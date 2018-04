Světová premiéra HTC Hero – zdokonalený android s multi-touch

Uživatelské prostředí Sense si najde cestu do budoucích modelů HTC, právě v hero zažívá svou premiéru. Nejnovější počin s operačním systémem Android má mnoho typických znaků, které známe z předchozích dvou HTC s tímto operačním systémem. Nechybí tak trackball nebo typická předsunutá spodní strana.

HTC se modelem Hero rozhodlo vyhlásit válku otiskům prstů. Kryty jsou vyrobeny z materiálu s použitím teflonu, a tak se na jejich povrchu nezachytávají otisky prstů. Telefon padne dobře do ruky a díky použitým materiálům neklouže.

Hero je plně dotykový model, kterému chybí hardwarová klávesnice. 3,2palcový displej má rozlišení 320 x 480 pixelů a jako první telefon s OS Android podporuje technologii multi-touch. Ve výbavě telefonu nemohou chybět funkce jako GPS, wi-fi nebo slot pro karty microSD. Jistě potěší přítomnost 3,5mm jack konektoru – to je další prvenství v případě androidu od HTC. Fotoaparát dostal rozlišení 5 megapixelů. Dále ve výbavě najdeme pohybový senzor a digitální kompas. Díky podpoře Adobe Flash 10 lze přímo v internetovém prohlížeči sledovat drtivou většinu videí na stránkách. Další softwarovou novinkou je vestavěná podpora synchronizace s Microsoft Exchange servery.

Největší novinkou na novém modelu Hero je ale právě uživatelské prostředí Sense, které se snaží maximálně zjednodušit a zpříjemnit práci s telefonem. HTC se tentokrát v některých případech inspirovalo u nového Palmu Pre.

Prostředí Sense je postaveno na základě tří principů. První z nich, Make it mine, má uživateli přinést pocit, jako by byl telefon postaven přímo pro něj. Proto prostředí Sense nabídne řadu konfigurovatelných Widgetů, které mohou uživatele navádět k nejpoužívanějším funkcím nebo mohou přinášet různá upozornění. Novou možností je vytvoření několika uživatelských profilů, snadno tak půjde telefon přepnout z pracovního nastavení do režimu volného času. Tyto profily HTC nazývá Scene.

Právě druhý princip, Stay close, se nejvíce inspiruje u nového Palmu. V rámci prostředí Sense totiž HTC spojilo dohromady různé komunikační kanály: SMS, e-maily, MMS, ale třeba také Facebook updaty jednotlivých uživatelů nebo jejich fotografie. Veškeré záležitosti spojené s určitým kontaktem tak uživatel najde pod jeho záložkou.

Poslední z principů, Discover the unexpected, zdůrazňuje snadnost ovládání a používání řady funkcí. HTC Hero tak například maximálně využívá vestavěného GPS senzoru. Ten například při cestách určí polohu uživatele a telefon automaticky stáhne počasí pro danou lokalitu. Tlačítko vyhledávání vždy vyvolá hledání v aktuální aplikaci, a nesnaží se tedy uživateli vždy vnutit vyhledávání prostřednictvím Googlu.

Po krátkém vyzkoušení musíme uznat, že nové uživatelské prostředí má opravdu velký potenciál. Hero se ovládá velmi příjemně a možnosti přizpůsobení uživateli jsou opravdu nevídané. Sázka na silné úpravy Androidu se tak, zdá se, vyplatila.

HTC Hero se v Evropě dostane do prodeje na volném trhu již v červenci a poté se zařadí i do nabídek operátorů T-Mobile a Orange. Na trh přijde ve dvou barevných variantách - bílé a černé. Cenu prozatím HTC neprozradilo.