Místo sexu psala textovky. Rozvod byl rychlý

Byl by to patrně jeden z nejhezčích dnů v jejich společném životě, avšak jen v případě, pokud by končil svatebním obřadem. Na svatební noc totiž manželský pár sezdaný v saúdskoarabské Džiddě jistě dlouho nezapomene. A to především ženich, který si takový vývoj jistě nepředstavoval.

Poté, co se odebrali do rezervovaného hotelového pokoje, se totiž žena místo manželovi začala věnovat svému mobilnímu telefonu. Muž se k ženě sice pokoušel přiblížit a přimět ji k intimnostem, ta však zcela oddaná svému telefonu veškeré jeho snahy ignorovala. Požádal ji tedy o vysvětlení jejího chování.

Odpovědí mu bylo, že je zaneprázdněná komunikací s přáteli, kteří jí přes mobil blahopřejí ke sňatku. Manžel ji tedy požádal, aby na tyto zprávy zareagovala později, čímž však situaci jen zhoršil. Nejenže se jeho prosba nesetkala s pochopením, ale ženu prý i dost rozzlobila.

„Když se jí zeptal, zda jsou její přátelé důležitější než on, odpověděla, že ano,“ uvedl podle portálu Gulf News jeden z příbuzných pro saúdskoarabský deník Al Watan.

Takovou reakci by mávnutím ruky přešel patrně jen flegmatik. Muže totiž odpověď manželky rozzuřila natolik, že ve zlosti opustil hotelový pokoj. Předtím však neopomněl oznámit, že tím jejich manželství končí.

Jeho rozhodnutí se nepodařilo zvrátit ani soudu. Ten totiž původně doporučil, aby se manželé pokusili usmířit. Na to však muž odmítl přistoupit a trval na rozvodu.