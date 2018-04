Světová novinka: kožený telefon Eastcom EG888

Výrobci mobilních telefonů se předhánějí, aby jejich výtvor byl něčím zajímavý. Někdo jde cestou miniaturizace, jiný se snaží vybavit svůj telefon množstvím nejrůznějších funkcí. Najdou se i telefony exotické, které se snaží zaujmout nějakou zvláštností. A právě mezi ně patří véčko Eastcom EG888, které má doslova kožený kabátek.

Dnešní novinka není zajímavá svou výbavou (ač ani ta není k zahození), velikostí či nízkou hmotností. Přesto Eastcom EG888 zaujme hned na první pohled. Za vše může pravá kůže, z níž je vytvořen jeho kryt. Telefon tím získal velmi zajímavý a atraktivní vzhled, který mu všechny jiné přístroje mohou závidět.

Samozřejmě, že kožená je pouze vnější přední a zadní plocha telefonu. Zbytek telefonu je již vyroben z plastu, stejně jako původní model, z kterého EG888 vychází, a tím není nikdo jiný než korejské LG510. Připomeňme, že originál od LG se již prodává i v Evropě, takže pokud si exotický Eastcom přivezete třeba z dovolené, máte v Evropě (nikoliv ale v ČR) teoreticky zajištěn i servis.

Rozměry telefonu 82,5 x 45 x 19,7 mm jsou skoro stejné jako u originálu od LG, pouze tloušťka přístroje je o 12 mm větší, protože Eastcom používá vlastní baterie. Standardní je Li-Ion, ale kapacitu výrobce bohužel zatím neudává. Chlubí se však, že právě s touto baterií by měl telefon vydržet na příjmu na jedno nabití až osm dní, popřípadě až pět hodin hovoru. Kvůli baterii má Eastcom i o málo vyšší hmotnost (80 gramů), rozdíl však oproti LG činí zanedbatelné dva gramy. Telefon nemá integrovanou anténu a celkově jej lze zařadit do slušného průměru asijských véček. Klávesnice a displej jsou podsvíceny jasně modrou barvou, displej nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů.

Výbava telefonu snese srovnání s lepším průměrem současné nabídky konkurence. Telefon disponuje rychlým přenosem dat GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot - jak pro práci s WAPem, tak pro klasický přenos dat. WAPový prohlížeč je ve verzi 1.2.1 a telefon lze k počítači připojit pomocí kabelu, který by měl být součástí základního balení. Cena telefonu se má pohybovat v přepočtu okolo 12 000 Kč a za tyto peníze přístroj dále nabídne vnitřní telefonní seznam na 200 položek, standardní manažerské funkce, jako je budík, kalkulačka, diář, nebo tři hry pro chvíle oddechu. Eastcom EG888 se ve třech barevných variantách začal na domácím čínském trhu prodávat právě v těchto dnech a výrobce si od něj slibuje slušný komerční úspěch.

Čínská společnost Eastcom se věnuje výrobě zařízení souvisejících s mobilní komunikací již zhruba deset let. V začátcích produkce mobilních telefonů předělávala i nám dobře známé výrobky renomovaných značek, jako v případě modelu GC87C, který má původ v dobře známé Motorole 8700. Posléze začala nabízet i telefony vlastní konstrukce. Její nabídku aktuálně doplňují modely EL610 a EG788. První je nepříliš atraktivní telefon s flipem a druhý je klasické véčko, jakých v Asii najdete na každém rohu deset a každé pod jinou značkou výrobce. Společnost Eastcom nabízí ve svém výrobním programu i výrobky infrastruktury pro mobilní sítě, a to jak pro GSM, tak pro CDMA. Pro tento druhý standard nabízí i mobilní telefony, včetně přístrojů nové generace CDMA - 2000 1X. V Evropě se asi s telefony Eastcom nesetkáme, a tak zájemci o „kožený“ přístroj EG888 si pro něj budou muset zajet do Asie, nebo se spokojit s méně výrazným originálem od LG, které lze koupit i v západní Evropě.