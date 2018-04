Svět internetové žurnalistiky je zvláštní místo. Už dávno jsem si všiml, že pokud chcete o nějaké významné události opravdu dobře napsat, je nejlepší NEBÝT při tom. Jak to? Typický příklad včera - představení procesoru Crusoe firmou Transmeta. Celou tiskovu konferenci jsem v klidu sledoval doma po internetu a během tiskové konference jsem psal článke. Stihli jsme jej vydat dříve, než renomované americké News.com či CNN a další servery, máme jej i podrobnější. Důvod je nasnadě - zatímco reportéři, kteří byli přímo na tiskovce, museli reportéři po tiskovce sprintovat k telefonu a diktovat nebo uhánět taxikem do redakce, já článek dal na server ještě před skončením tiskové konference. Byl jsem na tom opravdu lépe? Asi ne - chybí mi osobní prožitek události, ze kterého lze analýzu nebo komentář později napsat podstatně lépe. Přesto je to ale zvláštní...