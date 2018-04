Švédský operátor Telia zvyšuje rychlost ADSL na 8 Mb/s, ve Stockholmu nabízí VDSL s rychlostí 10 Mb/s

Od 26. listopadu mají švédské firmy i domácnosti možnost výrazně zvýšit rychlost svého připojení do internetu prostřednictvím ADSL nabízeného společností Telia. Ve třech metropolitních oblastech bude rychlost navýšena až na 8 megabitů za sekundu, ve Stockholmu dokonce na 10 megabitů prostřednictvím technologie VDSL, na jejímž vývoji se Telia aktivně podílí.

V současné době má ve Švédsku přístup k internetu 72 procent obyvatel. 61 procent je ovšem odkázáno na klasický modem, prostřednictvím ADSL se mohli připojit rychlostmi od 256 kb/s do 2 megabitů za sekundu. Telia jim nyní ve větších městech nabízí zvýšení rychlosti podle jejich vzdálenosti od telefonní ústředny. Do 3,5 km od ústředny se mohou těšit na 8 megabitů za sekundu, s rostoucí vzdáleností pak klesá maximální dosažitelná přenosová rychlost. Připojení technologií VDSL rychlostí 10 Mb/s je k dispozici do 1 km od ústředny na jednom ze stockholmských předměstí a na vybraných ůokalitách v centru města. U připojení technologií ADSL rychlostí 8 Mb/s i technologií VDSL rychlostí není omezen objem přenesených dat a služba stojí v obou případech 449 švédských korun měsíčně, což odpovídá zhruba 50 euro. První zákazníci budou připojeni těmito rychlostmi v lednu.

Technologie VDSL (Very High Speed Digital Subsriber Line) by mohla být zajímavou alternativou i u nás zejména v oblastech s hustým osídlením, kde je již natažena optika. Dosah VDSL je nižší než dosah ADSL, modem zákazníka komunikuje se zařízením Optical Network Unit (ONU) a z něj již data tečou po optických kabelech do páteřní sítě.

Kreativní telekomy

Zajímavé je, že vývojová větev Telia Research se podílela na vývoji VDSL společně s výrobcem polovodičů STMicroelectronics a společně tyto firmy úspěšně předvedly systém Zipper-VDSL, který nabízí kapacitu až 60 Mb/s po jediném páru vodičů. Koncepce Zipper umožňuje flexibilnější přidělování frekvenčních pásem a jemnější nastavení poměru přenosové rychlosti k zákazníkovi (downlink) a od zákazníka. Telia si zřejmě uvědomuje, jaký význam mohou pro její budoucí příjmy mít moderní technologie. Tím se možná liší od Českého Telecomu, který v oblasti širokopásmových služeb zatím sehrával spíše roli žáby na prameni. Telia nabízí své služby i u nás, jedná se ovšem pouze o velkoobchodní nabídku mezinárodní konektivity pro telekomunikační operátory. Zajímavé je, že mezinárodní optická síť Telie již zcela přešla na internetové technologie a i hlas přenáší prostřednictvím internetového protokolu technologií Packet over SONET.

Telia není jediným inovátorem mezi bývalými národními operátory, pěkným příkladem mohou být i Bellovy laboratoře spadající pod bývalého amerického monopolního operátora AT&T, ve kterých vznikl dokonce i operační systém Unix a programovací jazyk C.