřejněné společností Strategy Analytics a vcelku detailně ukazují, jak jsou na tom jednotlivé regiony a jak se na prodeji mobilních telefonů podílejí jednotlivé standardy. Výsledky podle analýzy společnosti Gartner Dataquest jsou pak velmi podobné a liší se jen o desetiny procenta. Velmi podobné údaje lze najít i v dalších průzkumech uveřejněných na internetu, které ale většinou postrádají údaj o zdroji informací. Dodejme, že v případě výsledků výrobců pod jedno procento trhu jsou údaje zaokrouhleny právě na jeden procentní bod.

Hned v prvním grafu najdete detailní výsledky podílu na trhu mobilních telefonů podle prodeje za první čtvrtletí letošního roku. Prvních čtrnáct míst a kolonka „ostatní“ celosvětového žebříčku zahrnuje výrobce mobilů všech standardů, takže můžete srovnávat, jak si vedou firmy, které vyrábějí téměř výhradně jen GSM telefony, oproti výrobcům, kteří nabízejí naopak téměř výhradně CDMA či TDMA přístroje. Příkladem budiž Alcatel na straně jedné a Audiovox či Kyocera na straně druhé.

Druhý graf názorně ukazuje, která technologie je v celosvětovém podání nejúspěšnější. Že je to právě GSM, asi nebude překvapením, převaha je v současnosti již více než výrazná. Pomalu roste i technologie CDMA, naopak TDMA a ostatní technologie ztrácejí. Telefony třetí generace se zatím prodávají v tak malém množství, že si vlastní kolonku nezaslouží, a najdeme je mezi ostatními technologiemi.

Na třetím grafu je znázorněn podíl jednotlivých regionů. Asie jasně vede, a to zdaleka není nasycená, naopak podíl západní Evropy již asi výraznější růst nezaznamená. Následuje Severní Amerika a daleko za ní v těsném závěsu Amerika Latinská, Afrika společně s Blízkým východem a na chvostu je střední a východní Evropa.

Poslední tři grafy ukazují, jak jsou na tom výrobci v samostatných kategoriích GSM, CDMA a TDMA telefonů. Kategorie GSM telefonů žádná velká překvapení nepřináší, snad jen ještě větší převahu Nokie, než je tomu v celkovém žebříčku. Další „GSM“ pozice vcelku kopírují stav na evropském trhu a dávají vyniknout Alcatelu na šesté pozici a, z našeho pohledu překvapivě, Samsungu na čtvrtém místě.

Naopak CDMA žebříčku jasně vévodí Samsung. I na druhém místě je korejská značka - LG. Třetí místo Motoroly asi nepřekvapí, až čtvrtá je Nokia a následují nám nepříliš známé značky.

Nakonec žebříček TDMA trhu. Zde své soupeře naprosto jasně drtí Nokia; Motorola se Sony Ericssonem a dalšími jen paběrkují.