Švédsko: Licence pro 450 MHz za 283 milionů

Operátor Nordisk Mobiltelefon, který již vlastní licenci pro 450 MHz v domovském Norsku expanduje. Ve výběrovém řízení o švédskou licenci jeho nabídka jasně zvítězila. Částka 86 milionů švédských korun (v přepočtu přes 283 milionů Kč) byla více než dvojnásobkem nabídky druhého v pořadí. Green Network nabídl „pouze“ 31,9 milionu SEK.

Nejnižší nabídku z pětice uchazečů podalo Tele 2, které již ale vlastní licenci pro provozování sítě UMTS.

Švédský regulátor byl při nabídce licence pro 450 MHz přísný. Frekvenční příděl 1,8 Mhz je nastaven tak, aby ochranné pásmo CDMA (to potřebuje 1,25 MHz) pokrýval operátor v rámci své licence. Nordisk Mobiltelefon by měl pokrýt do dvou let 80% území.