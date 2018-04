Světová jednička Vodafone chce Oskara

Pokud by Vodafone nakonec Oskara od kanadské společnosti TIW koupil, určitě by se podle odborníků snažil stát jedničkou, stejně jako na ostatních trzích. Oskar by se tak stal po T-Mobilu dalším zástupcem nadnárodních mobilních operátorů v České republice.

Konečně prodáno?

O prodeji Oskara společnosti Vodafone se spekulovalo již v roce 2002. Řada analytiků dle rychlosti výstavby sítě i zvolené strategii soudila, že Oskar je operátor postavený jen pro prodej. Ostatně něco podobného také potvrzovaly některé naše zdroje z Oskara. Pak se ale náhle objevily zásadní problémy mateřské TIW a od prodeje bylo na čas upuštěno. Nyní však máme z několika na sobě nezávislých důvěryhodných zdrojů informace o tom, že se o prodeji Oskara skutečně jedná a že jeho novým majitelem se má stát britský Vodafone.

Oficiální komentáře všech zúčastněných jsou vyhýbavé. Jakákoliv podobná informace totiž má vliv na cenu akcií TIW i Vodafone. "Nikdy bychom podobná jednání nekomentovali, naše politika je v Číně, v Británii, všude na světě stejná," říká šéf komunikace Vodafone Ben Padovan.

Oficiální komentáře všech zúčastněných jsou vyhýbavé. Jakákoliv podobná informace totiž má vliv na cenu akcií TIW i Vodafone. „Nikdy bychom podobná jednání nekomentovali, naše politika je v Číně, v Británii, všude na světě stejná,“ říká šéf komunikace Vodafone Ben Padovan.

„Jak asi tušíte, většinou spekulace nekomentuje, ať jsou založené na pravdě nebo ne. Naopak vás můžu ujistit, že kdyby byl Oskar prodán, TIW by to oznámila,“ říká Jacques Lacroix z TIW.



Oskar případný prodej dlouhodobě zlehčuje. "Už od listopadu 1999 se objevují v pravidelných intervalech spekulace o našem prodeji. Stejně jako v několika předchozích případech je naším zvykem je nekomentovat," říká viceprezident Oskara Igor Přerovský.

Informace o tom, že se jedná o vstupu jakýchsi investorů do Oskara, se poprvé objevily již loni v září. Tato jednání probíhala několik měsíců a podle nepotvrzených informací se začínalo jednat o poměrně nezanedbatelně vysoké částce, jejíž nominální výše se pohybovala ve stovkách milionů EUR. Uprostřed těchto jednání se objevila zpráva, že Oskar bude spouštět EDGE. 1. března tak také učinil. Pak se v Praze ale před třemi týdny objevil přímo generální ředitel Vodafone Group, Arun Sarin.

Krátce na to Oskar oznámil, že si koupí od státu licenci na UMTS v ceně 2 miliardy Kč. Ještě nedávno přitom tvrdil, že za tuto licenci není ochoten zaplatit více než miliardu. Tu už konkurenti čtyři roky mají.

Přitom však bylo zřejmé, že Oskar peníze potřebné k výstavbě infrastruktury pro EDGE a 3G a s tím související investice nemá a že si je bude muset někde půjčit a nebo si sehnat nějakého investora. Podobně se tomu stalo v dubnu 2001, kdy do mateřské společnosti vlastníci Oskara - TIW Czech - vstoupila Evropská banka pro obnovu a rozvoj investicí ve výši 25 milionů USD (tehdy asi miliardou korun). Nyní již pomalu začíná být jasno, kde Oskar získal prostředky na licenci na UMTS.

Vodafone se přiklonil k Oskarovi

Kolik by Vodafone za Oskara zaplatil, dosud není známé. Prodej Oskara podle zdrojů podporují především finanční investoři, kteří letos kanadské TIW prodali 73 procent akcií v mateřské společnosti českého operátora Oskar Holdings. Za to získali výměnou 46 milionů akcií TIW.

Vodafone se zároveň stáhl z privatizace Českého Telecomu a tím i snížil své šance na koupi Eurotelu. Původně mimo jiné vyjednával se skupinou investorů okolo PPF, která se netajila záměrem mobilní dceru Telecomu prodat. PPF minulý týden oznámila, že z privatizace odstupuje. Druhá finanční skupina v boji o Telecom se spojila s France Telecom, jehož nedílnou součástí je další mobilní gigant Orange, který o český trh také dlouhodobě stojí.

Kdo je to Vodafone

Vodafone Group je britská telekomunikační skupina, která má své sítě v řadě zemí Evropské unie, ve Východní Asii a v USA. Vodafone celkem obsluhuje 151,8 milionu zákazníků (k 31. 12. 2004). Celková kapitalizace Vodafone Group přesahuje částku 93 miliard britských liber. Společnost byla založena v roce 1984 pod názvem Racal Electronics. V roce 1991 se pak od Racal Electronics vyčlenil coby samostatná společnost nový současný telekomunikační gigant - Vodafone. Vodafone je známý zejména masivní podporou mobilních datových služeb pod hlavičkou Vodafone Live!

Co bude dál?

Vodafone už partnerem TIW je. V jeho rumunské dceři MobiFon, která provozuje mobilní síť Connex, má Vodafone dvacetiprocentní podíl.

Pokud by český trh ovládly po T-Mobilu ještě další dvě silné nadnárodní mobilní skupiny, znamenalo by to především profit pro zákazníky. Společnosti by totiž podle odborníků svedly velký boj o nadvládu nad trhem, který by znamenal i zajímavé cenové nabídky. Strategií Vodafone v minulosti bylo koupit menšího operátora a vybudovat z něj po čase místní mobilní jedničku.

Naše informace bohužel nejsou až tak podrobné, abychom mohli nyní říci, zda Oskar se svojí pracně budovanou značkou skončí podobně jako Paegas a nebo si ji ponechá podobně jako třeba slovenský EuroTel, jehož většinovým vlastníkem je T-Mobile. Změna názvu a strategie společnosti se také do značné míry odvíjí od toho, jak velký podíl si Vodafone vlastně kupuje. Oskar Mobil totiž patří několika vlastníkům a je tedy možné, že si Vodafone pořídí jen určitý procentuelní podíl a název a strategie na trhu přitom zůstane zachována (podobně jako u portugalského operátora Telecel). O dalším vývoji vás budeme informovat, jakmile bude tato akvizice oficiálně oznámena veřejnosti.

English summary

British telecommunication operator Vodafone, number one in the world, is finalising the purchase of shares of Czech operator Oskar Mobil a. s., according to several independent sources in both Oskar and Vodafone. The deal is supposed to be announced later this week or in the beginning of the next one. None of the official sources in PR departments of every side (Oskar, TIW, Vodafone) was willing to comment on this issue.

Oskar Mobil is the youngest mobile operator in Czech republic, only five years on the market. The biggest mobile operator Eurotel is subsidiary of the dominant telco operator Český Telecom, the second one is T-Mobile from the T-Mobile group.