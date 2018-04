Svět podle Nokie: vyměníme šéfy a budeme vtipkovat na účet konkurence

Že si mezi sebou narážky vzájemně přehazují Apple a Microsoft, respektive Steve Jobs a Steve Ballmer, na to jsme zvyklí. V případě Nokie jsme až doteď nic takového neočekávali. Ale letos se vše změnilo.

Těžko říci, zda byla uvolněná atmosféra na letošním Nokia World způsobena současným praktickým bezvládím ve firmě. Dosavadní ředitel již na Nokia Worldu chyběl a ten nadcházející se nestihl své funkce ujmout. Je také možné, že se trochu mění komunikační strategie celé firmy a Nokia bude ve vystupování na veřejnosti méně konzervativní.

Jak jinak si vysvětlit až možná přehnané množství narážek na konkurenci během jednotlivých vystoupení. Vlnu odstartoval Niklas Savander, výkonný viceprezident Nokie, který hned na začátku své keynote nezapomněl poznamenat, že Nokia není výrobcem, který si vystačí s jediným modelem. Podle něj má Nokia ve svém portfoliu telefony opravdu pro každého na planetě. "Jedno, jedno jediné zařízení prostě neuspokojí každého," navezl se očividně do Applu a jeho iPhonu.

O pár minut později přidal další vtip. "Naše telefony fungují a nezáleží přitom na tom, jak je držíte." Dozvěděli jsme se také, že Nokia, nikoli Google, je lídrem na poli navigace v mobilních telefonech. Savender vyzdvihl některé funkce Nokia map, které mají být výhodou oproti Google. Škoda jen, že Google právě tyto služby před několika dny spustil a v Nokii si toho nevšimli.

Velmi plamenný byl také výstup Anssi Vanjokiho, odstupujícího ředitele divize chytrých telefonů. Vanjoki bývá při svých vystoupeních tradičně poměrně energický a v klidných vodách Nokie působí trochu jako z jiného světa. Tentokrát však na pódiu sršel podobnou energií, jako Steve Ballmer. Nejeden přihlížející v sále čekal, kdy začne Vanjoki předvádět některé Ballmerovi podobné kreace. Nestalo se tak, ale jeho mohutné a téměř zvířecí "Nokia is baaaaaack" na závěr jeho prezentace vzbudilo všeobecné veselí. Podobně pobavil, když představoval model E7 a barytonem přitom oznámil: "Its biiiiig".

Obsah balíčku pro přežití Nokia novináře na tiskovou konferenci konkurence opravdu pořádně vybavila. Balíček obsahoval: Dva HTC (Ham, Tomato, Cheese) sendviče Energetickou tyčinku Žvýkačky Osvěžující hygienické ubrousky Špunty do uší Škrabošku přes oči Zápisník Propisku

Nokia si s vtípky, narážkami a neformálním přístupem nedala pokoj ani druhý den. Tentokrát se hlavním terčem stalo HTC, které jakoby naschvál ve stejný den pořádalo v Londýně svou tiskovou konferenci k uvedení nových modelů. Novináři, kteří na tiskovku cestovali z místa konání Nokia Worldu, "nafasovali" balíček pro přežití.

Ten obsahoval velké molitanové mávátko Nokia a krabičku s věcmi, které se vám podle Nokie mohou na tiskovce HTC hodit. Mimo jiné dva sendviče, špunty do uší a klapky na oči. Před samotným místem konání Nokia World pak pobíhaly hostesky s velkými červenými balónky, které propagovaly Ovi Mapy.

Tyto "záškodnické" kroky přítomné novinářské publikum kvitovalo s povděkem. A to nejen proto, že HTC opravdu neumí pořádat tiskové konference. Ale to by bylo na jiný článek. Na druhou stranu škádlení HTC ze strany Nokie znamená i jednu "maličkost". Firma vzala tohoto na její poměry relativně malého výrobce v potaz a počítá s ním jako s konkurentem. I to je něco, čeho bychom se ještě před několika týdny od Nokie nenadáli.

Každopádně, Nokii letošní Nokia World vyšel a to i po organizační stránce. Pokud se firmě povede stejně dobře připravovat své telefony, máme se na co těšit.