Světová premiéra v Praze: Samsung ukázal druhou generaci tabletu

Prvním modelem z druhé generace tabletů od Samsungu je sedmipalcový přístroj, který na trhu nahradí vůbec první tablet značky Galaxy Tab. Novinka si jméno ponechává, jen za něj přidává dvojku a do závorky velikost v palcích.

Nejpodstatnější inovací je použitý operační systém Android Ice Cream Sandwich (ICS, respektive Android 4.0). Ten zatím najdeme jen v jediném mobilu Samsung Galaxy Nexus, mezi tablety bude nový Tab mezi prvními.

Samsung Galaxy Tab 2 (7.0)

Design nepřekvapí. Odpovídá jiným modelům výrobce a ve své podstatě se příliš neliší od loni na podzim představeného tabletu Galaxy Tab 7.0 Plus. S ním sdílí téměř shodné rozměry, jen o je o fous tlustší a naopak o pár gramů lehčí: 194 × 122 × 10,5 mm a 341 gramů.

To, co platí o designu, platí v bledě modrém i o hardwaru. Novinka má dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz, loňský Tab 7.0 Plus má dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz. To ale automaticky neznamená, že bude výkonnější, Samsung neuvádí typy procesorů. Operační paměť pak má kapacitu 1 GB, což je u obou modelů stejná hodnota.

Samsung bude nový tablet prodávat ve třech variantách, které se liší kapacitou vnitřní paměti. Základní model s pamětí 8 GB doplní verze s dvojnásobnou a čtyřnásobnou pamětí. Dobrou zprávou je, že k vnitřní paměti bude možné přičíst kapacitu microSD paměťové karty, a to až do kapacity 32 GB.

Displej má solidní rozlišení 1 024 × 600 obrazových bodů a používá technologii PLS TFT. Velikost úhlopříčky ukazuje už typové označení modelu 7.0. Sedm palců je v přepočtu přibližně 17,8 centimetru. Z portfolia Samsungu je to u tabletů nejméně, ale v nabídce je i jakýsi kříženec mobilu a tabletu, Samsung Galaxy Note, který má úhlopříčku 5,3 palce.

Výbava novinky je spíš průměrná. Hlavní fotoaparát na zádech má rozlišení jen tři megapixely a má pevné ohnisko. Doplňuje ho VGA kamera na přední straně přístroje. Sluchátkový konektor je standardní Jack 3,5 mm, systémový konektor zůstává specifický. Satelity umí novinka hledat jak v systému GPS, tak v ruském Glonassu. Bluetooth je ve verzi 3.0, součástí je wi-fi, pohybový senzor nebo digitální kompas.

Nový Samsung Galaxy Tab 2 se začne prodávat už za měsíc. Nejdřív ve Velké Británii, na dalších trzích bude v prodeji později. Podrobnosti zatím Samsung neprozradil.