Svět mobilům zaslíbený - Evropská budoucnost

SMS nebo e-mail?

Jednotný systém SMS v Japonsku neexistuje, každý operátor si provozuje svůj vlastní. Tato nevýhoda je ale vyvážená a téměř plně nahrazena používáním mobilního e-mailu, který umožňuje každý operátor minimálně v rozsahu 1000 znaků pro odchozí zprávu a až 10 000 znaků pro příchozí e-mail, a též posílání souboru typu JPG v příloze mailu.

Mnohé telefony umějí posílat i soubory se zvoněním a další, které obsahuje tzv. data folder mobilního telefonu. Velikost tohoto prostoru se liší přístroj od přístroje, přičemž je to cca 250 KB až 12 MB (v případě SD flash karty až 64 MB). U předplacených karet je též funkce e-mailu k dispozici, ale ve zjednodušené podobě, nebo jde minimálně použít obdoba sms mailu (adresa se odesílá v těle zprávy, která putuje do centra operátora, a ten zajistí odeslání na e-mail). Srovnání ceny "SMS" vs. mobilní e-maile vychází v poměru cena/užitná hodnota (délka textu) jednoznačně ve prospěch e-mailu. "SMS" stojí přibližně 3 Yeny za 100 bytes. E-mail je placen po packetech, kdy jeden packet = 128bytes stojí cca 0,3 Yenu (100 Yenů je zhruba 27 Kč).



Podpis smlouvy

Jediné, co člověku stojí v cestě při pořízení nějakého z těchto skvělých mobilů, není až tak cena, většinou jsou ve srovnání s Evropou laciné, ale administrativní zábrany. Telefony neobsahují žádné vyjímatelné SIM karty, a proto je telefon provozu schopný až teprve po aktivování ze strany operátora (netýká se těch několika předplacených telefonů). K tomu potřebujete něco jako potvrzení o přechodném pobytu a pro to zase potřebujete neturistické vízum a adresu, dále účet v bance (placení je opět otázkou na samostatný článek) a také tzv. Hanko (osobní razítko namísto podpisu - důležité pro založení bankovního účtu). V případě, že chcete využít studentských či jakýchkoli jiných slev (např. sleva rodinná, což znamená více rodinných příslušníků u stejného operátora), musíte si ještě obstarat další potvrzení. Jen vyřízení těchto několika drobností většinou trvá více než dva týdny. Pokud se vám toto vše podaří sehnat, máte už skoro vyhráno, samotné zařízení tarifů je už jednoduché, lze ho provést i v sobotu nebo v neděli, kromě oficiálních prodejních míst jednotlivých operátorů můžete smlouvu uzavřít i v jakémkoliv obchodě s elektronikou. Na první pohled se dokonce zdá, že prodejen mobilů je tu více než obchodu s potravinami. Ceny se samozřejmě liší jen u příplatků za lepší přístroj, tarify jsou v dané oblasti stejné. Může se ale stát, že v některých oblastech se malinko liší (například Tu-Ka). Pokud nemáte smůlu, že přístroj náhodou není na skladě, netrvá vše víc než několik minut. Telefon je aktivován z centra operátora většinou během pár okamžiků.

Zajímavostí je také přidělené číslo. V zásadě se dá s jistotu říci jen to, že telefonní číslo japonského mobilu má tvar 090-xxx-xxxx. Přidělování čísla je náhodné a rozhodně nepoznáte, jakému z operátorů číslo patří, pokud neuvidíte přístroj, kde je vždy operátor viditelně vyznačen. Naopak stěží poznáte výrobce, ne vždy je uveden na mobilním telefonu, kdyžtak velice malým písmem někde v rohu. Přístroje jsou většinou ve tvaru V a jsou si dost podobné tvarově, a také barvami doslova hýří. Vlastně telefony jsou daleko častěji inovovány z hlediska funkcí než z hlediska vzhledu (v Evropě je tomu často naopak), přičemž výrobce vyrábí defacto obdobný přístroj pro každého operátora zvlášť (jiný systém, jiné funkce, jiný vzhled, jiné typové označení).

Předplacená karta

Poslední možností jak se dostat k mobilu v Japonsku, je Prepaid Card, tedy předplacená karta, pro kterou je u každého operátora v nabídce jen pár přístrojů (někdy jen jeden). Další nevýhodou je, že se většinou nejedná o hi-end modely (omezení se týká hlavně práce s daty a e-maily). Ceny se pohybují v rozmezí 4800 - 10 000 Yenu a můžete je dokonce zakoupit i v obchodech se smíšeným zbožím s nočním provozem (s patřičnou přirážkou). Systém nabíjení je obdobný jako u nás - zakoupíte kredit, setřete a vyťukáte kód na automatické infolince. Cena za minutu hovoru je ale o něco (někdy i o dost) vyšší než u tarifů. V současnosti je u všech operátorů doba, po kterou je prepaid telefon aktivní po posledním odchozím hovoru, tři měsíce. Když tedy opustíte Japonsko a opět se sem vrátíte po více než třech měsících, telefon nebude fungovat, avšak můžete si ho nechat reaktivovat. Bohužel s drobnou vadou na kráse, totiž přidělením jiného pravděpodobně rovněž dříve propadlého čísla (několikrát se mi stalo, že mi někdo volal v domnění, že volá někomu jinému). Prozatím je reaktivace zdarma, ale nikdo nevylučuje, že ji časem zpoplatní.



Co napsat závěrem?

Pro Evropana, který přijede do Japonska, je to opravdu velký šok. Veškeré telefonní přístroje v současnosti prodávané v Japonsku mají barevné displeje (lepší než TFT je teď novinka Crystal fine s 260 000 barvami), přehrávají polyfonní hudbu, včetně nesmírně oblíbené japonské zábavy karaoke (z mobilů vychází hudba a na displeji rolují slova přehrávané POP skladby), která úspěšně soupeří v popularitě s fotomailem nebo videomailem (J-Phone). Většina mobilů dnes už umožňuje stahovat javové aplikace - především plně grafické hry (též poměrně oblíbené). A samozřejmě mailovat a omezeně (omezení vyplývají z možností mobilů obecně) surfovat po internetu. Na popularitě získává i pořizování fotografií nebo krátkého videa pomocí mobilů. Technologie se stále zlepšují a už dnes se dají sehnat přístroje se zoomem a relativně dobrou kvalitou snímku. Lahůdkou potom je pár přístrojů s Bluetooth, zejména přístroj od Sony, který bez problémů komunikuje s několika digitálními videokamerami s Bluetooth také značky Sony (nehledě na další zařízení jako PDA nebo Notebook).

Vývoj je neuvěřitelně rychlý, inovované již prodávané typy nebo úplně nové telefony se objevují každou chvíli, a Japonci je také velice rychle střídají. Navíc za určitou provolanou částku obdržíte jakýsi pomyslný kredit a při nshromáždění jistého počtu těchto bodů získáte slevu na zakoupení nového přístroje. A protože i samotný přístroj je operátorem silně dotovaný, není problém pořizovat si velice brzy stále novější a novější telefony, čímž dochází k patřičně rychlému rozšíření nových funkcí a technologií a tím také prudce stoupá využívanost nových služeb nabízených operátory. To jim velice rychle náklady, jež investovali do dotací přístrojů, vrací. Dříve japonští operátoři též kladli důraz hlavně na to, aby lidé co nejvíce telefonovali, ale jak už zde někde zaznělo, filozofie mobilního podnikání se malinko změnila a nyní kladou především důraz na to, aby naučili lidi s mobilem se bavit, a oni z toho profitovali.

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jak a kam se teď bude vyvíjet japonský mobilní trh 3G, protože to bude do značně míry i předzvěst budoucího vývoje v Evropě.

Jiří Kárský, Shizuoka