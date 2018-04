Svět má dvě miliardy mobilů, závod o ten superlevný začíná

Mobilů jako dvě Indie, teď jde o cenu

Počet uživatelů mobilních telefonů ve světě se brzy zvýší nad dvě miliardy. Předpovídá to výkonný ředitel švédské společnosti Ericsson Carl-Henric Svanberg. Co však znamená brzy neupřesnil. „Naše odvětví už slouží skutečně masovému trhu, a ten trh se neustále zvyšuje. Už brzy budou ve světě více než dvě miliardy uživatelů mobilních telefonů," řekl Svanberg. Konkurenční Nokia v dubnu předpověděla zhruba totéž a odhadla, že na dvou miliardách bude počet uživatelů do konce tohoto roku.

Ještě letos se strhne boj o nové rozvojové trhy. Takovým už není Čína, zde zákazníci touží po podobně vybavených přístrojích jako Evropané. Nyní mají výrobci zamířeno na Indii, Indonésii, africké země a také Jižní Ameriku. Na těchto trzích nejde o design ani výbavu, ale o cenu. Závod o superlevný mobil již vyhlásila Motorola, přiživit se chtějí i menší asijské firmy. Stačí zareagovat Nokia, Samsung, LG a Sony Ericsson?

Všichni rostou, jen Siemens ztrácí

Agentura Strategy Analytics zveřejnila výsledky celosvětového prodeje mobilních telefonů za první čtvrtletí letošního roku. Trh stále roste, oproti loňsku o 10 procent, růst se ale zpomaluje. Celkem se za první čtvrtletí letošního roku prodalo 172 milionů mobilů, loni ve stejném období to bylo 157 milionů mobilních telefonů. Všech pět největších výrobců (Nokia, Motorola, Samsung, LG, Sony Ericsson) prodalo více mobilů než loni, jen Siemens jich prodal méně. Ten se tak propadl ze čtvrtého na šesté místo mezi největšími výrobci mobilů na světě. Jeho tržní podíl je nyní jen 5,4 %, loni byl 8,2 %. Suverénně vede Nokia s podílem na trhu přes 31 %.

Siemens by měl svou táhlou krizi vyřešit velmi rychle. Siemens nedávno oznámil, že svou divizi mobilních telefonů vyčlení z celého koncernu, což je jasná předzvěst prodeje či spojení s jiným výrobcem. Což ani sám Siemens nijak nepopírá, spíš naopak. Bez razantní reorganizace, převedení výroby do Asie a výrazné změny v modelové politice ale asi žádného solidního zájemce o koupi nebo spolupráci nenajde.

Češi milují mobily, pevných linek se zbavují

Tři čtvrtiny Čechů starších 15 let používá podle zjištění Českého statistického úřadu mobilní telefon. Mobilní operátoři uvádějí, že loni měli dohromady přes deset milionů klientů. Lidé se podle statistiků naopak stále častěji zbavují pevných linek. Zatímco v roce 2003 mělo pevnou linku 63 procent domácností, loni to bylo 62 procent. Z informací Českého Telecomu vyplývá, že ročně klesá počet připojení fixních linek o dvě až pět procent. Telecom nyní provozuje zhruba 3,41 milionů pevných linek, ve srovnání s loňskem je to o asi 190 tisíc méně.

I když pro Telecom není taková zpráva příliš pozitivní, není se zákazníkům co divit. Mobil představuje pro mnoho lidí mnohem přijatelnější řešení. Když pevnou linku vyloženě nepotřebují, například pro připojení k internetu, je pro ně mobil mnohdy levnější. Možná se však dočkáme změny s příchodem nového vlastníka Telecomu - španělské Telefoniky. Ta slibovala, že právě pevným linkám chce vrátit jejich prestiž.

Také chcete chytrý mobil?

Konsorcium Symbian zveřejnilo výsledky prodeje chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Symbian. Ve statistice jsou tedy zahrnuty jak přístroje postavené na platformě Series 60, tak na platformě UIQ. Celkem se prodalo 6,75 milionu mobilů se Symbianem, což představuje nárůst oproti stejnému období loňského roku o 180 procent. Konsorcium Symbian se dále pochlubilo, že je nyní celosvětově na trhu 48 mobilů s operačním systémem Symbian, před rokem jich bylo k dispozici jen 18.

Z výsledků prezentovaných konsorciem Symbian by se mohlo zdát, že zájem o chytré mobily roste závratnou rychlostí. To je sice pravda ve srovnání s prodeji v loňském roce, ale jinak se stále jedná o okrajovou záležitost na trhu. Celkem by se letos mělo prodat zhruba 50 milionů chytrých mobilů všech operačních systémů. Symbian si z tohoto sousta ukousne polovinu až dvě třetiny. Jenže všech mobilů se má letos celosvětově prodat asi 720 milionů, takže na chytré mobily bez rozdílu operačního systému zbude asi 8 až 10 procent trhu, na samotný Symbian maximálně pět procent. V prvním čtvrtletí se celosvětově prodalo 172 milionů mobilů, Symbian hlásí prodej 6,75 milionu mobilů...

Chodit do banky je ztráta času i peněz

Možnost ovládat své bankovní konto přes mobilní telefon využívá asi půl milionu lidí, odhadují mobilní operátoři. A každý rok se jejich počet zvyšuje zhruba o pětinu. Obliba přímého bankovnictví v tuzemsku každoročně roste o desítky procent a téměř polovina klientů bank využívá přístup k účtu přes telefon, internet či mobil. Experti ale varují, že počet uživatelů neroste kvůli zájmu Čechů o moderní technologie, ale hlavně kvůli praktikám bank. Ceny za operace na přepážkách rostou a lidem se návštěva pobočky prodraží.

Přestože před nedávnem prohlásil generální ředitel České spořitelny Jack Stack, že se za poplatky své banky nestydí, mnoho lidí má opačný názor. Nejen, že by se měla spořitelna a ostatní banky stydět, ale hlavně by měly snížit poplatky. Ty totiž v Česku nepatří k nejnižším. Můžeme jen doufat, že tučné zisky, které bankám z poplatků plynou, přinesou i výhody zákazníkům. A tedy, že za získané peníze od klientů, budou rozvíjet takové technologie, aby mohli klienti ušetřit aspoň při přímém bankovnictví.

Televize do kapsy? Proč ne!

Do pěti let bude zhruba 125 milionů lidí sledovat televizi v mobilním telefonu, odhaduje studie průzkumné agentury Informa. Zatím se ale takzvaná mobilní televize koupit nedá, ale někteří výrobci už své produkty ve světě testují. První televize v mobilech by na trh mohly vstoupit na konci roku. Výrobci podobných zařízení sázejí hlavně na to, že především v Severní Americe je sledování televize velmi oblíbené a rozšířené. Informa odhaduje, že letos výrobci prodají 130 tisíc „televizních mobilů“. V roce 2010 to už bude 83,5 milionu.

Pro lenochy, kteří tráví u televize každou volnou chvilku, jsou takové vymoženosti jako dělané. Nemusí chvátat domů na svůj oblíbený seriál anebo se nervovat, zda stihne začátek veledůležitého utkání týmu, kterému horlivě fandí. Na všechno se mohou podívat během cesty z práce rovnou v mobilu. Sledování televize je hlavně koníčkem Američanů, jen musíme doufat, že nestoupne nehodovost. Kromě televize je jejich životem i jízda autem a budou-li sledovat svou novou televizi v mobilu, neměli by zapomenout řídit. Nechme se překvapit, jestli právě televize je ta pravá aplikace, na kterou výrobci mobilů čekají.

Telefónice klesá zisk, pomůže Telecom?

O tom, zda se novým majitelem Českého Telecomu stane španělský operátor Telefonica, se rozhodne do 10. června. Ten den má Evropská komise rozhodnout, zda celou transakci spojení schválí. Španělský mobilní operátor Telefónica Móviles, v němž 93 procent akcií vlastní právě kupec Telecomu, přitom v prvním čtvrtletí mírně snížil čistý zisk na 432 milionů eur (asi 13 miliard korun). Meziročně je to pokles asi o 3,6 procenta, a to hlavně kvůli silné konkurenci na trzích v Latinské Americe.

Pomůže Telecom (respektive Eurotel) vylepšit Telefonice hospodářské výsledky ? Když už jí nyní kvůli vysoké konkurenci v Latinské Americe, kde jsou trhy ještě poměrně nevyspělé, mírně klesá čistý zisk, jak asi dopadne v Česku, kde je trh nasycen a penetrace přesahuje sto procent?! A konkurence roste - i vstupem Vodafone do Oskara...