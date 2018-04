Světové celebrity mění číslo pětkrát ročně, české nikdy

Zahraniční celebrity a známí sportovci změní v případě skandálů své telefonní číslo okamžitě. Pro média jsou tak nedostupní a můžou na nějaký čas s trochou nadsázky zmizet z povrchu zemského.

Důkazem je známý golfista Tiger Woods. V rozhovoru pro americký Golf Magazine to o něm řekl golfový kolega Mark Calcavecchia: "Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale když se nad tím zamyslím, Tiger si během loňského roku změnil své telefonní číslo alespoň pětkrát," přiznal. "Nedávno jsem mu poslal textovku, na kterou neodpověděl. Jsem si jistý, že jednoho dne přijde zpráva s jeho novým číslem."

České hvězdy čísla nemění, bojí se o kšeft

"Telefonní číslo už mám asi dvanáct let. Že by mě někdo otravoval, se vyloženě nestává. Úplně cizí člověk napíše třeba jednou do měsíce," řekl iDNES.cz moderátor Libor Bouček. "Na rozdíl od zahraničí je Česko takový malý rybníček. Známé osobnosti u nás čísla nemění, protože se bojí o kšeft," dodal.

S otravováním si nedělají hlavu ani další české celebrity. "Odjakživa mi psaly davy lidí, tak jsem si na to už zvykl," reagoval na dotaz iDNES.cz moderátor Leoš Mareš. "Stejné číslo mám už přes třináct let. Kamarád říká, že kdo má pořád číslo začínající na 602 nebo 603, je to důkaz, že nikdy netuneloval nebo nekradl," dodal s humorem.

Některé známé tváře se musely smířit s tím, že jejich telefonní číslo uniklo do adresářů nejrůznějších zvědavců. Ti ho pak šíří dál. Své zkušenosti s tím má například modelka Agáta Hanychová. "Moje číslo jde najít na internetu, takže tohle už neřeším," sdělila redakci iDNES.cz.