Svět zítřka má jméno konvergence

Rádi bychom Vás seznámili s tím co je podstatou konvergované infrastruktury, co je hnací silou a také jak vlastně ta konvergovaná síť vypadá. V současné době se jedná o velmi horké téma, které má určitě svou budoucnost.

Jaká je podstata konvergovaných sítí? Konvergence datových sítí do telekomunikací

Světový vývoj komunikací byl dlouho určován nabídkou, tj.tím co byli ochotni operátoři nabídnout, ti však působili většinou v monopolním postavení na trhu. Avšak s rozvojem regulace nabídky trhu byl monopol zrušen, a každý trh je navíc ovlivněn nabídkami více operátorů.

Trocha historie nikoho nezabije

U nás byl monopol Českého Telecomu (dříve SPT Telecom) zrušen již v roce 1992, kdy byla spuštěna analogová síť Eurotel Tip, používající standardu NMT-Nordic Mobile Telephones a frekvenci 450 MHz. Již dávno předtím, v roce 1982, byl navržen systém GSM-Global Systems for Mobile Communications, který u nás se zaváděl v roce 1996 Eurotel a nově příchozí Deutsche Telecom.

Ten u nás vybudoval síť Paegas, nyní T-Mobile. V roce 2000 je doplnil ještě Český Mobil se sítí Oskar. Na základě velkého „boomu“ ve světě internetu byla letos spuštěna prvně příchozím mobilním operátorem síť třetí generace CDMA 1xEV-DO, pracující ve stejném frekvenčním pásmu jako NMT, ale optimalizovaná pro datové přenosy. Ale to bychom předbíhali.

V návaznost na předchozí odstavec je názorně vidět, že situace se naprosto otočila a trh se rozvíjí se zvyšující se poptávku po kvalitních a rychlých službách.

Dříve byl trh rozdělen na dva odlišné světy, telekomunikace a počítače. Telekomunikační sítě používaly standard CS (Circuit switching-přepojování okruhů), sloužící k přenosu hlasu a obrazu,vedle toho počítačové sítě v návaznosti na co nejvyšší efektivnost používaly standardu PS (Packet switching-přepojování a přenos paketů).

Pro každý standard byl určen jiný způsob účtování. CS používalo účtování dle času a PS za přenesená data nebo ještě výhodněji paušální tarif s neomezeným množstvím dat (v současnosti). Přenášet data přes vytáčené spojení je sice spolehlivé a má malou chybovost. Z rychlosti přenosů by se asi kde kdo doslova zbláznil (zkuste si doma připojit mobil k počítači přes CSD a sami uvidíte).

Z historie známe však úspěch v konvergování, a to ISDN (Integrated Service Digital Network). Podstatou byla tehdy představa služby počítačů přestěhovat do světa telekomunikací. To se podařilo, ačkoliv byl tento pokus odsouzen k nezdaru, protože se předpokládalo, že by telekomunikace výrazně zdražil.Avšak standardu ISDN nyní používáme naprosto běžně.

Druhý pokus se tolik neujal,předpokladem tehdy bylo obě služby nasadit na společnou platformu,sítě ATM,které pracovaly na pomezí mezi přepojováním okruhů a používání paketů. Proč se tento pokus nezdařil? Nevýhodou je velká režie a provoz přenosových protokolů vyšších úrovní. Současným trendem je migrace na datové sítě.



Konvergence mobilní a pevné sítě

Definice konvergence

Podle studie Institutu elektroniky a telekomunikací ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute) je konvergovaná infrastruktura výsledek spojení všech těchto subjektů v jeden celek:

1) Hlas - data a média

2) Informace - zábava a komunikace

3) Vysílání - telekomunikace a internet

4) Počítače - terminály a elektronika v domácnosti

Současný vývoj

V současné době je velmi horkým tématem konvergovat mobilní a pevnou síť, V praxi tedy tak, že bychom jedním přístrojem mohli volat jak v síti pevné, tak i mobilní.

Podle ISDN serveru provádí British Telecom zásadní modernizaci své infrastruktury v rámci projektu 21st Century Network, součástí je sedmičlenné konsorcium BT Bluephone, ve kterém má většinovou pozici francouzský gigant Alcatel.

Na implementaci služeb se bude podílet s Ericssonem. BT Bluephone je projektem konvergence mobilní a pevné sítě, kde je zásadním bodem volat jak v síti pevné tak mobilní a hlavně používat jeden telefonní přístroj, kde dochází ke změně sítě transparentně tzn. bez manuálního přepínání, a to všechno pouze při použití jediného telefonního čísla.

Někomu se tato myšlenka může zdát jako nereálný mýtus, nicméně podle dalších informací je projekt již ve stadiu testování, kde první handsety dodala Motorola, která v nich používá Bluetooth čipy třídy 1 od společnosti BroadCom.

První služby by prý měly být spuštěny do konce léta 2005. Zájem o konvergenci projevilo mnoho operátorů, proto byla založena aliance operátorů FCMA (Fixed Convergence Mobile Aliance).

Hlavním bodem FCMA je uživatelům nabídnout takové služby, aby bylo zapomenuto na rozdíly mezi pevnou a mobilní sítí, k tomu má sloužit celá řada bezdrátových technologií, které budou do koncových zařízení instalovány tak,aby všechny fungovaly za různých okolností.

Do budoucna se počítá s kombinacemi UMTS/Wi-Fi, které by měly být dominantní. V současné době je pozornost však zaměřena na kombinaci technologií UMTS-Blueutoth, kdy předpokladem pro datovou propustnost bude přenos dat rychlostí až 700 kbit/s.

Tento standard by měl podle posledních poznatků být levnější než přenosy přes mobilní sítě, což prakticky a jednoduše řečeno ohromným a podstatným způsobem zvyšuje šanci na úspěch.

Efekt konvergence

Podstata efektivnosti spočívá ve vzájemné vazbě obou přenosových infrastruktur. Pokud tedy dojde k poruše na jedné ze sítí a jejímu náhlému lokálnímu výpadku (každý z Vás zažil určitě alespoň jednou výpadek mobilní sítě), dochází k okamžitému transparentnímu přesměrování do infrastruktury druhé, což zákazník ani nepostřehne.

To znamená, že nepostřehnutelná výhoda spočívá v bezproblémové komunikaci, protože výpadek je prakticky řečeno zálohován přesměrováním. Dochází k velkému rozvoji komunikací a zaostřuje se konkurenční boj o zákazníky. V návaznosti na různorodost poptávky je nabídnuto široké portfolio služeb pro mobilní a pevnou síť.

Co je hnacími silami konvergence?

1) Pokroky v technologiích: Dochází k výraznému pokroku, díky kterému se neustále zvyšují přenosové kapacity, cena služeb se následně snižuje. Díky pokrokům je mimo jiné možno konstruovat výkonné koncové přístroje které mají stále menší rozměry, ale je do nich možné implementovat stále více moderních technologií (Srovnejme si pokrok za poslední čtyři roky v mobilních komunikacích. V roce 2000 byly v mobilech běžné jen hlasové služby, textové zprávy, SIM Toolkitové aplikace a CSD přenosy dat. Nyní: MMS,GPRS,HSCSD,EDGE,Java aplikace, Push To Talk a mnoho dalších.)

2) Pokroky v regulaci prostředí: Svět telekomunikací velmi neochotně reagoval na změny díky monopolnímu prostředí. Došlo však na změnu z monopolu na vysoce tržní prostředí, čímž se otvírá cesta pro další alternativní operátory a trh začíná být řízen poptávkou.

3) Požadavky uživatelů jsou stále větší: Kromě hlasových a základních datových služeb vyžadují zákazníci stále více podporu multimediálních služeb, přenosy Videa skrze širokopásmové připojení (broadband), tím stále rostou požadavky na výslednou přenosovou kapacitu. Velkým požadavkem uživatele je také neomezená mobilita služeb.

4) Rostoucí společenská poptávka: Telekomunikace s informačními technologiemi jsou doslova prioritními odvětvími, protože řada lidí si začala uvědomovat že právě v těchto službách je další potenciál růstu, doprovázený změnami na celé společenské čáře.

5) Snaha větší efektivity: V současném tržním prostředí vznikají velké tlaky na efektivitu služeb všech subjektů, které mezi sebou soutěží. Konvergence mobilní a fixní sítě však tento parametr zlepšuje, protože spravovat jednu společnou infrastrukturu je lepší a hlavně levnější než dvě oddělené sítě, které používají jiné koncepce.



Výhody konvergovaných sítí

Nespornou výhodou konvergované sítě je, jak už bylo řečeno široká dostupnost nejrůznějších typů hlasových i vysoce moderních datových služeb. Předpokladem pro budoucí vývoj služby bude sloučení mobilní a pevné sítě,včetně bezdrátového připojení k internetu,které je v současné době velmi používáno (LAN-Local Area Network;lokální síť) a klade se čím dál tím větší důraz na jeho efektivnost.

Podle studie institutu ETRI dojde v mobilních sítích postupně k přechodu na CDMA 1xEV-DV (kromě dat i hlas) a W-CDMA. Výhodou 1x EV-DV je vysoká kapacita pro hlasové služby a W-CDMA poskytuje vysokorychlostní připojení. V bezdrátových internetových připojeních dojde ke změně ze stávajícího standardu IEEE 802.11b (poskytuje rychlost 11 Mbit/s) na vylepšené verze 802.11a a 802.11g (rychlost až 54 Mbit/s).

Pevné sítě řeknou sbohem službám typu ADSL a změnou bude přechod na nové vysokorychlostní připojení FTTH(stovky Mbit/s). Následně by mělo podle stávajících úvah dojít ke sloučení všech těchto infrastruktur a vzniku bezproblémové vysokorychlostní konvergované sítě.

Broadband bude nedílnou součástí

Co je broadband?

Jedná se o anglický výraz označující vysokorychlostní širokopásmové připojení k internetu. Důležité je, že se jedná o připojení trvalé , počítač je připojen stále. Pokud používáte klasické vytáčené spojení Dial-Up, většinou dlouho čekáte než stáhnete poštu s objemnými přílohami nebo internetovou stránku s množstvím obrázků.

Používáním broadbandu si otevřete nové obzory ve využití internetu. Plynule přecházíte z webu na web během zlomku času. Můžete přenášet video a hudbu a vyměňovat si soubory s přáteli. V zaměstnání můžete velmi výrazným způsobem vylepšit marketing a spolupráci se zákazníkem,vše se znatelně zrychlí. Máte nepřetržitý přístup k firemnímu e-mailu.

Jaké budou možnosti k dosažení broadbandu?

V současnosti je možno použít služby na bázi ADSL přes pevnou linku nebo LAN přes speciální přijímač zapojený k počítači. Díky konvergenci všech infrastruktur dojde k dosažení přes kombinovaný telefonní přístroj, který bude využívat služeb pevné i mobilní sítě a bude podporovat služby bezdrátového internetu. Připojení přes broadband má nespornou a podstatnou výhodu v tom, že je až 20krát rychlejší než standardní modem.

Wi-Bro: další špičková technologie

Jedná se o zkratku názvu Wireless Broadband. Technologie má pracovat v pásmu 2,3 GHz a pro málo pohybující se uživatele bude nabízet přenosové rychlosti 30 až 50 Mbit/s za využití speciálních antén. První taková síť by měla začít fungovat v Jižní Korei v roce 2006, k dispozici budou PCMCIA karty a modemy,později se předpokládá i instalace technologie do mobilů které podporují rychlá data(konvergence se zde jak vidíte uplatňuje). Korea počítá s Wi-Bro jako odrazovým můstkem pro síť 4G.

Flash – OFDM? Další krůček

Podobně jako CDMA se jedná o internetovou technologii, je to univerzální, ale již stará přenosová technika.Název zkratky pochází ze sousloví Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Jejím základem je FDMA (frequency division multiplex access). Jedná se o rychlá data, která používají metody oddělení jednotlivých uživatelů unikátními kódy jako u CDMA a čase(TDMA-jako u GSM).

Jsou to paketové přenosy, podporující řízení kvality služeb, šíře přenosového kanálu je 1,25 MHz. Je to plně mobilní služba. Základem služby je standardní IP síť s přítomností základnových stanic. Může pracovat na frekvenci 450 nebo 872 MHz, popř. i 2 GHz. Průměrné přenosové rychlosti jsou 3,2 Mbit/s na stahování a 900 kbit/s na odesílání dat na jeden logický sektor.

Co přináší OFDM nám,uživatelům?

Kromě zmíněné vysoké rychlosti přenosu dat je velkým plusem mobilita uživatele. Do konvergence přináší velkou výhodu-Siemens se chystá dodávat mobily pro standardní GSM/DCS sítě s podporou rychlých dat Flash-OFDM do jednoho přístroje.Kromě hlasových funkcí bude nabídnuta výborná podpora dat. Společnost Flarion již vyrábí PCMCIA karty do notebooků a PDA.Zde je opět vidět,jak se projevuje konvergence hlasových a datových služeb.

Co nám přinese konvergence sítí?

Konvergence nám přinese kromě již zmiňovaného broadbandu a dalších datových služeb, kterých bude díky spojení sítí velká nabídka, i velký pokrok v telefonování, multimédiích i dalších službách. V současné době se zavádí konvergované sítě v Korei a Velké Británii. Třeba se konvergence dočkáme i u nás.