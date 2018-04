Svět Windows CE - Počítače do ruky (Palm-size PC)

Svět Windows CE

Compaq má nejmenší PPC

Dne 13. září oznámila společnost Compaq uvedení nového modelu kapesního počítače bez klávesnice na bázi WinCE. Model s označením Aero 1530 je odpovědí na model Palm V. Útok na pozice Palmu a dalších PPC jsou jasně patrné z následujícího srovnání: paměť: Aero - 16 MB, Palm V - 2MB, Aero - vestavená podpora MP3 a přehrávání videa, cena: Aero - 299 USD, Palm V 415 USD. Compaq také oznámil, že nové Aero bude obsahovat novou sadu programů vyvinutou přímo Compaqem. Nová verze programu pTab

Firma Kobe oznamuje, že nyní bude v distribuci nová verze oblíbeného tabulkového kalkulátoru pro Palm-PC s Windows CE. Jedná se o PTab 1.1. PPC: prohlížeč internetu PalmBrowser 1.03

Díky programu PalmBrowser je možné na PPC prohlížet webové stránky. Program podporuje několik způsobů prohlížení stránek na počítačích do dlaně. Informace o Mars Palm-size PC

Mars Palm-size PC od firmy BCom Electronics je PPC s Windows CE 2.0. Je to nejtěžší PPC v kategorii PPC s Windows CE 2.0.



Gameboy na PPC

Zejména na barevných PPC je Gameboy velmi efektivní a hry vypadají dobře. Posuďte sami na této adrese. Technická podpora: Adresářová struktura ve WinCE

Toto je komplexní pohled na adresářovou strukturu typického HPC a PPC s Windows CE 2.0. Všimněte si, že Windows CE nemají písmena disků jako Windows 95/98/NT. Též podporují dlouhá jména souborů a podadresářů s mezerou. Data souborů jsou uložena v interní RAM (ne FLASH) paměti a jsou komprimována v poměru přibližně 2:1. World, Excel a Money pro PPC bude!

Microsoft oznámil, že v nové verzi Windows CE pro Palm-size PC budou obdoby desktopových aplikací, tj. Word, Excel a modul pro integraci s MS Money. PTab - tabulkový kalkulátor pro Windows CEŽ Palm-Size PC

PTab je plnohodnotný tabulkový kalkulátor pro Windows CEŽ Palm-Size PC. Tento produkt doplňuje Windows CE pro PPC o nejžádanější funkci, která dosud chyběla.



Casio má nové modely PPC

Nejaktivnější výrobce nových modelů palm-sized PC (PPC) je firma Casio. Jen za poslední tři měsíce zveřejnila tři nové modely PPC: E-100 (barevný, 16MB, NEC 131 MHz), E-15 (černobílý, 16MB, NEC 69 MHz) a oznámen byl také nový model E-500. Pro podporu zákazníků rozšířilo Casio svoje stránky o sekci All Things CE. Philips Oznámil Nino 500

Nino 500 je "typické" PPC - 16 MB paměti a procesor NEC (rychlost zatím neoznámena). Tento přístroj bude poprvé ukázán veřejnosti 11. dubna na výstavě DemoMobile 99 v Kalifornii. Compaq Aero oficiální stránky

Tento nový přístroj PPC již najdete na webu firmy Compaq.

Nejžádanější software je dostupný! - IR ovládání

Víte, jaký je nejžádanější software pro CEéčka? Je to dálkové infračervené ovládání! A to je již tady! Nyní můžete ze svého PC nebo PPC ovládat televizi, CD-player, HIFI věž nebo cokoli, co se dá ovládat infračerveným paprskem. Nino - chyby jsou odstraněny

Populární PPC od Philipsu má chyby v rozhraní pro CF karty. Nahrajte si proto opravný software, aby vaše Nino pracovalo správně. Opravný software je nezbytný pro některé paměťové karty a je bezpodmínečně nutný pro práci se síťovými kartami. Nejucelenější přehled software pro PPC

Pokud máte PPC (Casio, Nino, Everex) tak vám doporučujeme navštívit stránky Mike's Palm-Sized PCs: Software. Bez nadsázky lze říci, že je to jeden z největších přehledů programů pro PPC. Tiskárna Seiko pro HPC a PPC

Společnost SEIKO uvedla na trhu novu termální tiskárnu DPU-3445 s infračerveným portem určenou pro notebooky, HPC, PPC a mobilní telefony. Vlastnosti tiskárny: infračervená technologie podle standardu Infrared Data Association's 1.0 bateriové napájení (7,2 V) Windows CE kompatibilní možnost připojení k stolnímu PC nebo HPC přes RS-232C port interní paměť 4kB hmotnost včetně baterií 13 uncí Aktuální cena je $237. Informujte se na WWW.SEIKOPRINTERS.COM . Dárek od Microsoftu pro uživatele PPC

Na Microsoftím webu je dočasně k dispozici malý herní dárek - "Minesweeper" (Hledač min) z balíku MS Windows CE Entertainment Pack. Tato hra je určena pouze pro PPC. Stáhněte dokud je k mání! Jaká PPC existují?

Mnoho čtenářů rubriky Svět Windows CE se zajímá o srovnání technických parametrů přístrojů PPC. Přinášíme základní srovnávací tabulky pro obě kategorie: Parametry PPC - srovnávací tabulka

BSQUARE ViewSheet

Konečně kompatibilní řešení pro prohlížení spreadsheetů v PPC přístrojích! Přečtěte si informaci o programu a stáhněte se testovací demoverzi.

Uživatelská příručka pro Palm PC

Rádi byste si koupili Palm PC, ale nejprve se chcete seznámit s tím, co PPC dovede? Úplný přehled můžete získat díky příručce uživatele Palm PC. Přečtěte si recenzi této publikace.

UniPro PC 110

Společnost Uniden America uvádí na trh nový model počítače PPC s Windows CE 2.0 - UniPro PC 100. Verze s 8MB RAM je za koncovou cenu $449 a slabší verze s 4MB za $379. Počítač je postaven na procesoru Philips PR 31700 (75 MHz).

Přehled softwaru pro Windows CE zdarma na Webu MS

Microsoft částečně předělal svůj web a jsou na něm dostupné tyto programy pro Windows CE. Pro PPC Palm-Size PC Find Patch

Opravuje problém s hledáním na PPC. Instaluje se na stolní PC.

Microsoft záplatuje Outlook kvůli Windows CE

Windows CE (verze pro PPC) obsahuje chybu v hledání kontaktů. Jelikož je systém na PPC v ROM, nelze problém opravit jen tak snadno. A tak MS tvrdí, že problém je způsoben nekompatibilním formátem dat z Outlooku a proto je třeba záplatovat Outlook.

46% dotázaných slyšelo o PPC poprvé

Ze vzorku 300 odpovědí, které zatím přišly do soutěže o bezva metalické propisky FreeStyle vyplývá, že 46% respondentů se díky této soutěži dovědělo, že kapesní počítače typu PPC vůbec existují . Průzkum také ukázal, že 14% dotázaných již o PPC slyšelo v průběhu posledního měsíce (říjen) a 37% již zná PPC z dřívější doby. Časový průzkum odpovědí jasně prokazuje, že s rostoucím časem se zvyšuje počet těch, kteří o PPC slyší poprvé: z posledních dvaceti odpovědí 95% respondentů slyšelo o PPC poprvé.

Kdy jste se dověděli o počítačích typu PPC?

Nové články technické podpory pro Windows CE Instalace programu ArtSKey pro PPC (1. část a 2. část)

Přehled mobilních kanálů pro PPC

Chcete nejnovější informace on-line? K dispozici jsou vám mobilní kanály. Přehled je na stránce Windows CE 2.0 Mobile Channel Links. (K provozování mobilních kanálu potřebujete Palm-size PC, Windows CE Services 2.1 a Internet Explorer 4.0. Nelze realizovat na počítačích HPC.)

Sunnysoft 3.2P pro Palm size PC

Sunnysoft uvádí na trh novou verzi jazykové podpory Sunnysoft 3.2P pro Windows CE pro Palm size PC. Koncová cena je stanovena na 1354,50 Kč. Tato verze odstraňuje všechny známé nedostatky minulých verzí a přináší další podstatná vylepšení, jako například rozšíření funkčnosti Gestures, funkce Autohide, vylepšená technologie počešťování interních aplikací. (Viz Porovnání verzí) Mluvící hodiny

Chcete, aby vás HPC nebo PPC informovalo o čase v jazyce lidu srozumitelném. Pak jsou tu mluvící hodiny od "Stickyho", který se dušuje, že když si nahrajete vlastní časová oznámení, bude program s vámi mluvit třeba papuánštinou.

PalmPiano

Komponujte hudbu se svým PPC! K tomu je program PalmPiano od Stickyho.

60% až 80% Palm-Size PC se vrací zpět do obchodů

Dodavatelé PPC přístrojů v USA zaznamenali během září první vlnu vracení těchto přístrojů. Nejvíce nespokojených zákazníků pochází z řad nakupujících ve velkých obchodních domech. Ačkoli je tam možné přístroje zakoupit levněji, lidé nevědí, co vlastně kupují. Nejčastější důvody proč jsou PPC vracena: Windows CE není kompatibilní s normálními Windows, malý a nečitelný displej, nízká životnost baterií, přistroj nelze používat bez stolního PC. Tato zkušenost ukazuje, že používání PPC se silně váže na znalost počítačů a schopnost zacházet se systémem Windows.

První český CD ROM pro Windows CE

Portfolio Praha uvádí na trh první český CD-ROM s programy pro Windows CE . Co na CD-ROMu najdete? Nejlepší lokalizační programy pro češtinu a slovenštinu od firmy ArtSoft, technické články rozdělené do sedmi kategorií (včetně článků pro PPC jako je Everex), software a programy přes 100 MB nejnovějšího softwaru z Internetu s českými kometáři, přehled článků ze Světa Windows CE. To vše za doporučenou cenu 600 Kč. Zde si přečtěte podrobný přehled obsahu disku. Zde CD-ROM objednejte přes web.

Víte že?

Jak nastavit automatické spouštění programů po resetu HPC nebo PPC:

Program, dokument nebo zástupce přesunete do složky \Windows\StartUp.

Everex a jiná PPC: Skvělá přehlídka software

Pokud máte PPC určitě si nenechejte ujít stránky Mike's Palm-Sized Pcs. Přehledně uspořádaný seznam, který je aktuální. Opravdu musíte vidět.

Podpora uživatelů Everexu Freestyle

Barevný PPC Everex má zpoždění

Z tiskové zprávy firmy Kobe: Dostupnost nového barevného modelu Everex Freestyle 540 s Windows CE 2.11 zatím nejsme schopni odhadnout . Zpoždění výroby je způsobeno akutním nedostatkem barevných LCD displejů. EVEREX Freestyle novinky - duben 1999

Firma Kobe jako jediná firma se sortimentem WinCE pravidelně informuje zákazníky o novinkách a také poskytuje materiály pro publikování. Díky těmto materiálům můžeme v informační rubrice Svět Windows CE na Mobil Serveru publikovat informace o české scéně Windows CE. Zde jsou novinky týkající se Everexu. EVEREX Freestyle 540 Color

Firma Everex Systems, Inc. představila nový model Everex Freestyle 540 Color, který do prodeje bude uveden koncem dubna. Novinky od Kobe

Firma Kobe zahájila nový rok dvěmi novinkami. V nabídce jsou nyní praktická pouzdra pro Everex s klipem na pásek za doporučenou cenu 480 Kč bez DPH. Hitem může také být stříbrné provedení samotných Everexů . Pokud tedy preferujete stříbrnou, nenechejte si ujít tuto limitovanou nabídku. Věřme, že podle pořekadla "Jak na Nový rok, tak po celý rok", budeme slýchat o podobných novinkách častěji. EVEREX Freestyle - novinky od firmy KOBE

Firma Kobe má mnoho dalšího v nabídce pro PPC Everex: tabulkový kalkulátor, infratisk na tiskárny s IrDA portem, informace o zálohování, GSM komunikace, pouzdro se zipem na Everex, ...... Freestyle 540

Velikost stejná jako Nino, barevný TFT displej pro venkovní použití (přibližně stejný jako na barevném Gameboyovi), nová verze MS Windows CE Wywern, místo tlačítek otáčecí kolečko jot-wheel, možná podpora MP3 a stereo zvuku, futuristický oblý design - to vše je Freestyle 540. Dostupný bude během druhého čtvrtletí 1999.

EVEREX Freestyle - co je nového?

Jaký je nový software? Jak je to s tabulkovým kalkulátorem? Jak je to s prohlížečem WWW stránek? Co je nového v oblasti faxování, modemů a GSM komunikace? Odpovědi naleznete zde. Everex a TDK mají řešení pro GSM telefony

Díky spolupráci firem Everex a TDK Systems Europe vzniká komplexní řešení pro GSM komunikaci z Windows CE. Spojením programu GlobalPulse , GSM telefonu a příslušného kabelu dostanete komplexní řešení pro kapesní kancelář. Můžete odesílat a přijímat krátké zprávy mnohem pohodlněji, než je vyťukávat na numerické klávesnici telefonu. Kdykoli se můžete připojit na internet bez potřeby dalšího hardwaru. Navíc je zajištěno vytáčení a propojení telefonních čísel v kontaktech s GSM telefonem. Software GlobalPulse bude nabízen v ceně Palm-sized PC od Everexu a uživatel si dokoupí pouze odpovídající kabel pro svůj typ telefonu. Software pro majitele PPC Everex zdarma

Na rozdíl od pouzder je tato nabídka pro všechny bez ohledu na zemi původu. Po zaregistrování na vás čeká softwarový balík, který obsahuje: bFAX Express, bTASK, bMOBILE News, bTrack, bPrint, Quicken ExpensAble, eWallet a Calligrapher 5.1.

Nový test PPC Everex

V červenci jsme na Mobil Serveru zveřejnili první dojmy z krátkého testu Palm (Size) PC Everex FreeStyle. Tentokrát jsem měl FreeStyle zapůjčen na delší dobu spolu s bohatou dodatečnou výbavou. Bez zajímavosti není ani to, že se jednalo o inovovaný model vybavený 16 MB RAM a tak si přečtěte novou recenzi.

Inovované verze Palm PC

Kobe uvádí na domácí trh inovované verze Palm PC s Windows CE, které mají především rozšířenou paměť a řadu dodatečného softwaru, včetně českých programů a české podpory. Nejnižší model Everex Freestyle Associate je nyní dodáván s procesorem NEC VR4111, který pracuje na frekvenci 66 MHz (oproti 54 MHz u staršího modelu) a standardní paměť RAM má nyní dvojnásobnou kapacitu 8 MB. U Freestyle Manager a Executive byla rozšířena operační paměť z dřívějších osmi až na 16 MB. Zde jsou nové konfigurace přehledně: Everex Freestyle Associate - NEC VR4111/66 MHz, 8 MB RAM, NiMH baterie, synchronizační kabel pro připojení k PC, cena 15.850 Kč.

Everex Freestyle Manager - NEC VR4111/66 MHz, 16 MB RAM, NiMH baterie, synchronizační kabel, stojánek pro Palm PC s vlastními bateriemi, cena 18.290 Kč.

Everex Freestyle Executive - NEC VR4111/66 MHz, 16 MB RAM, NiMH baterie, synchronizační kabel, stojánek pro Palm PC s vlastními bateriemi a faxmodemem 33 kb/s, cena 21.300 Kč (všechny ceny, jsou jako obvykle s DPH).

(podle Softwarových novin )

Co je to Everex

Důkladné seznámení s Everexem, jeho funkcemi a možnostmi přináší naše obrazová prezentace. Nejčastější otázky a problémy

Ti co mají Everexe, ocení odpovědi na nejčastější otázky typu "Co mám dělat když...?" a "Jak mám ...?" Technická podpora pro uživatele palmtopu Everex

Každý začátek bývá těžký. Pro usnadnění si můžete přečíst jak postupovat krok za krokem při prvním vybalení Everexu a při nabíjení bateriMS Windows CE Services a jak projít í, dále jak instalovat průvodcem nastavením na Everexu. Pracujeme s Everexem

Máme pro vás tři typy, jak efektivně pracovat s kapesním počítačem Everex. Naučte se, jak jednou rukou vytvořit záznam o schůzce a kontaktu nebo jak si rychle zapsat poznámku.



Kobe prezentovala Everexe

Dnes se konala v pražském hotelu Golf prezentace PCMCIA produktů firmy Kobe společně s prezentací Palm-size PC Everex. Nejzajímavější informace je, že v nové dodávce jsou Everexy všechny osazeny stejným procesorem (NEC VR4111/66 Mhz) a mají dvojnásobné množství paměti (8 a 16 MB) za stejnou cenu. Zveřejněny byly také ceny příslušenství: stojánek 1230 Kč, stojánek s faxmodemem 4 690 Kč, náhradní kabel RS 232 je za 760 Kč a síťový adaptér 790 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Počítač roku 2000?

Až pojedete na Invex po dálnici do Brna, určitě si nenechejte ujít billboardy firmy Kobe, kterými prezentuje PPC Everex. Kobe si zaslouží pochvalu za propagaci Windows CE, protože kromě Ericssonu, což je mezinárodní kolos, je Kobe jedná firma, která solidně prezentuje zařízení s Windows CE.