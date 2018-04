Sváteční čas kolem Vánoc a Nového roku bývá spojen se zklidněním životního kolotoče, s příjemnými setkáními, s přemýšlením a rozjímáním. Ne tak v České televizi. Rada, která má dohlížet na její politicky nestranné fungování, což běžný divák pozná především v každodenním zpravodajství, se rozhodla změnit generálního ředitele. Má na to právo. Má samozřejmě právo jmenovat i ředitele nového.Podle mého názoru však nemá právo vybírat ředitele tak důležité a tak drahé instituce v průběhu jediného týdne, pokud to chce udělat odpovědně. Každý z uchazečů o tento post má totiž předložit svůj projekt řízení České televize. Při vší úctě, nikdo z uchazečů nemohl za pár dnů připravit dobrý a zároveň aktuální projekt pro svou ředitelskou činnost. Zde spatřuji zásadní pochybení Rady České televize. Přeci každý známe pořekadlo o práci kvapné, málo platné.Rada České televize, složená z "osobností představujících významné názorové proudy české společnosti", svou chybu nepřiznala. Tím způsobila současny stav, kdy se na obrazovce naladěné na ČT1 přepínají opravdové zprávy a "druhé" zprávy.Situace je složitá a editorial krátký. Jaké by mělo být řešení? Nechť odstoupí celá Rada ČT a jí narychlo jmenovaný generální ředitel Jiří Hodač. Do zvolení nové Rady ať televizi řídí odvolaný ředitel Dušan Chmelíček, kterému nikdo nevytýkal pochybení v dosavadním provozu České televize. Nová rada ať po svém zvolení prověří rozhodnutí svých předchůdců a poté ať v klidu, seriózně a pokud možno veřejně, zvolí nového ředitele. I kdyby měl být staronový.