Svět Windows CE - co je nového ve světě Windows CE

Recenze programu Pocket Dict 1.3

Pocket Dict splňuje vše, co se od jednoduchého překladového slovníku očekává. Slovní zásoba čítá 20.000 výrazů českých a 20.000 výrazů anglických, což pro běžné překlady bohatě stačí.

Vadem Clio neboli Tripad PV-6000

Počítač Vadem Clio (prodávaný též pod názvem Sharp Tripad PV-6000) je špičkový model s Windows CE 2.11. Patří k nejlepším počítačům s tímto operačním systémem, které jsou v současné době dostupné na trhu. Svými rozměry a hmotností to ovšem rozhodně není kapesní počítač - do kapsy se Vám v žádném případě nevejde a ani do kabelky ne. Spíše je to subnotebook.

Základní informace o KlientCE News beta2

Program KlientCE News pracuje na PPC (Palm-size PC) s MIPS a HPC (Hand held PC) s SH3. Je navržen pro zobrazování informací na zařízeních s WindowsCE 2.0. V současnosti není možné jednoduše přenést vybraný obsah webové stránky z PC na mobilní zařízení. Dnes s KlientCE News to není problém. Zatím probíhá testování tohoto programu.

PPC: prohlížeč internetu PalmBrowser 1.03

Díky programu PalmBrowser je možné na PPC prohlížet webové stránky. Program podporuje několik způsobů prohlížení stránek na počítačích do dlaně.