Svět Twistuje, alespoň podle RadioMobilu. Důvodem k bouřlivým tanečním kreacím je zavedení vylepšené verze zahraniční služby pro majitele předplacených karet. Prvním krokem v tomto směru byla letní akce Twistuj po Evropě, která umožňovala přijímání hovorů v zahraničí. Současná služba zavedená pod heslem Planeta je twistová,umožňuje přijímání roamingových hovorů všem uživatelům Twistu ve 150 sítích 75 zemí světa. Twisteři tedy nemohou přijímat hovory po celém světě, to by nabídka musela zhrnovat více než 200 států, ale i tak je to velmi solidní nabídka.

Před případnou zahraniční cestou nemusí uživatel dělat nic jiného, než zavolat na číslo 4603 a požádat o aktivaci služby. Následuje tabulka cen hovorného. Nenechte se zmást příchozí hovor platíte vy.

Státy/zóny - sazba/min. Kč + DPH Pondělí/Pátek . Slovenská republika 15,00 Špička: 8:00 - 19:00 h Rakousko, Německo, Polsko 22,00 pásmo 3 25,00 Mimo špičku: 19:00 - 22:00 h pásmo 4 33,00 pásmo 5 36,00 Noční hodiny: 22:00 - 8:00 h pásmo 6 74,00 pásmo 7 80,00 pásmo 8 111,00 ostatní státy 115,00 Inmarsat mini - M 126,00 Iridium 8817* 159,00

Poznámka: * Satelitní telefony, které mají pouze lokální použití v určité předem určené oblasti -

Pásmo 3

Andora, Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštajnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velk á Británie Pásmo 4

Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Island, Jugoslávie, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Tunis, Turecko, Ukrajina Pásmo 5

Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Spojené státy americké Pásmo 6

Brazílie, Egypt, Filipíny, Hong Kong, Jižní Afrika, Kazachstán, Kirgyzstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Taiwan, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán Pásmo 7

Grónsko, Kórea, Korea L.D., Kuba, Mongolsko, Sýrie, Vietnam Pásmo 8

Angola, Argentína, Chile, Čina, Etiópie, Indie, Indonésie, Irán, Jemen, Jordán, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Nigérie, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Thajsko, Venezuela

Všichni uživatelé služeb Paegas tak už dnes mohou využívat mobilní telefon po celém světě. Navíc díky nízkým cenám mezinárodních hovorů v síti Paegas zaplatí zákazníci společnosti RadioMobil za příchozí hovory v zahraničí výrazně méně (průměrně o 40 procent a v některých případech až o 90 procent méně), než uživatelé jiných mobilních telefonů českých operátorů. V případě roamingu totiž uživatel platí i za příchozí hovor podle ceníku mezinárodních hovorů svého operátora. Tolik komentář operátora.

Nová nabídka Paegasu stále poněkud zaostává za plnohodnotným roamingem svého konkurenta, ale představuje zřejmě nejlepší odpověď v rámci současných možností.

EuroTel poptávku po zahraničních službách vyřešil zavedením roamingu, když odchozí hovory probíhají na bázi zpětného volání. Majitel GO si v zahraničí hovor vlastně objednává a systém EuroTelu mu volá zpět a sestavuje spojení. Ne všichni zahraniční operátoři jsou tímto postupem nadšeni a proto si vždy před zahraniční cestou zjistěte aktuální stav roamingových možností na pre-paid kartách. Aktivace služby je také bez poplatku, pro její zavedení se však volá *88.

Následuje tabulka cen GO roamingových hovorů.

Následující tabulky uvádějí tarify pro GO Roaming za 1 minutu volání v jednotlivých pásmech.

Odchozí hovory Výchozí oblast Cílová oblast ČR a SR Oblast 1 Oblast 2 Ostatní země Evropa 40,00 50,00 60,00 110,00 Rusko 70,00 90,00 90,00 120,00 USA a Kanada 70,00 90,00 90,00 130,00 Ostatní země 110,00 120,00 130,00 180,00

Příchozí hovory Oblast roamingu SR 16,00 Evropa 30,00 Rusko 40,00 USA a Kanada 60,00 Ostatní země 100,00 Poznámky:

Uvedené ceny jsou v Kč za minutu včetně DPH; všechny hovory budou zpoplatňovány ve třicetisekundových intervalech.

Uvedené ceny platí od 1.6.1999

'Oblast roamingu' = země, kde se nacházíte v době příchozího hovoru.

'Výchozí oblast' = země, odkud je hovor uskutečněn.

'Cílová oblast' = země, do které hovor směřuje.

Tabulky operátorů vám poskytnou nejlepší představu o výhodnosti té či oné služby. Možnosti GO a Twistu, nechť posoudí každý sám v závislosti na svých plánech. Každopádně se vyplatí vzít si na zahraniční cestu pár kupónů navíc.

Teď už jen Go! a vesele Twistujte po světě!