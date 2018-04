Svět se topí v záplavě mobilních rychlokvašek

Výrobci mobilních telefonů v posledních letech doslova šílí. Padesátka nových modelů za rok není žádný problém. Dokonce i značky, které si dříve zakládaly na tom, že je jejich portfolio jednoduché a přehledné, už letos nastoupily do rozjetého závodu ve zbrojení a hrnou na trh jeden podobný model za druhým.

Protože samotný vývoj nového telefonu představuje velmi nákladnou záležitost, je většina těchto rychlokvašek jen docela nudnou kopií některého z předešlých modelů. Scénář zůstává skoro stejný: Jednou zablokujete některou funkci, podruhé vyměníte fotomodul.

O odlišení modelu od zbytku řady už se postará marketing. Dva telefony prezentované jako zcela odlišné přístroje – jeden jako hudební přehrávač a druhý jako fotoaparát, tak klidně mají zcela identickou specifikaci.

Dva stejné modely, každý jiné jméno

Zatímco ještě před dvěma roky jsme se u omlazeného modelu většinou dočkali třeba klíčové technologie Bluetooth nebo vysněného fotoaparátu. Dnes není problém odlišit nový model o něco barevnějším displejem nebo dokonce vroubkováním plastových krytů.

Do této situace jsou výrobci částečně tlačeni mobilními operátory, kteří prodají vysoký podíl telefonů. Od svých dodavatelů ale s oblibou požadují exkluzivitu na vybrané modely. Také zkušenější uživatelé s postupem času sahají k různým specialitám, které lépe uspokojí jejich potřeby.

Výsledkem této situace je ovšem záplava podobných telefonů, ve které se často špatně orientují i profesionálové z oboru. Obyčejní zákazníci jsou pak v obchodech ztraceni.

Inovace nepokrývají zákaznické potřeby

Zatímco před několika lety přinesly integrované fotoaparáty do mobilního průmyslu výrazný impuls, dnešní inovace se jen těžko dotýkají zákaznických potřeb. Prudký nárůst možných voleb a rychle se měnící technologie naopak pomalu začíná uživatele od pořízení mobilního telefonu odrazovat.

Upozorňuje na to internetová studie americké analytické firmy RBC Capital Markets. Téměř polovina dotazovaných uživatelů uvedla, že přemíra mobilních telefonů na trhu je odrazuje od výměny stávajícího přístroje.

Efekt očekávání a krátké životní cykly mobilů způsobují, že 56 % dotazovaných uživatelů nechce koupit nový přístroj. Obávají se totiž, že během několika měsíců zestárne a investice tak bude zbytečná.

Uživatelé jsou zmatení

Pouhé navyšování rozlišení fotoaparátů nebo pamětí se přitom nejeví jako nejlepší cesta jak dlouhodobě poutat pozornost uživatelů. Průmysl vkládá velké naděje do mobilní televize a hudby. Dnešní generace mobilních uživatelů ale přeci jen smyslu těchto služeb zatím příliš nerozumí.

Tři čtvrtiny dotazovaných jasně uvedly, že nemají zájem sledovat na displeji mobilního telefonu televizní programy a 69 % nehodlá používat mobilní telefon jako hudební přehrávač.

Celkem překvapivě uvedla téměř čtvrtina uživatelů, že vyhledávač Google je součástí jejich každodenního života a ocenili by přístup k němu odkudkoliv. To je odpověď na předešlou spolupráci, kterou s nejslavnějším vyhledávačem rozjela Motorola a proč jej přidal T-Mobile jako startovní stránku u svých 3G mobilů. Vodafone zapojí Google do svého portálu live!. - více zde...